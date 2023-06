Rolls-Royce ra mắt bộ sưu tập Black Badge Cullinan “Blue Shadow” siêu sang

Bộ sưu tập Black Badge Cullinan Blue Shadow mới được lấy cảm hứng từ đường Kármán, ranh giới vô hình cách bề mặt Trái đất 62 dặm (100 km), nơi giao thoa giữa bầu khí quyển và không gian ngoài vũ trụ. Bên trong khu vực huyền bí, đầy thanh tao này, màu xanh của bầu trời mà chúng ta nhìn thấy từ Trái đất chìm dần vào bóng tối của không gian, tạo ra một khoảng màu xanh thẫm, nơi bóng tối hiện diện. Tất cả những nét đặc trưng đó đã khắc hoạ trọn vẹn bản chất của Blue Shadow. Phiên bản Bespoke của Black Badge Cullinan được phân phối độc quyền thông qua các Văn phòng Private Office của thương hiệu, với số lượng giới hạn - chỉ 62 chiếc trên toàn cầu, mỗi chiếc tượng trưng cho mỗi dặm từ Trái đất đến Đường Kármán. Màu sơn ngoại thất Bespoke mới, có tên gọi 'Stardust Blue', mang vẻ đẹp độc đáo, lung linh, tái hiện lại sắc xanh đậm của các tầng trên của bầu khí quyển Trái đất. Viền lưới tản nhiệt và các bộ chèn cản khí động học được phủ lớp sơn màu sa tanh, gợi nhớ đến lớp hoàn thiện của các tấm cách nhiệt được sử dụng để che chắn các Tàu con thoi khỏi sức nóng dữ dội của quá trình tái nhập khí quyển khi quay trở về Trái đất. Bên cạnh các vật liệu sử dụng trong tàu vũ trụ, Spirit of Ecstasy được tạo ra bằng kỹ thuật in 3D bằng titan và được hoàn thiện bởi một lớp sơn mài mỏng màu xanh lam ánh ngọc trai, qua đó để lộ kết cấu hạt của chất liệu titan. Logo biểu tượng vô cực Black Badge và tên Bộ sưu tập cá nhân hoá 'Blue Shadow' được khắc trên đế Spirit of Ecstasy và được phủ màu xanh lam Charles Blue. Hoàn thiện vẻ đẹp thẩm mỹ ngoại thất xe là bộ lazang mang vẻ đẹp tối màu vô cùng tinh tế nhờ lớp sơn mài trong mờ. Tại đường Kármán, phần rìa có thể nhìn thấy mắt thường của bầu khí quyển Trái đất xuất hiện dưới dạng một quầng sáng màu xanh nhẹ nhàng. Quá trình chuyển đổi từ sắc xanh đó sang bóng tối đen như mực của không gian được ghilại trên bảng táp-lô và tấm ốp cửa có màu sơn độc đáo của Blue Shadow. Được tạo ra bằng cách sử dụng sáu lớp sơn, kết hợp năm sắc thái khác nhau của màu xanh lam với một tông đen đậm để tạo ra hiệu ứng ba chiều đầy mê hoặc, lớp sơn này được hoàn thiện bởi một lớp phủ bóng, kết hợp các hạt thủy tinh trong suốt và sắc xanh lam để tăng thêm độ sâu và độ bóng – với tỷ lệ được xác định chính xác là 0,05%. Với 'Blue Shadow', Rolls-Royce đã đưa tính năng Trần sao Starlight huyền thoại của thương hiệu này lên một tầm cao mới. Chi tiết hình thêu Mặt trăng đầy phức tạp, được bao quanh bởi một loạt các 'ngôi sao' đã ngay lập tức đưa các hành khách đến bên rìa không gian vũ trụ. Nhằm khắc hoạ bề mặt Mặt trăng với vô số miệng núi lửa trong không gian ba chiều, hình thêu là sự kết hợp của năm màu chỉ khác nhau, mỗi màu lại áp dụng một kỹ thuật riêng để tạo ra kết cấu độc đáo. Kết quả là một bức tranh thêu được tạo ra từ 250.000 mũi khâu riêng biệt – một quá trình mất đến hai ngày để hoàn thành. Lấp đầy cabin với ánh sáng dịu nhẹ và cảm xúc kỳ diệu, Trần sao Starlight Headliner chứa tổng cộng 1.183 'ngôi sao' – bao gồm 799 ngôi sao màu trắng và 384 ngôi sao màu xanh lam - mỗi ngôi sao lại được đặt riêng lẻ trong tấm bạt da thông qua các lỗ đục, được đánh dấu và đục lỗ chính xác bằng tay. Lần đầu tiên trên một chiếc Rolls-Royce, hai hàng ghế trước và sau được trưng bày tác phẩm nghệ thuật đục lỗ độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh Trái đất khi nhìn từ không gian. Được tạo thành bằng cách tạo vô số lỗ nhỏ trên da, các đường nét hoa văn gợi nhớ đến những đám mây xoáy trên bầu trời, liên tục chuyển động trên các lục địa và đại dương. Các lỗ đục da này xuất hiện dưới hai kích cỡ khác nhau: lỗ nhỏ hơn (đường kính chỉ 0,8 mm) tạo thành hình đất liền, trong khi lỗ lớn hơn một chút (1,2 mm) khắc hoạ biển; khoảng trống bằng da ở giữa các lỗ tượng trưng cho những đám mây. Mỗi ghế có hơn 75.000 lỗ đục, tất cả đều được thực hiện riêng lẻ. Hoa văn đục lỗ trên bộ ghế tiếp tục được mở rộng đến lưng bàn ăn picnic. Sau khi được hạ xuống, những chiếc bàn picnic xuất hiện với lớp hoàn thiện bằng veneer màu đen Piano, kết hợp với lớp sơn bóng lấp lánh, gợi nhớ đến tầm nhìn vào bóng tối của không gian. Trên mỗi chiếc bàn là một dòng chữ về chủ đề Bộ sưu tập, được khảm bằng nhôm đánh bóng bên dưới lớp sơn mài trên cùng - 'Bóng tối xanh thẳm (Blue Shadow) xảy ra tại các ranh giới bên ngoài thế giới chúng ta, mang đến một viễn cảnh phi thường và khả năng vươn tới các vì sao'. Đội ngũ Rolls-Royce Bespoke Collective đã tạo ra một loạt các phụ kiện độc đáo đi kèm với Black Badge Cullinan Blue Shadow. Tấm bọc xe độc quyền tiếp tục lặp lại các đường hoa văn xuất hiện trên ghế. Để đồng hành cùng người lái và hành khách trong những chuyến phiêu lưu của họ, một bộ hành lý độc đáo đã được thiết kế, tiếp nối màu sắc của Bộ sưu tập cá nhân hoá Blue Shadow. Khách hàng cũng có thể đặt hàng một mô hình xe có tỷ lệ 1:8 với chiếc Black Badge Cullinan Blue Shadow siêu sang, với đèn nội thất và ngoại thất hoạt động đầy đủ, cửa xe có thể đóng mở và nội thất tái hiện lại tất cả các chi tiết của Bộ sưu tập, bao gồm cả Tấm ốp bậc cửa phát sáng Bespoke. Video: Rolls-Royce ra mắt Black Badge Cullinan “Blue Shadow”.

Bộ sưu tập Black Badge Cullinan Blue Shadow mới được lấy cảm hứng từ đường Kármán, ranh giới vô hình cách bề mặt Trái đất 62 dặm (100 km), nơi giao thoa giữa bầu khí quyển và không gian ngoài vũ trụ. Bên trong khu vực huyền bí, đầy thanh tao này, màu xanh của bầu trời mà chúng ta nhìn thấy từ Trái đất chìm dần vào bóng tối của không gian, tạo ra một khoảng màu xanh thẫm, nơi bóng tối hiện diện. Tất cả những nét đặc trưng đó đã khắc hoạ trọn vẹn bản chất của Blue Shadow. Phiên bản Bespoke của Black Badge Cullinan được phân phối độc quyền thông qua các Văn phòng Private Office của thương hiệu, với số lượng giới hạn - chỉ 62 chiếc trên toàn cầu, mỗi chiếc tượng trưng cho mỗi dặm từ Trái đất đến Đường Kármán. Màu sơn ngoại thất Bespoke mới, có tên gọi 'Stardust Blue', mang vẻ đẹp độc đáo, lung linh, tái hiện lại sắc xanh đậm của các tầng trên của bầu khí quyển Trái đất. Viền lưới tản nhiệt và các bộ chèn cản khí động học được phủ lớp sơn màu sa tanh, gợi nhớ đến lớp hoàn thiện của các tấm cách nhiệt được sử dụng để che chắn các Tàu con thoi khỏi sức nóng dữ dội của quá trình tái nhập khí quyển khi quay trở về Trái đất. Bên cạnh các vật liệu sử dụng trong tàu vũ trụ, Spirit of Ecstasy được tạo ra bằng kỹ thuật in 3D bằng titan và được hoàn thiện bởi một lớp sơn mài mỏng màu xanh lam ánh ngọc trai, qua đó để lộ kết cấu hạt của chất liệu titan. Logo biểu tượng vô cực Black Badge và tên Bộ sưu tập cá nhân hoá 'Blue Shadow' được khắc trên đế Spirit of Ecstasy và được phủ màu xanh lam Charles Blue. Hoàn thiện vẻ đẹp thẩm mỹ ngoại thất xe là bộ lazang mang vẻ đẹp tối màu vô cùng tinh tế nhờ lớp sơn mài trong mờ. Tại