Siêu xe Ford GT đặc biệt, tri ân huyền thoại GT40 Prototype 1964

Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện tuần lễ xe hơi Monterey, Ford đã trình làng phiên bản Heritage thứ 6 của dòng GT thế hệ mới. Nếu những phiên bản Heritage trước đây đều là sự gợi nhắc của những chiếc xe đua bền bỉ thì mẫu xe lần này lại đem lời tri ân gửi tới Ford GT40 Prototype huyền thoại – Những chiếc xe thử nghiệm là nền móng tạo nên sự thành công của những chiếc xe đua GT40 sau này. Phiên bản đầy ý nghĩa này được mang tên Ford GT 64 Prototype Heritage Edition 2021 mới và cũng đồng thời là phiên bản Heritage cuối cùng của dòng Ford GT thế hệ mới. Mẫu xe được lấy cảm hứng từ chiếc Ford GT40 Prototype từng được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế New York vào ngày 3 tháng 4 năm 1964 và chính dòng xe này đã trở thành dòng xe đua từng chiến thắng giải Le Mans duy nhất của Mỹ thời bấy giờ. Khác với những phiên bản Heritage với lớp áo cầu kỳ cùng nhiều họa tiết trước đây, siêu xe Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition mang trên mình lớp áo màu trắng kem Wimbledon với nắp ca-pô màu đen và đường sọc chạy dọc nóc xe cho tới phần đuôi sau. Màu sơn này có hơi hướng kem thay vì màu trắng sáng như trên nguyên mẫu, tuy nhiên màu sắc này lại đem tới một diện mạo khác biệt cho chiếc Ford GT thế hệ mới. Bên cạnh đó, phần phối màu đen được trải theo viền của phần trước của xe giống với huyền thoại GT40 Prototype. Ngoài ra, xe còn được trang bị hàng loạt chi tiết bằng carbon thể thao như bộ chia trước được làm bằng vật liệu carbon, bậc cửa của xe, chân gương, các hốc gió ở phần nắp động cơ cũng như toàn bộ khuếch tán phía sau cũng được làm bằng vật liệu carbon. Xe sở hữu bộ mâm 5 chấu kép được làm bằng carbon có kích thước 20 inch có màu xanh sẫm Antimatter Blue. Thương hiệu trang bị cho xe hệ thống cùm phanh màu bạc cùng chữ đen giản đơn nhưng rất ăn nhập với lớp áo ngoại thất của chiếc GT Heritage mới. Về nội thất, chiếc GT đặc biệt này được trang bị hệ thống ghế ngồi bằng sợi carbon bọc da lộn Lightspeed Blue Alcantara với đường chỉ khâu màu bạc. Bảng điều khiển của xe được bọc bằng da Ebony. Trần xe cũng như các trụ trong xe và vô lăng lại được bọc da Ebony Alcantara. Ngoài ra, bảng táp lô của xe cũng được bọc da Antimatter Blue tạo nên phối màu đơn giản cho nội thất xe. Các chi tiết ốp trong xe đều được hoàn thiện với chất liệu carbon mờ. Trong những năm qua, các mẫu Ford GT Heritage Edition từng được trình làng và sản xuất bao gồm Ford GT '66 Heritage Edition được sản xuất 27 chiếc (2017), Ford GT '67 Heritage Edition từng xuất xưởng 39 chiếc (2018), Ford GT '68 Gulf Livery Heritage Edition từng sản xuất 50 chiếc (2019), Ford GT '69 Gulf Livery Heritage Edition từng xuất xưởng 50 chiếc (2020) và Ford GT '66 Daytona Heritage Edition (2021) hiện vẫn đang được sản xuất. Dây chuyền sản xuất của mẫu Heritage Edition cuối cùng sẽ được bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Nguồn cảm hứng cho phiên bản Heritage Edition cuối cùng bắt nguồn từ nguyên mẫu Ford GT năm 1964. Trong số 5 nguyên mẫu Ford GT được chế tạo chỉ có một mẫu còn sót lại một cách nguyên bản là GT/105. Theo thông tin từ Ford, hai chiếc GT/101 và GT/102 đã bị hủy bỏ sau khi thử nghiệm va chạm tại Le Mans và Monza. Sau khi cán đích tại vị trí thứ nhất và thứ ba tại Daytona năm 1965, GT/103 (Do hai tay đua Ken Miles và Lloyd Ruby cầm lái) và GT/104 (Do hai tay đua Bob Bondurant và Ritchie Ginther cầm lái) đã được sơn lại và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Shelby ở Colorado. Dây chuyền sản xuất Ford GT 2022 Heritage dự kiến sẽ được bắt đầu vào tháng 1 năm 2022. Ford đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng ngay từ bây giờ. Cả mẫu Ford GT Heritage Edition 2022 và nguyên mẫu Ford GT 1964 sẽ được trưng bày tại sự kiện Monterey Car Week The Quail và sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance. Video: Giới thiệu Ford GT 64 Prototype Heritage Edition 2021 mới.

