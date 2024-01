Siêu xe McLaren 750S hiệu suất cao đầu tiên đã có chủ

Theo đó, chiếc siêu xe McLaren 750S 2024 đầu tiên này mang màu sơn trắng Ice White, đi kèm bộ mâm Vortex 5 chấu kép siêu nhẹ và cánh gió khí động học được làm từ sợi carbon. McLaren 750S được xem là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của dòng xe thể thao McLaren 720S. Xe vẫn mang kiểu dáng hình giọt nước đặc trưng. Tuy nhiên, cản trước được làm mới bằng hốc gió mềm mại và liền mạch hơn với thân xe. Đi kèm với đó là líp cản trước màu tương phản nhằm tăng vẻ thể thao hơn cho chiếc siêu xe. Khu vực hông xe 750S vẫn giữ nguyên thiết kế cũ và không bổ sung líp sườn như “người anh em” 765LT. Bên dưới của siêu xe McLaren 750S vòm bánh sau mở rộng hốc gió giúp tăng khả năng làm mát cho hệ thống phanh sau. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu LED thanh mảnh quen thuộc, đi cùng hệ thống ống xả được chuyển ra vị trí trung tâm và hướng lên trên giống mẫu 765LT. Cánh gió của xe cũng được thiết kế lớn hơn, tăng thêm lực ép xuống đuôi xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua. Với nền tảng khung gầm liền khối bằng sợi carbon, McLaren 750S có khối lượng khô được tối ưu chỉ 1.277 kg, nhẹ hơn 30 kg so với McLaren 720S. Về nội thất, khoang cabin của McLaren 750S không có quá nhiều sự khác biệt so với 720S. Toàn bộ nội thất trên xe đều được bọc da Nappa cao cấp hoặc kết hợp với chất liệu Alcantara, đi kèm 2 phong cách TechLux và Performance. Bộ ghế đua sợi carbon tiêu chuẩn đã nhẹ hơn 17,5 kg so với cơ cấu trên 720S, tuy nhiên tùy chọn ghế đua cao cấp còn nhẹ hơn 33%. 750S cũng được bổ sung 2 phím điều khiển tại rìa bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số nhằm điều chỉnh các tính năng vận hành khác. Một công nghệ mới được ra mắt trên 750S là McLaren Control Launcher (MCL) bổ sung thêm một góc theo dõi giao diện xe cho người lái. Được kích hoạt bằng nút bấm của biểu tượng McLaren Speedmark, MCL cho phép người lái cá nhân hóa trải nghiệm lái bằng việc lưu trữ những gợi ý tuỳ chọn lái riêng biệt – đó là các thiết lập ưa thích của người lái về khí động học, thao tác xử lý, hệ thống truyền động và hộp số - và các tùy chọn này được kích hoạt lại ngay lập tức chỉ với một nút bấm MCL. Cung cấp sức mạnh cho McLaren 750S vẫn là động cơ V8 tăng áp kép dụng tích 4.0 lít, cho ra công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. McLaren 750S có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,8 giây và 0 – 200 km/h trong 7,2 giây (với bản Spider là 7,3 giây). Khả năng tăng tốc khi vào số được cải thiện bằng cách tối ưu hóa hộp số truyền động và phương thức kiểm soát chế độ kick down được cải tiến. Xe được nâng cấp hệ thống treo thông minh Proactive Chassis Control III với tùy chỉnh độ cứng lò xo mới, 3 chế độ lái Comfort, Sport và Track. Tại thị trường Việt Nam, McLaren 750S và 750S Spider được phân phối chính hãng với giá lần lượt từ 19,9 tỷ đồng và 20,9 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 750S 2024 mới.