đường Kármán, phần rìa có thể nhìn thấy mắt thường của bầu khí quyển Trái đất xuất hiện dưới dạng một quầng sáng màu xanh nhẹ nhàng. Quá trình chuyển đổi từ sắc xanh đó sang bóng tối đen như mực của không gian được ghilại trên bảng táp-lô và tấm ốp cửa có màu sơn độc đáo của Blue Shadow. Được tạo ra bằng cách sử dụng sáu lớp sơn, kết hợp năm sắc thái khác nhau của màu xanh lam với một tông đen đậm để tạo ra hiệu ứng ba chiều đầy mê hoặc, lớp sơn này được hoàn thiện bởi một lớp phủ bóng, kết hợp các hạt thủy tinh trong suốt và sắc xanh lam để tăng thêm độ sâu và độ bóng – với tỷ lệ được xác định chính xác là 0,05%. Với 'Blue Shadow', Rolls-Royce đã đưa tính năng Trần sao Starlight huyền thoại của thương hiệu này lên một tầm cao mới. Chi tiết hình thêu Mặt trăng đầy phức tạp, được bao quanh bởi một loạt các 'ngôi sao' đã ngay lập tức đưa các hành khách đến bên rìa không gian vũ trụ. Nhằm khắc hoạ bề mặt Mặt trăng với vô số miệng núi lửa trong không gian ba chiều, hình thêu là sự kết hợp của năm màu chỉ khác nhau, mỗi màu lại áp dụng một kỹ thuật riêng để tạo ra kết cấu độc đáo. Kết quả là một bức tranh thêu được tạo ra từ 250.000 mũi khâu riêng biệt – một quá trình mất đến hai ngày để hoàn thành. Lấp đầy cabin với ánh sáng dịu nhẹ và cảm xúc kỳ diệu, Trần sao Starlight Headliner chứa tổng cộng 1.183 'ngôi sao' – bao gồm 799 ngôi sao màu trắng và 384 ngôi sao màu xanh lam - mỗi ngôi sao lại được đặt riêng lẻ trong tấm bạt da thông qua các lỗ đục, được đánh dấu và đục lỗ chính xác bằng tay. Lần đầu tiên trên một chiếc Rolls-Royce, hai hàng ghế trước và sau được trưng bày tác phẩm nghệ thuật đục lỗ độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh Trái đất khi nhìn từ không gian. Được tạo thành bằng cách tạo vô số lỗ nhỏ trên da, các đường nét hoa văn gợi nhớ đến những đám mây xoáy trên bầu trời, liên tục chuyển động trên các lục địa và đại dương. Các lỗ đục da này xuất hiện dưới hai kích cỡ khác nhau: lỗ nhỏ hơn (đường kính chỉ 0,8 mm) tạo thành hình đất liền, trong khi lỗ lớn hơn một chút (1,2 mm) khắc hoạ biển; khoảng trống bằng da ở giữa các lỗ tượng trưng cho những đám mây. Mỗi ghế có hơn 75.000 lỗ đục, tất cả đều được thực hiện riêng lẻ. Hoa văn đục lỗ trên bộ ghế tiếp tục được mở rộng đến lưng bàn ăn picnic. Sau khi được hạ xuống, những chiếc bàn picnic xuất hiện với lớp hoàn thiện bằng veneer màu đen Piano, kết hợp với lớp sơn bóng lấp lánh, gợi nhớ đến tầm nhìn vào bóng tối của không gian. Trên mỗi chiếc bàn là một dòng chữ về chủ đề Bộ sưu tập, được khảm bằng nhôm đánh bóng bên dưới lớp sơn mài trên cùng - 'Bóng tối xanh thẳm (Blue Shadow) xảy ra tại các ranh giới bên ngoài thế giới chúng ta, mang đến một viễn cảnh phi thường và khả năng vươn tới các vì sao'. Đội ngũ Rolls-Royce Bespoke Collective đã tạo ra một loạt các phụ kiện độc đáo đi kèm với Black Badge Cullinan Blue Shadow. Tấm bọc xe độc quyền tiếp tục lặp lại các đường hoa văn xuất hiện trên ghế. Để đồng hành cùng người lái và hành khách trong những chuyến phiêu lưu của họ, một bộ hành lý độc đáo đã được thiết kế, tiếp nối màu sắc của Bộ sưu tập cá nhân hoá Blue Shadow. Khách hàng cũng có thể đặt hàng một mô hình xe có tỷ lệ 1:8 với chiếc Black Badge Cullinan Blue Shadow siêu sang, với đèn nội thất và ngoại thất hoạt động đầy đủ, cửa xe có thể đóng mở và nội thất tái hiện lại tất cả các chi tiết của Bộ sưu tập, bao gồm cả Tấm ốp bậc cửa phát sáng Bespoke. Video: Rolls-Royce ra mắt Black Badge Cullinan “Blue Shadow”.