Trong nhóm những mẫu siêu xe điện sở hữu công suất cao, hiện có hai tên tuổi nổi bật sắp được trình làng là Rimac C Two (1.914 mã lực) và Lotus Evija (1.972 mã lực). Ít ai ngờ rằng cạnh tranh với hai siêu xe cực mạnh này lại là một mẫu xe mang tên Elektron One hoàn toàn mới đến từ Đức và được đặt xưởng sản xuất tại Italy. Concept siêu xe điện Elektron One hiện mới chỉ có bản dựng. Tuy nhiên, hãng Elektron Innovativ cho biết bản hoàn chỉnh sẽ xuất hiện tại triển lãm Geneva Motor Show 2021. Siêu xe điện công suất cao Elektron One sẽ được sản xuất tại Italy. Để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ, Elektron One sẽ có sức mạnh 1.341 mã lực, dẫn động AWD, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,1 giây, tốc độ tối đa 400 km/h. Nếu các chỉ số này được chứng thực, Elektron One có thể xếp ngang hàng với bất cứ siêu xe danh tiếng nào trên thế giới. Siêu xe mới sử dụng khung gầm làm từ sợi composite, hệ thống treo đặc biệt. Thậm chí nhà sáng lập Elektron còn làm việc với đối tác lập ra đội đua Formula E có tên Scuderia-E với trung tâm là siêu xe Elektron One. Nếu Elektron Innovativ làm được điều này, nó sẽ gây tiếng vang lớn bởi có mức giá xe Elektron One dự kiến trong khoảng 372.500-395.000 USD, thấp hơn nhiều so với siêu xe C_Two hoặc Evija. Elektron muốn trở thành thương hiệu xe thể thao điện đầu tiên thế giới sản xuất với số lượng lớn. Hãng dự kiến sẽ bán ra thị trường 140 chiếc cho mỗi model. Video: Siêu xe điện Elektron One sở hữu sức mạnh tới 1.341 mã lực.

