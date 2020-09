Siêu SUV Aston Martin DBX, có gì để cạnh tranh Lamborghini Urus?

Kể từ đầu năm, hãng siêu xe Aston Martin đã liên tục gặp phải những khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính, đe dọa hãng xe Anh Quốc phải tự nộp đơn xin phá sản. Theo báo cáo, Aston Martin lỗ khoảng 300 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu năm, giá cổ phiếu giảm hơn 90% kể từ khi công ty niêm yết trở lại vào năm 2018. Giám đốc điều hành Andy Palmer đã chính thức từ chức, nhường chỗ cho Tobias Moers - Tổng Giám đốc điều hành của Mercedes AMG, mang đến một số tin vui cho hãng xe Anh Quốc. Tin mừng đáng chú ý nhất gần đây là chiếc SUV đầu tiên của Aston Martin là DBX đã chính thức lên dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở St Athan, Wales (Anh Quốc). Được biết, mức phí khổng lồ để phát triển DBX đã gần như khiến Aston Martin rơi vào tình trạng phá sản, nhưng xét về tổng thể thiết kế cùng khả năng vận hành, chiếc SUV này thực sự rất xứng đáng. Giám đốc điều hành mới của Aston Martin vốn đã rất quen thuộc với khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép của AMG, nhưng đáng ngạc nhiên là dường như động cơ này không tạo được điểm nhấn cho DBX. Cụ thể, siêu SUV Aston Martin DBX 2021 với động cơ V8 4.0L tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và momen xoắn cực đại 700 Nm, ít hơn đến 61 mã lực so với Mercedes-AMG GLE 63 S. Sự kết hợp giữa trọng lượng 2268 kg của DBX và con số 542 mã lực tương đối khiêm tốn khiến chiếc SUV này trở thành một trong những mẫu xe chậm nhất sử dụng dòng động cơ V8 tăng áp kép. Tuy nhiên, nó vẫn cung cấp sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ cùng âm thanh uy lực đúng chất AMG. Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp sử dụng bộ biến mô thông thường, thay vì bộ ly hợp ướt của AMG, mang đến những thao tác chuyển số mượt mà và nhanh chóng. Hệ thống phanh đĩa cao cấp hoạt động mạnh mẽ cùng cảm giác bàn đạp phanh rất chính xác và tuyệt vời. Các tính năng động lực học tốt nhất của Aston Martin DBX 2021 có thể kể đến như hệ thống phanh khí nén tiêu chuẩn, hệ thống các thanh chống lật chủ động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp bộ vi sai hạn chế trượt cho cầu sau. Các hệ thống này hoạt động kết hợp một cách hiệu quả và linh hoạt giúp che giấu sự nặng nề của DBX và mang đến trải nghiệm lái khác biệt rõ rệt ở mỗi chế độ lái riêng. Thiết lập chế độ GT mặc định với các thanh chống lật chủ động hoạt động ở mức vừa phải giúp xe có thể nhẹ nhàng vượt qua các khúc cua gắt, mặc dù bộ lốp Pirelli không được đánh giá cao về khả năng bám đường. Chế độ Sport giúp khả năng phản hồi của DBX mới nhạy bén hơn, hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua được hạn chế tối đa. Ở Sport Plus, tính năng kiểm soát độ ổn định sẽ tạm thời bị tắt đi khiến Aston Martin DBX 2021 trở thành một ‘con thú’ nặng hơn 2.5 tấn trên đường phố. Khả năng thay đổi độ cao của hệ thống treo khí nén mang đến cho DBX khả năng vượt địa hình đáng kinh ngạc. Ở chế độ Terrain Plus, khoảng sáng gầm xe được tăng thêm 2 inch (50.8 mm), cho phép Aston Martin DBX vượt qua những chướng ngại vật vừa phải mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trong khi đó, theo công bố của Aston Martin, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mạnh mẽ mang lại cho DBX khả năng tải trọng lên đến 5940 pounds (khoảng 2694.3 kg). Dù ở bất cứ chế độ lái nào, DBX vẫn cung cấp một lực kéo rất ấn tượng cùng khả năng đánh lái chính xác, giữ chiếc xe luôn di chuyển ổn định ở dải tốc độ mà không một mẫu xe thể thao nào của Aston Martin có thể làm được khi vượt địa hình. Bù lại cho hiệu năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt của DBX là khả năng tiết kiệm nhiên liệu không quá ấn tượng, với mức tiêu thụ 18.6L/100km đường hỗn hợp. Về thiết kế, diện mạo của DBX rất đẹp, sở hữu thiết kế mới lạ, khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác cùng phân khúc trên thị trường hiện nay - không có bất cứ một chi tiết đặc trưng nào