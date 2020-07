Siêu xe Aston Martin Vantage V8 tại Malaysia "nhái" Vantage AMR

Aston Martin Kuala Lumpur vừa giới thiệu mẫu siêu xe Aston Martin Vantage AMR tại Malaysia, chiếc xe hiện đang có mặt tại showroom để các khách hàng cũng như người hâm mộ tới chiêm ngưỡng. Dù sở hữu tên Vantage AMR Malaysia, nhưng đây không phải một chiếc Vantage AMR thực sự, mà là một chiếc Vantage V8 sở hữu các chi tiết thiết kế và trang bị đặc biệt lấy cảm hứng phong cách từ Vantage AMR. Aston Martin Kuala Lumpur cho biết Vantage AMR Malaysia là một phiên bản giới hạn được tạo ra nhân dịp lễ kỷ niệm Merdeka, và là chiếc duy nhất trong cả nước. Cũng không khó để nhận ra Vantage AMR Malaysia mới không phải là Vantage AMR, bởi vì, "hàng thật" sẽ có sọc màu xanh lá cây Lime Green chạy dọc trung tâm xe, bên cạnh đó, cabin của Vantage AMR Malaysia cũng không hề có hộp số sàn hay các kẹp phanh cũng không hề giống Aston Martin Vantage AMR. Tuy nhiên, Vantage AMR Malaysia vẫn rất nổi bật và cuốn hút, với khá nhiều chi tiết màu Lime Essence như trên lưới tản nhiệt, bộ khuếch tán sau...tạo sự tương phản với màu ngoại thất Arden Green. Bên cạnh đó, chiếc xe đặc biệt còn được cấu hình với bộ bodykit sợi carbon, lưới tản nhiệt và các ống xả sơn đen mờ. Mặt khác, trần xe và gương chiếu hậu được hoàn thiện trong màu đen bóng. Xe cưỡi trên bộ la-zăng 20 inch. Di chuyển vào cabin, xe sử dụng tông bạc satin làm chủ đạo và kết hợp với một vài điểm nhấn màu Lime Essence ở bảng điều khiển trung tâm, trang trí cánh cửa, các đường chỉ khâu trên ghế Sports Plus, bảng điều khiển và cửa. Các trang bị đáng chú ý khác gồm vô lăng đáy phẳng thể thao, hệ thống âm thanh cao cấp của Aston Martin, màn hình LCD 8 inch ở trung tâm, ghế điều hòa và camera 360 độ. Các công nghệ nổi bật của xe gồm hệ thống giảm xóc thích ứng với Skyhook, cung cấp các chế độ lái Sport, Sport Plus và Track, cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như kiểm soát mô-men xoắn, bộ vi sai cầu sau khóa điện tử (E-Diff) hoạt động với hệ thống kiểm soát ổn định xe.Giá xe Aston Martin Vantage AMR Malaysia chưa được công bố, nhưng chắc chắn nó sẽ cao hơn đáng kể so với giá cơ sở của Vantage V8, được ra mắt tại Malaysia vào tháng 8/2018, bắt đầu từ 678.000 RM (~ 3,687 tỷ VNĐ), trước thuế và phí. Video: Chi tiết siêu xe Aston Martin Vantage AMR mới.

