Rolls-Royce Phantom "sang chảnh" với lông chim của đại gia Ả Rập

Mới đây, hãng Rolls-Royce đã vén màn chiếc xe đặt hàng có một không hai hoàn toàn mới mang tên Iridescent Opulence. Chiếc xe này vốn được phát triển dựa trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom và theo đơn đặt hàng của một vị đại gia đến từ Abu Dhabi. Chịu trách nhiệm chế tạo chiếc Phantom Iridescent Opulence hàng độc này chính là bộ phận Bespoke của hãng Rolls-Royce. Trong những năm qua, bộ phận Bespoke đã liên tục khiến giới mộ điệu kinh ngạc với những chiếc xe đặt hàng có một không hai. Chiếc Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence cũng không phải là ngoại lệ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiếc Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence nằm ở trên mặt táp-lô. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp chi tiết trang trí được hãng Rolls-Royce gọi bằng cái tên "The Gallery". Về cơ bản, "The Gallery" là một tấm kính trang trí được ốp trên mặt táp-lô của những chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ mới. Ở Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence, nằm bên dưới tấm kính này là hơn 3.000 chiếc lông đuôi của một loài chim. Những chiếc lông đuôi này được khâu tay vào một tấm vải sao cho giống cách sắp xếp tự nhiên của cánh chim ngoài đời thực nhất. Được biết, bộ lông đuôi chim nhiều màu sắc này là ý tưởng do Nature Squared - một công ty chuyên về vật liệu đặt trụ sở tại Thụy Sỹ - đưa ra vào năm 2017. Nature Squared nổi tiếng trong việc tạo ra những sản phẩm thẩm mỹ làm từ vật liệu tự nhiên và bền vững. Chưa hết, nằm trong "The Gallery" của chiếc Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence còn có đồng hồ báo giờ. Bên ngoài, chi tiết này trông chẳng khác gì đồng hồ thông thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy chiếc đồng hồ được bao quanh bằng khảm trai nhằm "nhấn mạnh kết cấu bóng bẩy của những chiếc lông". Ngoài ra, "The Gallery" còn được lắp trong phòng khử trùng công nghệ cao nhằm đảm bảo không bị bám bụi, đất hay các hạt phân tử nào trên bề mặt. "The Gallery của Rolls-Royce Phantom là không gian độc nhất, cung cấp sân khấu hoàn hảo cho những tác phẩm nghệ thuật", ông Cesar Habib, giám đốc khu vực của Rolls-Royce Trung Đông và châu Phi, phát biểu. Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật 4 bánh, chiếc Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence còn rất nhanh với động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 lb-ft. Nhờ đó, dù nặng hơn 2,6 tấn, chiếc xe siêu sang này vẫn có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,3 giây. Bên ngoài, chiếc Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence được sơn màu xanh ngọc đẹp mắt. Thêm vào đó là đường kẻ coachline bên sườn xe với chi tiết hình chiếc lông đuôi trang trí. Hiện giá xe Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, là xe ra đời theo đơn đặt hàng nên chiếc xe siêu sang này chắc chắn không rẻ. Video: Ngắm xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence.

