Dàn siêu xe trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh sắp "phá đảo" Phú Quốc

Mới đây, tại nhà riêng của đại gia Hoàng Kim Khánh, quận 12, TP HCM đã có hàng chục siêu xe tập trung, lý do cho buổi họp mặt này là để chuẩn bị hành trình siêu xe trăm tỷ di chuyển đi xuống Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước khi đoàn di chuyển lên phà cao tốc Thạnh Thới để sang đảo ngọc Phú Quốc. Trước đó, đại gia ngành thẩm mỹ cũng đã chia sẻ mình tổ chức sự kiện siêu xe tại Phú Quốc trong 2 ngày là 7 và 8/4/2023 tới. Đây cũng là dịp hiếm hoi để người dân sinh sống tại đảo ngọc này có thể tận mắt nhìn ngắm các siêu xe hàng đầu trên thế giới tề tựu về đây. Như vậy, dàn siêu xe của Hoàng Kim Khánh và những người bạn đã sẵn sàng lên đường để xuống phà cao tốc Thạnh Thới, sang đảo Phú Quốc. Trong số này, tâm điểm của mọi sự chú ý là sự góp mặt của McLaren Senna, siêu xe được giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Cá tính hơn, chiếc xe McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh còn có màu sơn Cerberus Pearl do bộ phận cá nhân hoá McLaren Special Operations (MSO) của hãng xe McLaren tạo ra, trên thế giới, chỉ còn đúng 1 xe mang mã màu này, hiện đang định cư ở Nhật Bản. Cung cấp sức mạnh cho siêu phẩm McLaren Senna mang màu Cerberus Pearl độc nhất Việt Nam của Hoàng Kim Khánh là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, nhưng cho ra công suất tối đa lên đến 789 mã lực, cao hơn 79 mã lực so với 720S và 49 con ngựa so với mẫu xe hàng hiếm 765LT. Mô-men xoắn cực đại của McLaren Senna là 800 Nm. Nội công của siêu xe McLaren Senna sẽ được truyền về trục bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, McLaren Senna chỉ cần thời gian 2,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h. Tốc độ tối đa siêu phẩm hypercar của Hoàng Kim Khánh có thể đạt được tương đương với xe McLaren 720S là 341 km/h. Ngoài siêu xe triệu đô hypercar McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh, đoàn siêu xe có mặt trước nhà riêng của đại gia này vào trưa nay còn có những cái tên nổi bật khác như siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Aventador LP700-4,... Các mẫu xe đắt tiền khác như; Lamborghini Aventador S LP740-4, McLaren 720S, Ferrari 488 GTB, Ferrari 488 Pista Spider, Lamborghini Huracan LP610-4, Audi R8 V10 Plus, Aston Martin V8 Vantage, dàn xe SUV đến từ các thương hiệu như Bentley, Cadillac, Mercedes-Benz... cũng sẽ góp mặt. Video: McLaren Senna giá 1,6 triệu USD của Hoàng Kim Khánh.

