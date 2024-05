Siêu môtô Lotus C-01 cực hiếm sắp đấu giá, ước tính 3,53 tỷ đồng

Vào ngày 1/6 tới đây, RM Sotheby’s sẽ bán đấu giá một chiếc siêu môtô Lotus C-01, đây cũng chính là cơ hội hiếm hoi cho những người chơi xe có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Được sản xuất vào năm 2014, chiếc Lotus C-01 cực hiếm sắp đấu giá này được đặt tại Toronto, Canada và là một trong số ít chiếc được giao ở Bắc Mỹ. Được trang trí bằng màu sơn đen và vàng tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ John Player Special, chiếc xe trông thực sự độc đáo và được ví như một tuyệt tác nghệ thuật thay vì là một chiếc xe đơn thuần chỉ để sử dụng cho mục đích di chuyển. C-01 trên thực tế không phải được chính nhà máy Lotus sản xuất mà là được họ cấp phép tên của mình cho Lotus Motorcycle, công ty đã hợp tác với nhà sản xuất xe đua Kodewa của Đức để chế tạo chiếc xe đạp này. Thiết kế này được chấp bút bởi Daniel Simon, người đã tạo ra chiếc xe nổi tiếng từ bộ phim TRON: Legacy. Tỷ lệ của một chiếc Motor là không bình thường nhưng C-01 trông rất đẹp và ấn tượng từ mọi góc độ, hoàn mỹ trong từng tỉ lệ thiết kế. Đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sángcỡ lớn, phần giảm xóc phía trước của xe được trang trí bằng tấm che dày có in logo Lotus. Thân chính của xe gần như được bao bọc hoàn toàn bởi động cơ V-twin 1.195 cc 75 độ mượn từ KTM RC8 R. Động cơ này cho công suất khoảng 200 mã lực và kết hợp với hộp số tuần tự 6 cấp. Cho dù sở hữu một diện mạo đồ sộ nhưng C-01 chỉ nặng chưa tới 181 kg, khiến mẫu xe trở nên cực nhanh và lanh so với nhiều đối thủ khác. Trước đây, nhà sưu tập Dare to Dream của Canada đã chi gần 140.000 Đô để mua chiếc xe này về. Theo dự kiến, giá xe Lotus C-01 sẽ dao động ở mức từ 100.000 USD đến 150.000 USD (khoảng 2,5 - 3,53 tỷ đồng) trong buổi đấu giá tới đây do RM Sotheby’s tổ chức. Video: Xem chi tiết siêu môtô Lotus C-01 đời 2014.

