"Soi" bộ đôi Maserati Quattroporte mới, tiền tỷ tại Việt Nam

Kể từ những đời xe mới gần đây, Maserati đã cung cấp cho khách hàng hai cấu hình là GranLusso (sang trọng) và GranSport (thể thao) để thuận tiện hơn trong quá trình chọn xe. Hai lựa chọn cấu hình này được áp dụng cho tất cả các phiên bản của Maserati Quattroporte mới và chỉ khác nhau ở các phối màu, cách phối các loại vật liệu ốp,… chứ không thay đổi động cơ hay khả năng vận hành. Hai lựa chọn cấu hình này được áp dụng cho tất cả các phiên bản của Quattroporte và chỉ khác nhau ở các phối màu, cách phối các loại vật liệu ốp,… chứ không thay đổi động cơ hay khả năng vận hành. Với GranLusso, cabin của chiếc xe sang Maserati Quattroporte được trở thành một khoang thương gia sang trọng với màu sắc trung tính. Những chi tiết ốp sẽ là gỗ vân đẹp mắt. Ghế ngồi sẽ được tùy chọn bọc da Nappa, da lộn. Cao cấp hơn, Maserati sẽ cung cấp cho khách hàng khoang nội thất với các chi tiết bọc da lụa Ermenegildo Zegna. Zegna là thương hiệu đồ da dẫn đầu phân khúc tại Italia. Được thành lập vào năm 1910, với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành chế tác đồ da, phụ kiện, Zegna cùng Maserati tự hào mang đến cho khách hàng khoang nội thất xe được trau chuốt tỉ mỉ với lụa Pelletessuta. Ngoài ra, một số chi tiết trên cấu hình GranLusso sẽ có khuynh hướng thiết kế khác đi so với GranSport như tựa đầu ghế hình chữ nhật, trong khi GranSport sẽ là hình thang. Ngoài ra, cấu hình này sẽ được cung cấp các phối màu nội thất sang trọng như be, nâu, đen, xám,… Ngoại thất của cấu hình này sẽ sở hữu những phần ốp chrome sáng. Mâm xe bảy chấu kép, lấy cảm hứng từ cây đinh ba là nét đặc trưng. Về phần cấu hình GranSport của Quattroporte, ngay bên ngoài ngoại thất chúng ta đã thấy rõ được sự khác biệt với nhiều chi tiết ốp sợi carbon tại ốp gương, cột B và tay nắm cửa. Bên cạnh vật liệu ốp đẹp mắt này, Maserati cũng đưa ra tùy chọn vật liệu ốp màu đen bóng (Piano Black) ở những chi tiết nói trên cũng như viền cửa sổ, viền hốc gió, lưới tản nhiệt,… Mâm xe vẫn sẽ có nguồn cảm hứng từ cây đinh ba, tuy nhiên bộ mâm này sẽ có phần thể thao hơn. Bên trong, nội thất của xe sẽ thiết kế theo khuynh hướng thể thao với những màu sắc mạnh mẽ, táo bạo cùng với các chi tiết tương phản tối màu. Ghế ngồi trên GranSport sẽ là ghế ngồi thể thao tiêu chuẩn với tựa đầu dài và phần hông ghế nhô cao. Thay vì sử dụng chất liệu gỗ để trang trí khoang nội thất, những chiếc Quattroporte GranSport sẽ có nội thất được ốp nhôm, ốp composite màu đen bóng (Piano Black) hay cao cấp hơn là ốp sợi carbon. Khác với Ghibli với bản GranSport mạnh mẽ hơn so với GranLusso, ở Quattroporte, cả hai bản cấu hình này vẫn sẽ sở hữu chung khối động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3.0 lít do Ferrari phát triển. Trên phiên bản này, khối động cơ có thể tạo ra công suất cực đại 430 mã lực và mô-men xoắn cực đại 575 Nm. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Maserati Quattroporte bán ra chính hãng từ 6,1 tỷ đồng. Hai chiếc xe trong bài có giá tham khảo ở mức 8,3 tỷ đồng cho chiếc GranLusso và chiếc GranSport với cấu hình S Q4 với giá tham khảo 9,2 tỷ đồng. Video: Chọn Maserati Quattroporte hay Mercedes Maybach S650.

