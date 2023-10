"Soi" BMW iX2 2024 - SUV điện sang chảnh chạy hơn 400 km/lần sạc

Nhằm bắt kịp xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô, các hãng xe đều tăng cường ra mắt các mẫu xe điện mới. BMW cũng không phải là ngoại lệ khi bổ sung phiên bản thuần điện mang tên BMW iX2 2024 mới cho dòng SUV hạng sang X2 thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu tiên BMW X2 có phiên bản thuần điện. Dự kiến có mặt trên thị trường vào tháng 3 năm sau, SUV điện BMW iX2 2024 chỉ có đúng 1 bản trang bị là iX2 xDrive30. Xe được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu với công suất tổng cộng 309 mã lực và mô-men xoắn cực đại 494 Nm. Sức mạnh này giúp mẫu SUV điện mới của BMW tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,6 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Mô-tơ điện kết hợp cùng cụm pin 64,8 kWh, mang đến quãng đường di chuyển tối đa sau một lần sạc pin dao động từ 417 - 449 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP. Xe có thể dùng bộ sạc chậm 11 kW tiêu chuẩn với thời gian nạp đầy pin từ 0-100% trong 6,5 giờ. Nếu dùng sạc chậm AC 22 kWh, thời gian sạc đầy pin giảm xuống còn 3 tiếng 45 phút. Với bộ sạc nhanh DC 130 kW, thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% là 29 phút. Ngoài ra, xe còn có hệ thống quản lý nhiệt để làm mát hoặc sưởi ấm pin trước khi dừng lại ở trạm sạc. Ngoài hệ truyền động, BMW iX2 2024 có một số khác biệt về thiết kế so với X2 thế hệ mới. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế lưới tản nhiệt hình quả thận đóng kín, điểm nhấn màu xanh dương trong đèn pha, cổng sạc nằm trên sườn phải và sự biến mất của ống xả. Vành la-zăng của BMW iX2 2024 cũng có thiết kế riêng, phù hợp với xe điện. Những chi tiết còn lại của BMW iX2 2024 gần như giống hệt X2 mới. Xe cũng có cụm đèn pha LED tích hợp đèn LED định vị ban ngày, hốc gió cỡ lớn trên cản trước, thiết kế nóc dốc về phía sau, đèn hậu nhỏ gọn và cánh gió nằm bên dưới kính chắn gió sau. Thiết kế SUV lai Coupe mượt mà hứa hẹn sẽ giúp giảm hệ số lực cản không khí cho mẫu xe điện này. Kích thước của BMW iX2 2024 không thay đổi so với X2 mới với chiều dài 4.554 mm, chiều rộng 1.844 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.692 mm. Như vậy, xe có kích thước lớn hơn SUV cỡ B nhưng lại nhỏ hơn một chút so với SUV cỡ C. Bên trong BMW iX2 2024 cũng là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm xoay về phía người lái. Màn hình trung tâm dùng hệ điều hành Operating System 9 của BMW với cấu trúc danh mục như điện thoại thông minh và các phím tắt được thiết kế dễ sử dụng hơn. Ngoài ra, màn hình này còn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto để kết nối với điện thoại thông minh. Những trang bị nội thất nổi bật khác của BMW iX2 2024 bao gồm điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Hiện giá xe BMW iX2 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe SUV điện BMW iX2 2024 hoàn toàn mới.

