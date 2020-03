Siêu xe Mercedes-AMG GTS hơn 9 tỷ lăn bánh ở Sài Gòn

Mẫu siêu xe Mercedes-AMG GTS được giới thiệu lần đầu tiên tới công chúng toàn cầu hồi năm 2014 tại triển lãm ôtô Paris Motor Show. Đặc biệt, sau mẫu SLS AMG, AMG GTS là mẫu xe thể thao thứ hai được phát triển hoàn toàn bởi Mercedes-AMG mà không cần bất kì sự can thiệp, giúp đỡ từ bên ngoài như với McLaren trước đây. Là một kẻ kế nhiệm của 300SL Gullwing, AMG GTS vẫn sở hữu thiết kế truyền thống với động cơ đặt trước cùng phần đầu xe được kéo dài, phần đuôi xe được thu gọn ngắn lại giúp tăng khả năng trong việc vận hành cũng như tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Mercedes-AMG GTS đời 2016 sở hữu cặp đèn chiếu sáng với ''mí mắt'' và 3 tinh cầu LED nhỏ bên dưới độc đáo, kết hợp với với biểu tượng ngôi sao ba cánh và thanh kim loại 2 bên trên dưới lưới tản nhiệt trước được thu nhỏ lại giúp đầu xe trông cân đối hơn. Mẫu xe thể thao này sở hữu kích thước cơ bản là chiều dài tổng thể 4.546 mm, rộng 1.939 mm, cao 1.288 mm và chiều dài cơ sở 2.630mm. Trên mẫu xe sang thể thao Mercedes-Benz này, thiết kế cặp cửa mở kiểu cánh chim huyền thoại đã không còn được sử dụng, thay vào đó là kiểu cửa mở ngang thông thường.

Bên trong Mercedes-AMG GT S được trang bị hàng loạt các tiện nghi cao cấp. Các trang bị công nghệ và an toàn bao gồm: Hệ thống treo thể thao thích ứng AMG RIDE CONTROL, có thể điều chỉnh 4 chế độ lái - Comfort, Sport, Sport Plus và Race. Lẫy chuyển số bán tự động phía sau tay lái đi kèm chức năng ECO start/stop, camera lùi... Trái tim của siêu phẩm nước Đức là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L cho công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số ly hợp ké 7 cấp và chỉ mất 3,8 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt vận độ tối đa 310km/h. Giá xe Mercedes-AMG GTS được phân phối chính hãng vào năm 2016 với mức 9,15 tỷ đồng. Được biết, đại gia siêu xe Cường Đô la cũng từng sử dụng chiếc xe này vào thời điểm năm 2017. Video: Chi tiết siêu xe Mercedes-AMG GTS.

