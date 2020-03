Siêu xe Koenigsegg Agera S độc nhất tại Mỹ được rao bán

Siêu xe Koenigsegg Agera S được chính thức giới thiệu tới công chúng vào năm 2012 và được chế tạo với số lượng chỉ 5 chiếc. Mục đích ra đời của Agera S thời bấy giờ nhằm hướng tới việc đáp ứng nhu cầu mua xe của một số khách hàng ở những thị trường mà xăng E85 không phổ biến. So với phiên bản cùng thời Agera R, Agera S sở hữu một số nâng cấp so với Agera R như phần cánh gió, động cơ hay công suất cũng được tinh chỉnh lên tới 1030 mã lực, mô men xoăn lên tới 1100Nm (Mạnh hơn so với Agera R khi cả hai phiên bản sử dụng cùng nhiên liệu thông thường). Chính vì lí do trên mà hầu hết các đơn đặt hàng Koenigsegg Agera S hàng hiếm đều đến từ khu vực Châu Á. Theo một số thông tin, 3/5 chiếc được đưa về các quốc gia châu Á như Malaysia, Đài Loan, Singapore. Có một chiếc được bàn giao cho chủ nhân tại New Zealand. Tuy nhiên, cả 4 chiếc này đều có một điểm chung đó chính là chúng đều là phiên bản tay lái nghịch. Chỉ duy nhất có một chiếc với chủ sở hữu ở Mỹ được trang bị tay lái thuận. Chiếc xe này mang tên Koenigsegg Agera HH. Gần đây, chiếc xe đã được đưa lên sàn nhằm tìm một vị chủ nhân mới, đồng thời mở ra cơ hội cực kì hiếm hoi cho những người đam mê Koenigsegg có thể sở hữu độc bản này. Agera S cũng là chiếc Koenigsegg đầu tiên có trang bị cách mạng chính là sự phát triển và sản xuất bánh xe Hollow Space Carbon Fiber Aircore. Với động cơ chạy bằng nhiên liệu xăng thông thường có sức sản sinh công suất lên tới 1030 mã lực, Agera S có thể đạt tốc độ tối đa tới hơn 400km/h. Chiếc Agera HH được trang bị lớp sơn màu xanh metallic mang tên Monterey Blue, kết hợp với các chi tiết được làm bằng chất liệu carbon trần ở ngoại thất. Chiếc xe được phối chủ đạo với hai màu xanh-đen hấp dẫn. Tông màu này cũng được sử dụng trong phần nội thất, tạo ra một chiếc siêu xe đầy cuốn hút với tông màu đậm chất thể thao. Ở thời điểm rao bán, chiếc xe mới chỉ vận hành trên quãng đường khoảng hơn 6000km. Với một chiếc xe được sản xuất từ khoảng 7 năm về trước, Agera HH là còn rất mới và là một trong những chiếc xe mà bất cứ người mê xe nào cũng ao ước. Hiện tại, giá xe Koenigsegg Agera S vẫn chưa được công bố nhưng đối với một biến thể hiếm có như vậy, mức giá để có thể sở hữu chiếc xe được dự đoán sẽ không hề rẻ. Video: Siêu xe Koenigsegg Agera S triệu đô trên phố.

