Siêu xe Aston Martin Vanquish được tái sinh sau gần 20 năm

Trong thời kỳ Aston Martin thuộc quyền sở hữu của Ford, có lẽ Vanquish chính là mẫu xe nổi bật nhất. Được "chấp bút" bởi nhà thiết kế người Anh Ian Callum, Aston Martin Vanquish đã ghi đậm dấu ấn khi là người bạn đồng hành của Điệp viên 007 James Bond trong phần phim Die Another Day. Ra mắt lần đầu vào năm 2001, chiếc xe chuẩn bị được tái sinh sau gần 18 năm với phiên bản mới mang tên Aston Martin Vanquish 25 by Callum. Ian Callum đã thành lập ra công ty thiết kế riêng của ông là Callum sau khi nghỉ hưu tại Jaguar Land Rover vào ngày 1/7/2019 vừa qua. Không chỉ thiết kế xe, Callum sẽ còn tạo ra các sản phẩm "hàng thửa" số lượng giới hạn trong các lĩnh vực như du lịch hay phong cách sống. "Rất hiếm khi một nhà thiết kế có cơ hội kể lại câu chuyện về một trong những chiếc xe của chính họ. Tôi đã luôn muốn làm điều đó trong một thời gian dài và với R-Reforged, chúng tôi có thể làm một điều gì đó đặc biệt" - Ian Callum nói. Callum và R-Reforged đã mất tới 18 tháng để có thể phát triển Vanquish 25. Dù có kiểu dáng tổng thể của thế hệ Vanquish đầu tiên, nhưng Vanquish 25 đã được Callum cải tiến và nâng cấp tới hơn 100 chi tiết khác nhau. Trong đó, ngoại thất của chiếc xe nay đã có bodykit bằng sợi carbon ở cả trước và sau được cải thiện tính khí động học, cũng như đèn pha và đèn hậu LED cường độ sáng cao mới. Chỉ riêng những chi tiết này đã khiến cho Vanquish 25 có được ngoại hình thể thao, hiện đại và hiệu quả hơn về mặt hiệu năng vận hành. Ở hai bên, chúng ta cũng có thể tìm thấy các tấm nẹp dưới thân làm từ carbon, gương cửa mới, các cửa kính viền khung carbon, bậu cửa thiết kế lại và nắp xăng CNC kết hợp với carbon. Phần dưới cản sau của Vanquish 25 nay cũng có chụp ống xả mới và các cánh khuếch tán gió. Dù có bộ mâm nhôm rèn 22 inch cỡ lớn và thân xe tương tự, nhưng Vanquish 25 vẫn thấp hơn 1cm so với Vanquish thường. Bản thân bề rộng mâm trước và sau của chiếc xe cũng tăng lên để lắp được các loại lốp bám đường hơn. Hệ thống treo cũng có những sự thay đổi lớn với các giảm xóc và lò xo mới, cùng các thanh ổn định chống nghiêng to bản ở cả phía trước lẫn sau xe. Những chi tiết này đã đem tới cho Vanquish 25 cảm giác tay lái chính xác và nhanh nhạy hơn. Callum cũng trang bị cho chiếc xe vòng bi lớn hơn, cứng hơn cho cả hai trục, trong khi hệ thống phanh của nguyên bản đã được thay thế bằng một bộ đĩa gốm-carbon mới nhất của Aston Martin. Ngay cả động cơ V12 5.9 lít nguyên bản của Vanquish cũng có hàng loạt các nâng cấp mới, bao gồm ECU được chạy lại, trục cam và hệ thống ống xả mới. Callum tuyên bố rằng những thay đổi này thêm khoảng 60 mã lực vào công suất 520 mã lực của chiếc Vanquish trước đây. Công ty cũng sẽ cung cấp hộp số sáu cấp hiện đại với bộ chuyển đổi mô-men xoắn cho những ai muốn bỏ hộp số tự động ly hợp đơn cổ lỗ. Có lẽ những thay đổi triệt để nhất của Vanquish 25 nằm bên trong cabin: Callum đã thay thế phần trung tâm của bảng điều khiển bằng một tấm ốp sợi carbon và hệ thống thông tin giải trí màn hình 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ cũng có mặt số mới, được thiết kế bởi nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Bremont, và hãng này cũng cung cấp một chiếc đồng hồ bỏ túi cơ có thể tháo rời, nằm giữa các lỗ thoát điều hoà trung tâm. Các ghế ngồi cũng được mới bới ghế lái thấp hơn để đem tới cảm nhận tốt hơn về chiếc xe. Callum cũng loại bỏ hàng ghế sau, giải phóng không gian cho cả người lái lẫn hành khách và khiến nội thất trở nên tiện dụng hơn trước. Nội thất không chỉ được bọc da cao cấp, mà còn trang trí bởi các vân xéo độc đáo. Với toàn bộ các thay đổi này, Vanquish 25 không chỉ đơn thuần là một chiếc Vanquish thường được độ lại, mà đã trở thành một mẫu xe mới. Điều này được thể hiện rõ qua quá trình sản xuất chiếc xe. Xưởng của Callum tại Warwick sẽ "rã tung" một chiếc Vanquish nguyên bản, tẩy sơn toàn bộ từ khung để phục chế và nâng cấp lên cấu hình Vanquish 25. Sau khi được nâng cấp, chiếc xe sẽ có trị giá lên tới 550.000 Bảng Anh (tương đương 12,75 tỷ đồng). Mức giá Aston Martin Vanquish đã bao gồm "xác xe" nguyên bản nhưng chưa gồm các loại thuế khác nhau. Chiếc Vanquish 25 đầu tiên dự kiến sẽ tới tay khách hàng vào cuối năm sau. Video:Siêu xe Aston Martin Vanquish được tái sinh.

