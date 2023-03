Nhìn lại siêu xe Audi R8 V10 Plus đầu tiên về Việt Nam sau 7 năm

Siêu xe Audi R8 thuộc hàng đầu bảng của thương hiệu "Bốn vòng tròn" nước Đức. Đối với phiên bản V10 Plus, đây là cái tên được rất nhiều đại gia trên thế giới và tại Việt Nam săn đón bởi khả năng vận hành đầy thuyết phục, uy lực và mạnh mẽ. Song hành với đó, vẻ đẹp hiện đại và thời trang cũng là yếu tố giúp mẫu xe này ghi đậm dấu ấn giữa một "biển siêu xe" ngày nay. Chiếc Audi R8 V10 Plus đời 2016 trong bài được đưa về nước năm 2016 và từng thuộc sở hữu của vợ chồng Đông Nhi, Ông Cao Thắng. Sau đó, xe được “qua tay nhiều đời chủ và cũng được thay đổi nhiều ở ngoại thất từ màu sắc đến việc lắp thêm "đồ chơi" cho xe. Hiện nay, Audi R8 V10 plus đang định cư ở ngoài Hà Nội. Ở lần xuất hiện này, Audi R8 V10 Plus “mặc áo” đỏ nguyên bản. Xét về tổng thể, Audi R8 V10 Plus không có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng mà thay vào đó là những tinh chỉnh nhẹ đem đến sự mới mẻ và hiện đại hơn cho mẫu siêu xe. Nhìn phần hông xe có thể thấy rõ kết cấu trên phiên bản cũ được giữ nguyên trên thế hệ thứ 2 này của R8. Màu sơn đỏ trên mẫu siêu xe này rất nổi bật bất kể đi vào ban ngày hay trời tối vì nước sơn có độ bóng rất cao và công nghệ sơn trên Audi R8 V10 Plus cũng có độ tán xạ ánh sáng tốt. Audi R8 V10 Plus có nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon, như ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán mạnh mẽ phía sau. Chiếc Audi R8 V10 Plus trong bài được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch và mới được chủ nhân sơn sang màu vàng gold, rất ăn nhập với màu “áo” đỏ . Ngoài ra, bộ kẹp phanh chính hiệu Audi sơn ghi xám tăng vẻ mạnh mẽ cho siêu xe. Đĩa phanh cũng có kích thước lớn và tương đương với một bộ mâm của một chiếc xe phổ thông. Chưa hết, siêu xe Audi R8 V10 Plus này đã được chủ nhân độ thêm bộ ống xả hiệu Capristo của Ý nhằm cho ra những âm thanh uy lực và phấn khích hơn. Được biết, giá bán của bộ ống xả này lên đến 200 triệu đồng. Về truyền động, Audi R8 V10 Plus đầu tiên tại Việt Nam được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 602 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Nhờ hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh của Audi, chiếc R8 V10 Plus này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h mất 9,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Siêu xe Audi R8 V10 Plus đầu tiên tại Việt Nam.

