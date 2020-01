Siêu xe Audi R8 độ body kit Prior Design độc nhất Việt Nam

Để chào đón năm Canh Tý, không ít siêu xe đã được các chủ nhân cho thay áo để mừng năm mới. Một trong số đó là chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design độc nhất Việt Nam. Lúc mới có mặt tại Việt Nam, chiếc siêu xe Audi R8 độ Prior Design thân rộng này mang ngoại thất màu trắng, sau nhiều lần thay áo đề-can và cả sơn đổi màu, chiếc xe này về màu vàng rực bắt mắt. Hiện tại, để mừng năm Canh Tý 2020, chủ xe đã dán đổi màu chiếc Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design thành xám xi măng cùng với các sọc màu đỏ để tạo điểm nhấn. Trong năm 2019 vừa qua, có ít nhất 3 chiếc siêu xe đã chọn màu xám xi-măng để khoác lên ngoại thất nhằm tạo vẻ cá tính. Khá thú vị là vào tháng 8/2018, chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design cũng đã được nhìn thấy khoác bộ áo xám xi-măng. Tuy nhiên, bộ áo lần này có độ bóng và hoàn thiện cao hơn. Không chỉ thế, bộ áo mới trên chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design còn có thêm sọc màu đỏ kéo dài từ nắp capô... Và vòng xuống đuôi siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, đối lập bộ áo xám xi-măng này còn có nhiều chi tiết bằng carbon như tay nắm cửa... Gương chiếu hậu của Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design... Hay cả hốc gió đuôi xe và cánh gió đuôi đều bằng carbon. Bên cạnh đó là các chi tiết sơn đen bóng. Ngoại thất chiếc Audi R8 V8 đời cũ này được bổ sung thêm gói độ body kit thân rộng Prior Design mang đến dáng vẻ hầm hố hơn so với xe nguyên bản. Phần vè bên hông bánh trước được tạo hình thêm các hốc gió rất dữ dằn. Mặt tiền siêu ngầu của Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design độc nhất Việt Nam. Phần cánh lướt gió phía trước dán thêm sọc màu đỏ. Nẹp sườn với bộ body kit cắt xẻ cá tính của hãng Prior Design. Được biết, ban đầu chiếc siêu xe Audi R8 này còn được "thông nòng" khối động cơ V8, dung tích 4.2 lít, phun xăng trực tiếp FSI nguyên bản của xe bằng việc lắp thêm bộ tăng áp kép của hãng Heffner Performance cũng như trang bị thêm một số đồ chơi như hệ thống làm mát, lọc gió và điều chỉnh lại cả ECU của siêu xe độ này. Những thay đổi từ các phụ kiện hàng hiệu đã giúp công suất cực đại chiếc Audi R8 của người yêu xe tại Sài thành lên mức 620 mã lực, tăng thêm 200 mã lực so với siêu xe nguyên bản. Mức giá siêu xe Audi R8 phiên bản V10 Plus đã qua sử dụng khoảng 8 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Cận cảnh siêu xe Audi R8 V10 RWS mới.

Để chào đón năm Canh Tý, không ít siêu xe đã được các chủ nhân cho thay áo để mừng năm mới. Một trong số đó là chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design độc nhất Việt Nam. Lúc mới có mặt tại Việt Nam, chiếc siêu xe Audi R8 độ Prior Design thân rộng này mang ngoại thất màu trắng, sau nhiều lần thay áo đề-can và cả sơn đổi màu, chiếc xe này về màu vàng rực bắt mắt. Hiện tại, để mừng năm Canh Tý 2020, chủ xe đã dán đổi màu chiếc Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design thành xám xi măng cùng với các sọc màu đỏ để tạo điểm nhấn. Trong năm 2019 vừa qua, có ít nhất 3 chiếc siêu xe đã chọn màu xám xi-măng để khoác lên ngoại thất nhằm tạo vẻ cá tính. Khá thú vị là vào tháng 8/2018, chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design cũng đã được nhìn thấy khoác bộ áo xám xi-măng. Tuy nhiên, bộ áo lần này có độ bóng và hoàn thiện cao hơn. Không chỉ thế, bộ áo mới trên chiếc siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design còn có thêm sọc màu đỏ kéo dài từ nắp capô... Và vòng xuống đuôi siêu xe Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, đối lập bộ áo xám xi-măng này còn có nhiều chi tiết bằng carbon như tay nắm cửa... Gương chiếu hậu của Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design... Hay cả hốc gió đuôi xe và cánh gió đuôi đều bằng carbon. Bên cạnh đó là các chi tiết sơn đen bóng. Ngoại thất chiếc Audi R8 V8 đời cũ này được bổ sung thêm gói độ body kit thân rộng Prior Design mang đến dáng vẻ hầm hố hơn so với xe nguyên bản. Phần vè bên hông bánh trước được tạo hình thêm các hốc gió rất dữ dằn. Mặt tiền siêu ngầu của Audi R8 độ body kit thân rộng Prior Design độc nhất Việt Nam. Phần cánh lướt gió phía trước dán thêm sọc màu đỏ. Nẹp sườn với bộ body kit cắt xẻ cá tính của hãng Prior Design. Được biết, ban đầu chiếc siêu xe Audi R8 này còn được "thông nòng" khối động cơ V8, dung tích 4.2 lít, phun xăng trực tiếp FSI nguyên bản của xe bằng việc lắp thêm bộ tăng áp kép của hãng Heffner Performance cũng như trang bị thêm một số đồ chơi như hệ thống làm mát, lọc gió và điều chỉnh lại cả ECU của siêu xe độ này. Những thay đổi từ các phụ kiện hàng hiệu đã giúp công suất cực đại chiếc Audi R8 của người yêu xe tại Sài thành lên mức 620 mã lực, tăng thêm 200 mã lực so với siêu xe nguyên bản . Mức giá siêu xe Audi R8 phiên bản V10 Plus đã qua sử dụng khoảng 8 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Cận cảnh siêu xe Audi R8 V10 RWS mới.