"Soi" Audi R8 V10 mạnh 830 mã lực, độ gói siêu nạp VF Engineering

VF Engineering được nhiều chuyên gia đánh giá là xưởng độ hàng đầu trong lĩnh vực nâng cấp hiệu năng của xe thể thao và siêu xe. Sản phẩm mới nhất của họ dành cho các chủ sở hữu Audi R8 gần như hoàn hảo. Trong khi nhiều hãng độ khác chọn cách lắp thêm bộ turbo tăng áp để cải thiện hiệu năng cho những siêu xe, Audi R8 độ VF Engineering lại vận dụng đến phương án siêu nạp (supercharger). Giải pháp này sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng độ trễ "turbo lag" như khi dùng tăng áp, dù rằng quá trình lắp đặt sẽ cầu kỳ phức tạp hơn. Có tên gọi "VF800", đây thực chất là hệ thống siêu nạp kiểu Roots do hãng Eaton chế tạo với tên thương mại "Eaton TVS2300". Hệ thống này có 2 vấu đan xoắn vào nhau, một vấu quay theo chiều kim đồng hồ còn vấu thứ hai quay theo hướng ngược lại. Không khí được hút vào trong và được đẩy vào thành của vỏ bộ siêu nạp, cải thiện mô-men xoắn tại dải vòng tua thấp rất hiệu quả. So với thiết kế ban đầu của Eaton, VF Engineering tối ưu lại cấu trúc đường dẫn khí bên trong để giúp loại bỏ hao hụt khi xe chạy trớn. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt động cơ được cải tiến với ống góp đúc làm mát bằng nước cũng như bình chứa nước độc lập và bộ trao đổi nhiệt. VF Engineering cho biết, bộ siêu nạp TVS2300 trên Audi R8 V10 sẽ được bắt vít cố định vào động cơ thông qua ống góp nạp được đúc sẵn. Tất cả các xe Audi R8 động cơ V10 dung tích 5.2L, sản xuất từ 2016 đến 2023, đều tương thích với bộ siêu nạp này. Ở trạng thái tiêu chuẩn, động cơ V10 dung tích 5.2L của Audi R8 có khả năng sản sinh lượng công suất từ 560 mã lực đến 602 mã lực và đạt mô-men xoắn từ 539 Nm đến 559 Nm, tùy theo đời xe. Sau khi lắp đặt bộ siêu nạp TVS2300, sức mạnh của xe sẽ tăng lên đến ngưỡng 805 mã lực và mô-men xoắn cực đại 827 Nm. Không dừng lại ở đó, VF Engineering còn đưa ra thêm gói "VF8XX", cho phép Audi R8 đạt tới ngưỡng 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Tuy nhiên để gói nâng cấp này hoạt động ổn định, xe cần phải sử dụng xăng với chỉ số octane từ 91 trở lên. Mặc dù thông số công suất thuần chưa thể so sánh với những chiếc R8 turbo tăng áp kép mạnh 1.200 mã lực, nhưng chắc chắn bộ siêu nạp sẽ không gặp phải hiện tượng độ trễ turbo lag và có độ tin cậy cao hơn. VF Engineering đảm bảo gói nâng cấp này tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải hiện hành, xe Audi R8 V10 không bị quá nhiệt khi vận hành ở tốc độ cao và đặc biệt là mang đến cảm giác lái rất phấn khích. Ngoài ra, nếu chủ sở hữu Audi R8 muốn có bộ nâng cấp thực sự nổi bật thì có thể trả thêm 3.000 USD (71 triệu đồng) để sơn bộ siêu nạp theo bất kỳ màu nào họ muốn. Video: Audi R8 V10 mạnh 830 mã lực, độ gói siêu nạp VF Engineering.

