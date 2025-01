Skoda Enyaq 2025 chạy điện từ 1,8 tỷ sắp bán tại Việt Nam

Mới đây, thương hiệu Skoda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của dòng xe điện Enyaq ở thị trường châu Âu. Tương tự trước đây, Skoda Enyaq 2025 mới cũng có 2 kiểu dáng thân xe là SUV truyền thống và SUV lai Coupe phong cách hơn. SUV điện Skoda Enyaq trên thực tế đã từng xuất hiện tại Việt Nam trong triển lãm VMS 2024 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, hãng Skoda hé lộ xe sẽ có 2 phiên bản ở thị trường Việt Nam và giá bán dao động từ 1,8 - 2 tỷ đồng. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF7 trong tương lai. Hiện chưa rõ Skoda sẽ bán phiên bản cũ hay mới của Enyaq ở Việt Nam. Trong khi đó, Skoda Enyaq 2025 ở thị trường châu Âu sở hữu một số thay đổi đáng chú ý về cả thiết kế, trang bị lẫn hệ truyền động. Đúng như hình ảnh "úp mở" do hãng tung ra trước đó, Skoda Enyaq 2025 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid mới của thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc. Điểm nhấn của mẫu ô tô điện này nằm ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt Tech‑Deck Face tích hợp đèn LED ẩn mới, thay cho loại truyền thống. Tiếp theo đó là cụm đèn trước chia thành 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày của xe được nối với nhau bằng 23 bóng LED nằm phía trên lưới tản nhiệt. 23 bóng LED này nằm bên dưới ốp màu đen bóng, tích hợp cả camera trước. Dòng chữ "Skoda" trên nắp ca-pô của xe cũng đã được làm mới. Khu vực cản trước bên dưới được thay đổi nhằm tối ưu hóa tính khí động lực học. Cản trước vẫn đi kèm ốp mạ crôm bên dưới như phiên bản cũ. Ngoài ra, Skoda Enyaq còn được trang bị vành la-zăng và cụm đèn hậu LED hình chữ "C" mới.



So với phiên bản SUV truyền thống, Skoda Enyaq Coupe không khác biệt nhiều, trừ phần nóc dốc về phía sau, cánh lướt gió sơn cùng màu thân xe và vành la-zăng. Mâm của phiên bản SUV lai Coupe có đường kính dao động từ 19-21 inch. Hệ số lực cản không khí của Skoda Enyaq Coupe đạt 0,225 Cd trong khi con số tương ứng của phiên bản SUV là 0,245 Cd.







Skoda Enyaq 2025 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MEB dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn mẹ Volkswagen. Đây cũng là khung gầm hiện đang được dùng cho Audi Q4 e-tron và Volkswagen ID.4.







Bên trong mẫu SUV điện này, hãng Skoda đã bổ sung một số chi tiết mới như logo trên vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch tiêu chuẩn và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD tùy chọn.







Ngoài ra, xe còn có những trang bị khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế chỉnh điện, tính năng sưởi ghế trước và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng. Skoda cũng khẳng định đã sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cho ghế của xe.







Khoang hành lý của Skoda Enyaq 2025 có thể tích tiêu chuẩn 585 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này tăng lên 1.710 lít. Hai con số tương ứng của phiên bản SUV lai Coupe là 570 lít và 1.610 lít. Tại thị trường châu Âu, Skoda Enyaq 2025 có 2 tùy chọn pin với dung lượng 59 kWh và 77 kWh.







Pin 59 kWh mang đến phạm vi di chuyển 431 km ở phiên bản SUV và 439 km ở phiên bản SUV lai Coupe. Hai con số tương ứng khi dùng pin 77 kWh là 588 km và 597 km.Theo kế hoạch, Skoda Enyaq mới sẽ chính thức trình làng tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo 2025 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 17-22/1.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Skoda Enyaq 2025.





