McLaren 765LT không dưới 30 tỷ tại Việt Nam thay “áo mới” chất lừ

Khi mới về nước, siêu phẩm McLaren 765LT hàng hiếm này sở hữu màu sơn Paris Blue nổi bật. Nhưng mới đây, xe đã được chủ nhân “lột xác”, khoác thêm “áo mới” màu đỏ cá tính. Trên nắp capo và hông xe còn được trang trí nhiều tem nổi, mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ xe. Ngoài màu sơn được thay đổi, các chi tiết khác của xe hầu như vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, siêu xe McLaren 765LT sở hữu những đường nét thiết kế đặc trưng của hãng siêu xe nước Anh cùng gói trang bị khí động học được chế tạo hầu hết từ sợi carbon, bao gồm: nắp ca-pô, vây cá ở trên hốc bánh trước, gương chiếu hậu, ốp hốc hút gió ở phía đuôi, cánh gió... Ngoài ra, xe còn được trang bị khung chống lật được chế tác bởi MSO. Xe được trang bị bộ mâm 10 chấu màu đen bóng làm bằng hợp kim siêu nhẹ, đi kèm hệ thống phanh gốm carbon-ceramic với cùm phanh màu cam. Trên mâm có logo 765LT để dễ dàng nhận biết. So với 720S, cản sau được bổ sung hai hốc gió cỡ lớn nhằm tối ưu tính khí động học, trong khi khuếch tán sau gây ấn tượng với hàng loạt cánh chia gió cỡ lớn, giúp ổn định luồng gió dưới gầm xe khi di chuyển ở tốc độ cao. Phần lưới tản nhiệt dạng tổ ong được thiết kế liền mạch, thay thế những miếng ốp đuôi trên 720S nhằm tăng khả năng làm mát. Ngoài ra, hệ thống ống xả cũng là điểm nhận biết cơ bản giữa 765LT và 720S với 4 ống xả xếp hàng ngang nổi bật ở phía đuôi. Trên chiếc 765LT màu độc này, chủ nhân cũng đã nâng cấp hệ thống ống xả mới làm từ chất liệu iconel của hãng độ Novitec. "Trái tim" của McLaren 765LT đến từ khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, được cấu thành từ các pít-tông nhôm rèn, một bơm nhiên liệu bổ sung, một bơm dầu sửa đổi và hệ thống quản lý động cơ được hiệu chỉnh lại. Nhờ những sửa đổi này, khối máy sản sinh ra công suất cực đại 755 mã lực và lượng mô-men xoắn 800 Nm, vượt trội hơn 45 mã và 30 Nm so với chiếc 720S. Đi kèm với đó là trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp cho phép quá trình sang số khi tăng tốc nhanh hơn 15% so với mẫu 720S. Từ đó, 765LT có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 2,7 giây và từ 0 lên 200 km/h trong 7,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa ở mức 330 km/h. McLaren 765LT là phiên bản hiệu suất cao của mẫu siêu xe đình đám McLaren 720S, chỉ được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn cầu và hiện mới có 4 chiếc “cập bến” Việt Nam. Hiện tại, giá xe McLaren 765LT tại Việt Nam vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, nhiều thông tin đồn rằng khi hoàn thành đăng ký đăng kiểm ra biển trắng, chủ nhân phải bỏ ra số tiền không dưới 30 tỷ đồng. Video: Siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm của đại gia Kiên Giang.

