Siêu SUV Lamborghini Urus phiên bản Trung Quốc chỉ 355 triệu đồng

Mới đây những hình ảnh đầu tiên về một mẫu xe SUV sản xuất tại Trung Quốc với thiết kế nhiều điểm rất giống với siêu SUV Lamborghini Urus đã khiến cộng đồng người yêu xe Thế giới quan tâm. Có tên gọi Hyosow C60, mẫu xe này do Huansu - thương hiệu con của tập đoàn BAIC sản xuất và vừa được chính thức ra mắt tại thị trường nội địa. Chiếc xe ôtô Trung Quốc - Hyosow C60 hoàn toàn mới này có chiều dài trục cơ sở lên tới 2.815 mm, chỉ ngắn hơn đúng 187 mm so với siêu SUV đình đám Lamborghini Urus. Trong khi đó, chiều dài tổng thể của Hyosow C60 là 4.820 mm, rộng 1.915 mm và cao 1.660 mm. Ngoại hình chiếc SUV Trung Quốc Hyosow C60 không sao chép hoàn toàn kiểu dáng của siêu SUV nhà Lamborghini nhưng có thể thấy rõ rằng các thiết kế tại Huansu đã “mượn ý tưởng” nhiều từ siêu SUV Urus. Các chi tiết như khe gió trang trí trên vè trước, các đường nét nổi hai bên hông và đèn hậu LED sắc sảo của chiếc xe đã chỉ rõ điều này. Ngay cả phần đầu xe của Hyosow C60 2019 mới này cũng có bố cục khá giống siêu xe Lamborghini Urus nhưng thô và thiếu hài hòa. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Hyosow C60 là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 2.0 lít tăng áp có công suất 181 mã lực và mô men xoắn 285 Nm, Huansu – thương hiệu con của tập đoàn BAIC cho biết, Hyosow C60 sẽ có 2 lựa chọn hộp số là số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp. Mức giá mức giá xe Huansu Hyosow C60 từ 100.000 tới 150.000 NDT (tương đương 355 - 532 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với chiếc siêu SUV mới nhà Lamborghini. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất xe Trung Quốc, chiếc Hyosow C60 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường nội địa vào tháng 12 tới đây. Với kiểu dáng na ná siêu xe Lamborghini Urus, Huansu chỉ có thể bán Hyosow C60 ở thị trường nội địa hoặc một số quốc gia có luật bản quyền nới lỏng. Bên cạnh Hyosow C60, Huansu cũng có kế hoạch ra mắt nhiều dòng Crossover, SUV khác với kiểu dáng thể thao, để tạo thành dòng sản phẩm X-Series. Video: Siêu SUV Lamborghini Urus phiên bản Trung Quốc.

