Cận cảnh Audi A6 2025 hơn 2,2 tỷ vừa ra mắt Việt Nam

Mới đây, lô xe sedan Audi A6 2025 hạng sang đã chính thức được nhập khẩu và phân phối tại các đại lý ở Việt Nam. Mẫu xe này mang tính chất cập nhật trang bị thay vì đổi mới toàn diện. Tại thị trường Việt Nam, mẫu sedan hạng sang Audi A6 2025 tiếp tục nhập khẩu chính hãng từ Đức. Xe cạnh tranh với những đối thủ như Mercedes E-class, BMW Series 5, Lexus ES. Xe có ngoại thất thể thao S line đặc trưng, lấy cảm hứng từ Audi RS. Mẫu sedan hạng sang trang bị lưới tản nhiệt khung đơn, trang trí với họa tiết tổ ong và viền chrome. Hốc hút gió hai bên sử dụng các tấm ốp màu đen nhám và xám. A6 2025 sở hữu cụm đèn pha LED Matrix tiêu chuẩn, đèn viền ban ngày đặc trưng. Bộ vành 5 chấu kép 19 inch, hoàn thiện với màu xám, trong khi bản cũ dùng vành 18 inch. Đèn hậu LED trang trí dải crôm nối giữa hai cụm đèn. Bộ khuếch tán sau thể thao hơn nhờ gói S line. Nội thất A6 S line 40 TFSI mang nhiều tiện nghi và sự thoải mái. Một trong những nâng cấp đáng chú ý của A6 2025 là bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus 12,3 inch tiêu chuẩn. Vô-lăng bọc da 3 chấu mới, thay cho loại 2 chấu ở bản cũ. Màn hình cảm ứng giải trí MMI Touch Response 10,1 inch và một màn hình phụ trợ 8,6 inch cho hệ thống điều hòa 4 vùng. Hàng ghế trước chỉnh điện và nhớ vị trí ghế lái, hỗ trợ tựa lưng 4 chiều. Hệ thống đèn viền nội thất cao cấp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hãng xe sang Đức trang bị cho A6 S line 40 TFSI động cơ 2.0 tăng áp công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ này bổ sung công nghệ mild-hybrid (MHEV). Xe sử dụng hộp số 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của Audi, A6 S line 40 TFSI có mức tiêu hao nhiên liệu ở mức 6,5 lít/100 km. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây và tốc độ tối đa 246 km/h. Audi A6 2025 mới cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động và bị động, như kiểm soát hành trình với chức năng giới hạn tốc độ, camera 360, cảnh báo chệch làn, đèn pha thích ứng... Mức giá xe Audi A6 2025 tại Việt Nam nniêm yết được chính hãng là 2,299 tỷ đồng. Xe được định vị cao hơn các đối thủ như BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Chẳng hạn, BMW 520i có giá niêm yết từ 2,499 tỷ đồng nhưng đang được đại lý giảm còn 1,979 tỷ đồng. Mercedes-Benz E 180 có giá từ 1,889 tỷ đồng, thấp hơn rõ rệ so với A6. Video: Chi tiết sedan hạng sang Audi A6 thế hệ mới.

