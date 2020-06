Siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport đã có mặt tại London

H.R. Owen đã tổ chức một sự kiện độc quyền để giới thiệu siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport mới. Đây là chiếc hypercar có số lượng giới hạn chỉ 60 chiếc trên toàn thế giới, siêu phẩm này sở hữu một loạt cải tiến công nghệ cho khung gầm, hộp số và động cơ so với Chiron "thường". Hai trong số những thay đổi đáng chú ý khác của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport là hệ thống ống xả titanium được sản xuất theo công nghệ in 3D hiện đại và bộ mâm mới được chế tạo đặc biệt, bọc gọn trong lốp Michelin Sport Cup 2 R. Hai điều này giúp Chiron Pur Sport nhẹ hơn 50kg so với tiêu chuẩn. Ngoài khung gầm đã được điều chỉnh tích cực, Bugatti Chiron Pur Sport mới còn có hộp số mới cho tỉ số sang số gần nhau hơn 15%. Tất cả các tinh chỉnh trên đã khiến Pur Sport có thể tăng tốc ở bánh răng thứ 6 từ 56 km/h - 120 km/h nhanh hơn Chiron "tiêu chuẩn". Chiron Pur Sport vẫn sử dụng khối động cơ W16 8.0L với bốn bộ tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng đã được tinh chỉnh lại về hiệu suất hoạt động ở các dải vòng mua máy. Cụ thể, vòng tua máy tối đa của bản Pur Sport đã được tăng thêm 200 vòng/phút và đạt mức cực đại 6.900 vòng/phút. Chia sẻ về việc được chọn để làm nơi trưng bày siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport, CEO Ken Choo của H.R. Owen nói: "Được đại diện cho một thương hiệu lừng lẫy như Bugatti luôn là một đặc quyền đối với chúng tôi, và chúng tôi rất vinh dự khi có thể mang đến cho khách hàng của mình cơ hội duy nhất để ngắm tận mắt Chiron Pur Sport ở Anh. Video: Siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport tại London.

