Siêu xe Porsche Carrera GT "màu hiếm" bỏ hoang suốt 8 năm

Vào năm 2005, đại lý Ferrari-Maserati chính hãng đầu tiên đã được mở tại Trung Quốc ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Khoảng 7 năm sau, cũng chính đại lý này đã phải đóng cửa vì đạo luật chống tham nhũng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua. Đạo luật này vốn không khuyến khích người dân tiêu thụ các hàng hóa xa xỉ như siêu xe Porshce, Ferrari hay Maserati..., dẫn tới kết cục phải đóng cửa. Đại lý này đã bị đóng cửa khoảng 8 năm nhưng hóa ra, vẫn còn 3 chiếc siêu xe bị bỏ rơi bên trong. Người khám phá ra sự thật này là James Wan khi anh được phép vào trong đại lý bỏ hoang. Có vẻ như đây là 3 chiếc xe mà đại lý đã không thể bán hết trước khi phải đóng cửa. Cụ thể, 3 chiếc ôtô "nằm chơi với bụi" trong đại lý bỏ hoang này mang thương hiệu siêu xe Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica và Chevrolet C5 Corvette Z06. Cả 3 chiếc xe này vẫn nằm nguyên ở một vị trí và chờ đến ngày được ai đó cứu ra ngoài. Trong số 3 chiếc xe này, thu hút sự chú ý hơn cả có lẽ là chiếc Porsche Carrera GT vì độ hiếm. Theo đó, chiếc siêu xe Porsche Carrera GT này được sơn màu đỏ Zanzibar Red Metallic khá hiếm. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 3 chiếc Porsche Carrera GT màu độc này. Đây chiếc thứ 1.255 xuất xưởng trong tổng số 1.270 chiếc Porsche Carrera GT được ra lò. Được biết, chiếc Porsche Carrera GT bị bỏ rơi này vốn không phải là xe mới. Thay vào đó, chiếc siêu xe này đã từng trú ngụ tại Nga và Đức rồi mới đặt chân đến Trung Quốc. Chiếc Porsche Carrera GT này từng được rao bán tại Đức khi mới chạy khoảng 4.581 km. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng, có thể thấy chiếc siêu xe Porsche Carrera GT màu đỏ bị phủ bụi dày đặc trên thân xe. Cũng may, chiếc xe trông vẫn còn nguyên vẹn và thậm chí vành la-zăng trông vẫn rất mới. Hình ảnh chiếc Porsche Carrera GT bị bỏ rơi tại đại lý Trung Quốc chắc hẳn sẽ khiến không ít người yêu xe xót xa. Nguyên nhân là do Porsche Carrera GT được xem như một trong những siêu xe số sàn tuyệt nhất thế giới. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Porsche Carrera GT là khối động cơ xăng V10, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 435 lb-ft. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp. Với trọng lượng chỉ khoảng 1.361 kg, Porsche Carrera GT có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,9 giây. Hi vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có ai đó chi tiền mua và đưa chiếc siêu xe Porsche Carrera GT này trở lại đường phố. Video: Ngắm siêu xe Porsche Carrera GT hàng hiếm.

