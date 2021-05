Siêu xe Bugatti Chiron được “nghỉ hưu” với 80.000 km trong 8 năm

Không ngoa khi nói rằng mỗi chiếc siêu xe Bugatti Chiron đều có câu chuyện riêng. Thế nhưng, hiếm chiếc xe nào có câu chuyện đặc biệt như chiếc Bugatti Chiron dưới đây. Chiếc Bugatti Chiron này vốn không phải là xe thương mại bán cho khách hàng. Thay vào đó, đây là chiếc siêu xe nguyên mẫu (prototype) có tên mã 4-005. Đồng thời, đây là 1 trong 8 chiếc Bugatti Chiron thử nghiệm đời đầu, được hãng Bugatti phát triển tại nhà máy ở Molsheim, Pháp, vào năm 2013. Nói cách khác, chiếc siêu xe này ra đời sớm hơn 3 năm so với Bugatti Chiron bản thương mại. Kể từ khi ra lò, tất cả 8 chiếc siêu xe này đã được dùng để thử nghiệm mọi phần mềm dành cho Bugatti Chiron bản thương mại. Ngoài ra, hãng Bugatti còn có 30 chiếc xe được dùng cho những thử nghiệm chuyên biệt khác. Các kỹ sư của hãng Bugatti sẽ theo dõi tình trạng và chất lượng của mọi điều chỉnh được áp dụng cho những chiếc xe. Được gọi bằng cái tên thân mật là "Four Five", chiếc Bugatti Chiron 4-005 này gắn bó với 13 kỹ sư, nhà khoa học máy tính và nhà vật lý học. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm phát triển một bộ phận cụ thể cho siêu xe Bugatti Chiron như hệ thống định vị mới, tính năng hội đàm hoặc giao diện HMI. Trước khi siêu xe Bugatti Chiron ra mắt vào năm 2016, chiếc xe nguyên mẫu Four Five đã bị ngụy trang kín mít bằng bạt nhựa bên ngoài để tránh những ánh mắt nhòm ngó của người đi đường và cánh săn ảnh. Đội ngũ phát triển đã đưa chiếc Bugatti Chiron 4-005 này đi khắp nơi trên thế giới, tiến hành mọi khâu thử nghiệm như thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cao ở Nam Phi, thử nghiệm chạy trên tuyết ở Scandinavia và thử nghiệm tốc độ cao ở Nardo. Đây cũng là chiếc Bugatti Chiron đầu tiên lăn bánh trên đất Mỹ. Đến nay, sau 8 năm và chạy hơn 74.000 km, chiếc siêu xe Bugatti Chiron 4-005 cuối cùng đã có thể "nghỉ hưu". Video: Bugatti Chiron - ông hoàng tốc độ của thế giới xe.

