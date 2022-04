Rolls-Royce Phantom tiền tỷ "thần tài lớn" của ông Bùi Thành Nhơn

Ngay sau khi thông tin chủ tịch tập đoàn Nova Group lần đầu tiên lọt vào danh sách những tỷ phú đô la do tạp chí Forbes công bố gần đây, người ta càng bất ngờ hơn về cách ông Bùi Thành Nhơn chơi xe. Đáng chú ý, ông cùng con trai sở hữu hàng trăm siêu xe, xe thể thao và xe siêu sang đủ chủng loại với tổng giá trị phải trên 500 tỷ đồng. Nếu nói về bộ sưu tập xe siêu sang tại dải đất hình chữ S này khó ai so sánh được với gia đình tỷ phú đô la thứ 7 tại Việt Nam. Trong 1 sự kiện đón khách VIP bay từ TP.HCM đi Phan Thiết, 2 chiếc xe siêu sang là Bentley Flying Spur và Rolls-Royce Phantom của Bùi Thành Nhơn đã được mang ra chở khách. Trong số gần 10 xe siêu sang nằm trong garage của gia đình tỷ phú đô la thứ 7 tại Việt Nam, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom có ít nhất một chiếc xuất hiện và mang biển số rất đẹp mắt, 51A-979.79. Như vậy, biển số chiếc xe Rolls-Royce Phantom của gia đình ông Bùi Thành Nhơn mang hàm ý cặp thần tài lớn. Sau khi đã mua về 2 chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Pullman để sử dụng, gia đình ông Bùi Thành Nhơn đã điều chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom biển cặp thần tài lớn cùng 1 số siêu xe hay xe siêu sang khác làm xe chở các khách VIP đến tham quan địa điểm du lịch của tập đoàn Nova Group. Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thể hiện sự đẳng cấp cũng như quyền lực cho các chủ nhân sở hữu do có giá bán đắt đỏ và khách hàng có thể tùy biến những gì mình thích lên 1 chiếc xe ô ô mà không phải lo sợ hãng xe Rolls-Royce không thể thực hiện được. Tương tự như các đại gia khác, ông Bùi Thành Nhơn và con trai cũng thích các xe siêu sang và Rolls-Royce Phantom luôn là lựa chọn hàng đầu của gia đình tỷ phú đô la thứ 7 tại dải đất hình chữ S này. Rolls-Royce Phantom đang trải qua thế hệ thứ VIII trong khi đó, chiếc xe Rolls-Royce Phantom của ông Bùi Thành Nhơn cho làm xe chở khách thuộc thế hệ thứ 7, phiên bản đầu xe.Giá xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII lúc về nước không dưới 19 tỷ đồng, đó còn chưa kể nếu các biển số đẹp được gắn lên dòng xe siêu sang này còn làm giá trị xe tăng lên đáng kể. Được biết, con trai của ông Bùi Thành Nhơn là 1 người chơi siêu xe lâu năm và rất mê biển số đẹp nên không có gì lạ khi đại gia này sưu tầm chiếc Rolls-Royce Phantom biển cặp thần tài lớn. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mới.

