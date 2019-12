Siêu xe Mỹ Factory Five F9R sở hữu động cơ V12 hàng khủng

Factory Five là một hãng sản xuất siêu xe đặc biệt tại Mỹ. Khi khách hàng mua siêu xe của Factory Five đều có thể lựa chọn được động cơ và hệ thống dẫn động mà họ muốn đặt dưới capo của xe. Với những hình ảnh xem trước và thông tin mà FF công bố trên website chính thức của mình, chiếc siêu xe FF F8R mới sẽ có một động cơ V12 được phát triển trên nền động cơ LS3 của Chevy đặt phía trước. Khối động cơ này sau khi được điều chỉnh và nâng cấp sẽ cho ra công suất lên đến 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 940 Nm. Với sức mạnh như trên, Factory Five sẽ giảm trọng lượng cho chiếc xe của mình ở mức đáng kể và rút ngắn chiều dài cơ sở với mong muốn chiếc xe sẽ nhỏ và đạt được trọng lượng tối ưu ở mức 1.022 kg. Việc rút ngắn trục cơ sở cũng sẽ giúp chiếc siêu xe này trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trên đường đua. Ngoại thất của xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon với nhiều chi tiết được thiết kế nhằm phục vụ những mục đích nhất định, như điều hướng luồng không khí, tạo lực ép, phải lực,… Đầu xe được kéo dài với phần líp trước lớn, quạt tản nhiệt được đặt ngay trước động cơ, phía sau ở hữu cánh gió cố định và khuếch tán cỡ lớn, phía dưới là cụm ốm ống xả. Hiện tại, bộ thân của F9R mới chỉ được hãng siêu xe Factory Five công bố dưới dạng concept và chưa được đưa vào sản xuất chính thức. Trước khi được bán ra chính thức vào năm 2021 tới đây, Factory Five sẽ phải hoàn thiện nó một cách chỉnh chu hơn. Sau đó, hãng còn sẽ kiểm tra khả năng vận hành của xe trên đường đua để chắc nó khi được bán ra, nó sẽ trở thành một trong những chiếc xe tốt nhất ở lĩnh vực này. ideo: Siêu xe Mỹ Factory Five F9R sở hữu động cơ V12.

