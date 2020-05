“Siêu ngựa” Ferrari 458 Italia đầu tiên về Việt Nam tái xuất

Với những mẫu siêu xe mang logo “ngựa chồm”, khách hàng thường xuyên lựa chọn lớp sơn ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng hoặc sắc vàng Giallo Modena cho xe của mình, điều này khiến cho những chiếc Ferrari mang các màu sắc khác biệt trở thành “của lạ”. Chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia xuất hiện trong bài viết là chiếc Ferrari đầu tiên tại Việt Nam khoác lên mình lớp sơn đen mạnh mẽ. Mới đây nhất, chiếc Ferrari 458 Italia đầu tiên về nước đã tái xuất đường phố sau thời gian dài được chủ nhân cất giữ trong garage, đây là dịp hiếm hoi những người yêu xe trong nước có cơ hội để bắt gặp một trong những chiếc 458 Italia còn “zin” hiếm hoi tại Việt Nam. Sinh ra để nối tiếp sự thành công của đàn anh F430, 458 Italia thậm chí còn mang đến những thành tựu ngoài mong đợi khi đem về cho thương hiệu siêu xe Ý một số giải thưởng như “Car of the Year 2010” hay “Supercar of the Year 2010” Với những ai hâm mộ siêu xe tại Việt Nam, cái tên 458 Italia chắc chắn không còn quá xa lạ khi số lượng xe được đưa về nước phục vụ khách hàng Việt là không ít. Tuy vậy, do đã có tuổi đời hơn 10 năm nên không còn nhiều xe được giữ ở tình trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, phần lớn những chiếc Ferrari 458 Italia tại Việt Nam đều được chủ nhân độ lại với nhiều đồ chơi đắt giá như bộ đôi 458 Italia độ Liberty Walk hiện đang định cư tại Hà Nội hay chiếc 458 độ Misha Designs của một doanh nhân tại Hải Phòng. Mặc dù vậy, vẫn có những chủ nhân yêu thích vẻ đẹp nguyên bản trên Ferrari 458 Italia vốn được đánh giá rất cao nhờ sở hữu những đường nét thiết kế đầy quyến rũ. Là thành quả của sự hợp tác giữa Ferrari và studio thiết kế lừng danh Pininfarina, ngoại thất của Ferrari 458 Italia là sự pha trộn hài hòa giữa thiết kế mềm mại cùng với nét thể thao trên các mẫu xe mang logo “ngựa chồm”. Có lẽ chính vì thiết kế mang tính đột phá so với người tiền nhiệm F430, xe vẫn thu hút được không ít người tìm mua, ngay cả khi “siêu ngựa” đến nay đã hơn 10 năm tuổi. Ngoài lớp sơn đen Nero Daytona, những chiếc Ferrari 458 Italia tại Việt Nam còn sở hữu những màu sắc khác như đỏ Rosso Corsa, vàng Giallo Modena và trắng Bianco Avus. Chỉ có duy nhất một chiếc 458 Italia mang màu trắng Bianco Avus được đưa về nước và hiện đang thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực cafe, đồng thời đang sở hữu bộ sưu tập Ferrari lớn nhất Việt Nam. Video: Siêu xe Ferrari 458 Italia Liberty Walk đầu tiên tại Việt Nam.

Với những mẫu siêu xe mang logo “ngựa chồm”, khách hàng thường xuyên lựa chọn lớp sơn ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng hoặc sắc vàng Giallo Modena cho xe của mình, điều này khiến cho những chiếc Ferrari mang các màu sắc khác biệt trở thành “của lạ”. Chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia xuất hiện trong bài viết là chiếc Ferrari đầu tiên tại Việt Nam khoác lên mình lớp sơn đen mạnh mẽ. Mới đây nhất, chiếc Ferrari 458 Italia đầu tiên về nước đã tái xuất đường phố sau thời gian dài được chủ nhân cất giữ trong garage, đây là dịp hiếm hoi những người yêu xe trong nước có cơ hội để bắt gặp một trong những chiếc 458 Italia còn “zin” hiếm hoi tại Việt Nam. Sinh ra để nối tiếp sự thành công của đàn anh F430, 458 Italia thậm chí còn mang đến những thành tựu ngoài mong đợi khi đem về cho thương hiệu siêu xe Ý một số giải thưởng như “Car of the Year 2010” hay “Supercar of the Year 2010” Với những ai hâm mộ siêu xe tại Việt Nam, cái tên 458 Italia chắc chắn không còn quá xa lạ khi số lượng xe được đưa về nước phục vụ khách hàng Việt là không ít. Tuy vậy, do đã có tuổi đời hơn 10 năm nên không còn nhiều xe được giữ ở tình trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, phần lớn những chiếc Ferrari 458 Italia tại Việt Nam đều được chủ nhân độ lại với nhiều đồ chơi đắt giá như bộ đôi 458 Italia độ Liberty Walk hiện đang định cư tại Hà Nội hay chiếc 458 độ Misha Designs của một doanh nhân tại Hải Phòng. Mặc dù vậy, vẫn có những chủ nhân yêu thích vẻ đẹp nguyên bản trên Ferrari 458 Italia vốn được đánh giá rất cao nhờ sở hữu những đường nét thiết kế đầy quyến rũ. Là thành quả của sự hợp tác giữa Ferrari và studio thiết kế lừng danh Pininfarina, ngoại thất của Ferrari 458 Italia là sự pha trộn hài hòa giữa thiết kế mềm mại cùng với nét thể thao trên các mẫu xe mang logo “ngựa chồm”. Có lẽ chính vì thiết kế mang tính đột phá so với người tiền nhiệm F430, xe vẫn thu hút được không ít người tìm mua, ngay cả khi “siêu ngựa” đến nay đã hơn 10 năm tuổi. Ngoài lớp sơn đen Nero Daytona, những chiếc Ferrari 458 Italia tại Việt Nam còn sở hữu những màu sắc khác như đỏ Rosso Corsa, vàng Giallo Modena và trắng Bianco Avus. Chỉ có duy nhất một chiếc 458 Italia mang màu trắng Bianco Avus được đưa về nước và hiện đang thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực cafe, đồng thời đang sở hữu bộ sưu tập Ferrari lớn nhất Việt Nam. Video: Siêu xe Ferrari 458 Italia Liberty Walk đầu tiên tại Việt Nam.