Trong thời kỳ Aston Martin thuộc quyền sở hữu của Ford, có lẽ Vanquish chính là mẫu xe nổi bật nhất. Được "chấp bút" bởi nhà thiết kế người Anh Ian Callum, Aston Martin Vanquish đã ghi đậm dấu ấn khi là người bạn đồng hành của Điệp viên 007 James Bond trong phần phim Die Another Day. Ra mắt lần đầu vào năm 2001, chiếc xe chuẩn bị được tái sinh sau gần 18 năm với phiên bản mới mang tên Aston Martin Vanquish 25 by Callum. Ian Callum đã thành lập ra công ty thiết kế riêng của ông là Callum sau khi nghỉ hưu tại Jaguar Land Rover vào ngày 1/7/2019 vừa qua. Không chỉ thiết kế xe, Callum sẽ còn tạo ra các sản phẩm "hàng thửa" số lượng giới hạn trong các lĩnh vực như du lịch hay phong cách sống. "Rất hiếm khi một nhà thiết kế có cơ hội kể lại câu chuyện về một trong những chiếc xe của chính họ. Tôi đã luôn muốn làm điều đó trong một thời gian dài và với R-Reforged, chúng tôi có thể làm một điều gì đó đặc biệt" - Ian Callum nói. Callum và R-Reforged đã mất tới 18 tháng để có thể phát triển Vanquish 25. Dù có kiểu dáng tổng thể của thế hệ Vanquish đầu tiên, nhưng Vanquish 25 đã được Callum cải tiến và nâng cấp tới hơn 100 chi tiết khác nhau. Trong đó, ngoại thất của chiếc xe nay đã có bodykit bằng sợi carbon ở cả trước và sau được cải thiện tính khí động học, cũng như đèn pha và đèn hậu LED cường độ sáng cao mới. Chỉ riêng những chi tiết này đã khiến cho Vanquish 25 có được ngoại hình thể thao, hiện đại và hiệu quả hơn về mặt hiệu năng vận hành. Ở hai bên, chúng ta cũng có thể tìm thấy các tấm nẹp dưới thân làm từ carbon, gương cửa mới, các cửa kính viền khung carbon, bậu cửa thiết kế lại và nắp xăng CNC kết hợp với carbon. Phần dưới cản sau của Vanquish 25 nay cũng có chụp ống xả mới và các cánh khuếch tán gió. Dù có bộ mâm nhôm rèn 22 inch cỡ lớn và thân xe tương tự, nhưng Vanquish 25 vẫn thấp hơn 1cm so với Vanquish thường. Bản thân bề rộng mâm trước và sau của chiếc xe cũng tăng lên để lắp được các loại lốp bám đường hơn. Hệ thống treo cũng có những sự thay đổi lớn với các giảm xóc và lò xo mới, cùng các thanh ổn định chống nghiêng to bản ở cả phía trước lẫn sau xe. Những chi tiết này đã đem tới cho Vanquish 25 cảm giác tay lái chính xác và nhanh nhạy hơn. Callum cũng trang bị cho chiếc xe vòng bi lớn hơn, cứng hơn cho cả hai trục, trong khi hệ thống phanh của nguyên bản đã được thay thế bằng một bộ đĩa gốm-carbon mới nhất của Aston Martin. Ngay cả động cơ V12 5.9 lít nguyên bản của Vanquish cũng có hàng loạt các nâng cấp mới, bao gồm ECU được chạy lại, trục cam và hệ thống ống xả mới. Callum tuyên bố rằng những thay đổi này thêm khoảng 60 mã lực vào công suất 520 mã lực của chiếc Vanquish trước đây. Công ty cũng sẽ cung cấp hộp số sáu cấp hiện đại với bộ chuyển đổi mô-men xoắn cho những ai muốn bỏ hộp số tự động ly hợp đơn cổ lỗ. Có lẽ những thay đổi triệt để nhất của Vanquish 25 nằm bên trong cabin: Callum đã thay thế phần trung tâm của bảng điều khiển bằng một tấm ốp sợi carbon và hệ thống thông tin giải trí màn hình 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ cũng có mặt số mới, được thiết kế bởi nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Bremont, và hãng này cũng cung cấp một chiếc đồng hồ bỏ túi cơ có thể tháo rời, nằm giữa các lỗ thoát điều hoà trung tâm. Các ghế ngồi cũng được mới bới ghế lái thấp hơn để đem tới cảm nhận tốt hơn về chiếc xe. Callum cũng loại bỏ hàng ghế sau, giải phóng không gian cho cả người lái lẫn hành khách và khiến nội thất trở nên tiện dụng hơn trước. Nội thất không chỉ được bọc da cao cấp, mà còn trang trí bởi các vân xéo độc đáo. Với toàn bộ các thay đổi này, Vanquish 25 không chỉ đơn thuần là một chiếc Vanquish thường được độ lại, mà đã trở thành một mẫu xe mới. Điều này được thể hiện rõ qua quá trình sản xuất chiếc xe. Xưởng của Callum tại Warwick sẽ "rã tung" một chiếc Vanquish nguyên bản, tẩy sơn toàn bộ từ khung để phục chế và nâng cấp lên cấu hình Vanquish 25. Sau khi được nâng cấp, chiếc xe sẽ có trị giá lên tới 550.000 Bảng Anh (tương đương 12,75 tỷ đồng). Mức giá Aston Martin Vanquish đã bao gồm "xác xe" nguyên bản nhưng chưa gồm các loại thuế khác nhau. Chiếc Vanquish 25 đầu tiên dự kiến sẽ tới tay khách hàng vào cuối năm sau. Video:Siêu xe Aston Martin Vanquish được tái sinh.