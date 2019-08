Siêu xe Tushek TS 900 sản sinh ra sức mạnh trên 900 mã lực, đúng như tên gọi của nó. Động cơ V8 và động cơ điện kép 4.2 lít của nó tạo ra 950 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 1.400 Nm. Và nhờ khung gầm không gian mạ chrome và thân bằng sợi carbon, trọng lượng của TS 900 chỉ rơi vào khoảng 1410kg. So với Acura NSX hybrid, chiếc xe nhẹ hơn khoảng 370kg. Với động cơ V8 kết hợp, chiếc Tushek TS 900 mới này có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 2,5 giây. Ngoài ra, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 380km/h, tức là gần với tốc độ của ông hoàng Bugatti. Để có thể duy trì được tốc độ cao trong thời gian nhất định cũng như bảo đảm các tiêu chuẩn vận hành an toàn, chiếc xe được trang bị lốp Pirelli Trofeo Series R (trước 235/35, sau 305/30) và phanh Brembo lớn. Nó cũng có một mái mui cứng có thể tháo rời – cho phép người lái có thể có những trải nghiệm mới lạ. Ngoài ra, chiếc xe cũng được trang bị cửa cắt kéo quen thuộc thường gặp trên các mẫu siêu xe nổi tiếng. “Đội Tushek rất vui mừng được trở lại tại Salon Privé,” người sáng lập Tushek và tay đua người Slovenia, Aljosa Tushek, lưu ý. “Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển và xây dựng các giải pháp công nghệ tiên tiến cho mẫu xe mới của chúng tôi, TS 900 H APEX, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo lái xe điện”. “Những phát triển đó hiện được kết hợp trong mô hình mới nhất của chúng tôi và đã được thử nghiệm thành công trong điều kiện đường đua trong những tháng qua. Đội ngũ của chúng tôi đang mong muốn giới thiệu siêu xe của chúng tôi cho các khách hàng ưu tú của Salon Prive.” Salon Prive Concours in the U.K năm nay sẽ mở cửa vào ngày 7 tháng 9. Nhưng, Tushek không nói về giá bán siêu xe TS 900 là bao nhiêu. Video: Siêu xe Tushek TS 900 với sức mạnh 950 mã lực.

