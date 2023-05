"Soi" bộ sưu tập siêu xe của tay chơi 9X - Tống Đông Khuê

Trong số những tay chơi siêu xe thế hệ 9X tại Việt Nam, có khá ít cái tên nổi bật ngoài em trai của Phan Thành, nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, có 1 người đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài điển trai, còn nổi tiếng hơn khi tham dự vào chương trình Người Ấy Là Ai năm 2020, đó chính là tay chơi siêu xe Tống Đông Khuê. Sau khi được chú ý khi tham gia chương trình hẹn hò, Tống Đông Khuê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, có thời điểm, tay chơi xe 9X này khiến ai cũng bất ngờ vì mua và bán siêu xe như thay áo, làm cho không ít người choáng trước độ giàu có. Sau khi đã trải nghiệm qua nhiều mẫu xe thể thao của các thương hiệu khác nhau, vào đầu năm 2021, Tống Đông Khuê đã tậu Audi R8 V10 Plus. Trải nghiệm chưa lâu, gần 2 tháng sau đó, 9X này đã đổi lấy chiếc Audi R8 để mang về garage siêu xe McLaren 570S. Chưa dừng lại đó, cũng chỉ 2 tháng sau, Tống Đông Khuê mua siêu xe McLaren 720S, là bản cao cấp hơn so với McLaren 570S, và tất nhiên, không có lý do gì tay chơi 9X này giữ lại siêu xe cũ. Như vậy, chỉ trong vòng 5 tháng đầu tiên của năm 2021, Tống Đông Khuê đã trải nghiệm đến 3 chiếc siêu xe. Sau chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo độc nhất Việt Nam, Tống Đông Khuê còn mua 1 chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia độ Misha Designs, Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S450 4Matic nhưng hiện đều đã bán lại sạch sẽ. Tháng 11/2021, Tống Đông Khuê đã gây chú ý khi đi hỏi vợ bằng dàn siêu xe rất khủng, sự kiện này còn có nhiều chiếc xe mô tô góp mặt,. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có hình ảnh về màn rước dâu và tiệc cưới của 9X này được chia sẻ lên mạng xã hội, thay vào đó, anh đã xóa hết hình ảnh liên quan đến ngày trọng đại của mình mà không rõ lý do là gì. Video: Dàn siêu xe trăm tỷ tại đám hỏi CEO Tống Đông Khuê.

