"Siêu bò" Lamborghini Gallardo Superleggera độc nhất Việt Nam

Tháng 3 năm 2010, Lamborghini tuyên bố phát hành chiếc LP 570-4 Superleggera- phiên bản nâng cấp của Gallardo LP 560-4 với những cải thiện về cân nặng và sức mạnh. Khối lượng của siêu xe Lamborghini Gallardo Superleggera được giảm xuống còn chỉ hơn 1.300 kg, khiến LP570-4 trở thành chiếc xe nhẹ nhất trong dòng Gallardo thời bấy giờ. Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera độc nhất tại Việt Nam mang màu sơn trắng ngọc trai cùng cùm phanh vàng, nội thất được bọc Alacantara đen. Màu sắc tuy đơn giản nhưng vẫn gây sức hút mạnh mẽ đối với giới mê xe Việt thời bấy giờ cũng như thời điểm hiện tại. Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera hầm hố hơn so với những chiếc Gallardo bản thương mại bởi những điểm khác như cánh gió đuôi lớn, lip hông, cản trước được thiết kế lại với phần tản nhiệt lớn hơn giúp xe tăng khí động học cũng như tăng thẩm mĩ của chiếc xe. Về ngoại thất, chiếc Superleggera này được trang bị nhiều bộ phận làm từ carbon như phần cản trước, lip hông, cánh gió sau hay thậm chí là cả ốp gương chiếu hậu. Ngoài ra, sau một thời gian sử dụng, chủ xe đã dán thêm họa tiết carbon cho xe như nắp capo, nóc xe. Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera còn được trang bị decal hai bên hông xe với cờ ý cùng dòng chữ “Superleggera” đặc trưng mang màu sắc trùng với chiếc xe. Chiếc xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép màu nòng súng có kích thước 19 inches cùng cùm phanh màu vàng in chữ Lamborghini đen, đĩa phanh lớn. Đây cũng chính là bộ mâm đặc trưng của dòng LP570-4 Superleggera. Với hai đèn xi nhan hông màu cam và đỏ, ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là một chiếc xe được nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Tại thời điểm bấy giờ, chiếc Gallardo Superleggera và Murcielago SV về Việt Nam chung thời điểm và cùng nhau làm mưa làm gió trong giới chơi xe Việt Nam. Về nội thất, Gallardo Superleggera không có thay đổi gì nhiều so với phần đông những phiên bản Gallardo trước đó. Chiếc Superleggera này được trang bị nội thất chủ yếu bằng chất liệu Alcantara kết hợp cùng nhiều chi tiết carbon như vô lăng, phanh tay, hộp số,…Chiếc xe cũng được trang bị ốp cửa bằng carbon. Tại thời điểm hiện tại, “đàn em” của chiếc Gallardo Superleggera này chính là Huracan Performante- Mẫu xe mới được ra mắt cách đây không lâu. Tại Mỹ, giá bán Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera lúc mới ra mắt rơi vào khoảng 270.000 Đô-la. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera.