thường thấy trên một chiếc SUV hạng sang. Ở phần đầu xe, bộ lưới tản nhiệt tạo hình miệng cá trê cỡ lớn là điểm nhấn đậm nét và đặc trưng nhất của Aston Martin, bên trong là cấu trúc gồm các nan kim loại chạy ngang song song nhau. Khác với một số dòng xe hiện nay, dải đèn LED ban ngày của DBX được đẩy xuống thấp hơn, chạy quanh viền hốc gió trước một cách tinh tế. Thiết kế phần thân xe đem lại sự liên tưởng đến Vanquish với sự cơ bắp và khỏe khoắn. Toàn bộ tay nắm cửa của DBX được thiết kế dạng ẩn, tương tự như các dòng xe hạng sang hiện nay, đem lại cái nhìn liền mạch và hiện đại hơn. Trong khi đó, ở phía sau, thiết kế của DBX mang âm hưởng của Vantage với dải đèn hậu dạng vòng cung sắc nét chạy ngang đuôi xe. Khác với những người anh em của mình, khoang nội thất của Aston Martin DBX 2021 hướng đến một vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp hơn, thay vì thuần chất thể thao. Các chi tiết trong khoang nội thất đều sử dụng chất liệu đắt tiền như bọc da cao cấp, phủ kim loại sáng bóng. Đặc biệt là hệ thống ghế ngồi được thiết kế dạng đục lỗ đầy tinh tế, tối ưu khả năng thông khí cho người ngồi, đồng thời mang đến cái nhìn sang trọng cần thiết cho một chiếc xe hơi thuộc tầm xa xỉ. Trang bị tiện nghi trong khoang cabin của Aston Martin DBX 2021 tương đối đầy đủ với một số tính năng tiêu chuẩn như cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, rèm che điện, màn hình thông tin giải trí 10.25 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cụm công cụ kỹ thuật số 12.3 inch, dàn điều hòa 3 vùng độc lập. Tất nhiên hệ thống ghế ngồi trên một chiếc SUV hạng sang như DBX không thể thiếu các tính năng tiện ích như chỉnh điện, nhớ vị trí, nghiêng và nâng hạ ghế. Những chiếc DBX đầu tiên đã được bàn giao tới tay khách hàng châu Âu kể từ cuối tháng trước. Giá xe Aston Martin DBX từ 158.000 GBP (khoảng 4,79 tỷ đồng) tại Anh và 193.500 Euro (tương đương 5,28 tỷ đồng) tại Đức. Trong khi đó, thị trường Mỹ sẽ phải đợi đến năm sau, tại đây, xe có giá khởi điểm từ 189.900 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng). Video: Chi tiết siêu SUV Aston Martin DBX 2021 mới.

Kể từ đầu năm, hãng siêu xe Aston Martin đã liên tục gặp phải những khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính, đe dọa hãng xe Anh Quốc phải tự nộp đơn xin phá sản. Theo báo cáo, Aston Martin lỗ khoảng 300 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu năm, giá cổ phiếu giảm hơn 90% kể từ khi công ty niêm yết trở lại vào năm 2018. Giám đốc điều hành Andy Palmer đã chính thức từ chức, nhường chỗ cho Tobias Moers - Tổng Giám đốc điều hành của Mercedes AMG, mang đến một số tin vui cho hãng xe Anh Quốc. Tin mừng đáng chú ý nhất gần đây là chiếc SUV đầu tiên của Aston Martin là DBX đã chính thức lên dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở St Athan, Wales (Anh Quốc). Được biết, mức phí khổng lồ để phát triển DBX đã gần như khiến Aston Martin rơi vào tình trạng phá sản, nhưng xét về tổng thể thiết kế cùng khả năng vận hành, chiếc SUV này thực sự rất xứng đáng. Giám đốc điều hành mới của Aston Martin vốn đã rất quen thuộc với khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép của AMG, nhưng đáng ngạc nhiên là dường như động cơ này không tạo được điểm nhấn cho DBX. Cụ thể, siêu SUV Aston Martin DBX 2021 với động cơ V8 4.0L tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và momen xoắn cực đại 700 Nm, ít hơn đến 61 mã lực so với Mercedes-AMG GLE 63 S. Sự kết hợp giữa trọng lượng 2268 kg của DBX và con số 542 mã lực tương đối khiêm tốn khiến chiếc SUV này trở thành một trong những mẫu xe chậm nhất sử dụng dòng động cơ V8 tăng áp kép. Tuy nhiên, nó vẫn cung cấp sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ cùng âm thanh uy lực đúng chất AMG. Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp sử dụng bộ biến mô thông thường, thay vì bộ ly hợp ướt của AMG, mang đến những thao tác chuyển số mượt mà và nhanh chóng. Hệ thống phanh đĩa cao cấp hoạt động mạnh mẽ cùng cảm giác bàn đạp phanh rất chính xác và tuyệt vời. Các tính năng động lực học tốt nhất của Aston Martin DBX 2021 có thể kể đến như hệ thống phanh khí nén tiêu chuẩn, hệ thống các thanh chống lật chủ động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp bộ vi sai hạn chế trượt cho cầu sau. Các hệ thống này hoạt động kết hợp một cách hiệu quả và linh hoạt giúp che giấu sự nặng nề của DBX và mang đến trải nghiệm lái khác biệt rõ rệt ở mỗi chế độ lái riêng. Thiết lập chế độ GT mặc định với các thanh chống lật chủ động hoạt động ở mức vừa phải giúp xe có thể nhẹ nhàng vượt qua các khúc cua gắt, mặc dù bộ lốp Pirelli không được đánh giá cao về khả năng bám đường. Chế độ Sport giúp khả năng phản hồi của DBX mới nhạy bén hơn, hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua được hạn chế tối đa. Ở Sport Plus, tính năng kiểm soát độ ổn định sẽ tạm thời bị tắt đi khiến Aston Martin DBX 2021 trở thành một ‘con thú’ nặng hơn 2.5 tấn trên đường phố. Khả năng thay đổi độ cao của hệ thống treo khí nén mang đến cho DBX khả năng vượt địa hình đáng kinh ngạc. Ở chế độ Terrain Plus, khoảng sáng gầm xe được tăng thêm 2 inch (50.8 mm), cho phép Aston Martin DBX vượt qua những chướng ngại vật vừa phải mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trong khi đó, theo công bố của Aston Martin, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mạnh mẽ mang lại cho DBX khả năng tải trọng lên đến 5940 pounds (khoảng 2694.3 kg). Dù ở bất cứ chế độ lái nào, DBX vẫn cung cấp một lực kéo rất ấn tượng cùng khả năng đánh lái chính xác, giữ chiếc xe luôn di chuyển ổn định ở dải tốc độ mà không một mẫu xe thể thao nào của Aston Martin có thể làm được khi vượt địa hình. Bù lại cho hiệu năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt của DBX là khả năng tiết kiệm nhiên liệu không quá ấn tượng, với mức tiêu thụ 18.6L/100km đường hỗn hợp. Về thiết kế, diện mạo của DBX rất đẹp, sở hữu thiết kế mới lạ, khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác cùng phân khúc trên thị trường hiện nay - không có bất cứ một chi tiết đặc trưng nào thường thấy trên một chiếc SUV hạng sang. Ở phần đầu xe, bộ lưới tản nhiệt tạo hình miệng cá trê cỡ lớn là điểm nhấn đậm nét và đặc trưng nhất của Aston Martin, bên trong là cấu trúc gồm các nan kim loại chạy ngang song song nhau. Khác với một số dòng xe hiện nay, dải đèn LED ban ngày của DBX được đẩy xuống thấp hơn, chạy quanh viền hốc gió trước một cách tinh tế. Thiết kế phần thân xe đem lại sự liên tưởng đến Vanquish với sự cơ bắp và khỏe khoắn. Toàn bộ tay nắm cửa của DBX được thiết kế dạng ẩn, tương tự như các dòng xe hạng sang hiện nay, đem lại cái nhìn liền mạch và hiện đại hơn. Trong khi đó, ở phía sau, thiết kế của DBX mang âm hưởng của Vantage với dải đèn hậu dạng vòng cung sắc nét chạy ngang đuôi xe. Khác với những người anh em của mình, khoang nội thất của Aston Martin DBX 2021 hướng đến một vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp hơn, thay vì thuần chất thể thao. Các chi tiết trong khoang nội thất đều sử dụng chất liệu đắt tiền như bọc da cao cấp, phủ kim loại sáng bóng. Đặc biệt là hệ thống ghế ngồi được thiết kế dạng đục lỗ đầy tinh tế, tối ưu khả năng thông khí cho người ngồi, đồng thời mang đến cái nhìn sang trọng cần thiết cho một chiếc xe hơi thuộc tầm xa xỉ. Trang bị tiện nghi trong khoang cabin của Aston Martin DBX 2021 tương đối đầy đủ với một số tính năng tiêu chuẩn như cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, rèm che điện, màn hình thông tin giải trí 10.25 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cụm công cụ kỹ thuật số 12.3 inch, dàn điều hòa 3 vùng độc lập. Tất nhiên hệ thống ghế ngồi trên một chiếc SUV hạng sang như DBX không thể thiếu các tính năng tiện ích như chỉnh điện, nhớ vị trí, nghiêng và nâng hạ ghế. Những chiếc DBX đầu tiên đã được bàn giao tới tay khách hàng châu Âu kể từ cuối tháng trước. Giá xe Aston Martin DBX từ 158.000 GBP (khoảng 4,79 tỷ đồng) tại Anh và 193.500 Euro (tương đương 5,28 tỷ đồng) tại Đức. Trong khi đó, thị trường Mỹ sẽ phải đợi đến năm sau, tại đây, xe có giá khởi điểm từ 189.900 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng). Video: Chi tiết siêu SUV Aston Martin DBX 2021 mới.