Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của đại gia "Quyết còi FLC" giờ ra sao?

Vào tháng 11/2022, thông tin ngân hàng OCB thanh lý Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe, đây là chiếc xe độc phẩm trên thế giới này được mang ra đấu giá lần đầu tiên khởi điểm 28,025 tỷ đồng, nhưng không có ai tham dự. Sau 7 lần đấu giá với giá khởi điểm hạ xuống chỉ còn từ 16,6 tỷ đồng, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire đã tìm thấy người mua, đó là 1 showroom chuyên mua bán xe sang ở Hà Nội. Được biết, showroom này cũng chính là đơn vị được phía ngân hàng OCB nhờ giữ giúp chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng để khách tham gia đấu giá có thể sang ngắm. Và cơ may làm sao, ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất vô nhị, showroom còn chốt đơn, đấu giá thành công luôn xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng từng của Trịnh Văn Quyết mà không ai hay biết. Sau khi bán được chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng cho 1 khách hàng kín tiếng, showroom này đang tìm khách cho xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire, sau 3 tháng mua lại từ ngân hàng OCB, thậm chí, đơn vị bán xe còn bấm biển mới, để mang vận may mới cho độc phẩm Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có 1 không 2 trên toàn cầu. Thông tin chúng tôi tìm hiểu, từ giá bán 24 tỷ đến 26 tỷ đồng cách đây 3 tháng, hiện 2 showroom kinh doanh xe sang ở Hà Nội đang chào bán chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này chỉ với mức giá từ 22,5 tỷ đồng đên 25 tỷ đồng, tức hạ giá 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng so với lần trước. Sở dĩ có mức giá chênh lệch giữa 2 showroom này đến vậy, vì đơn vị chào Rolls-Royce Phantom Sacred Fire tận 25 tỷ đồng là bán trung gian, tất nhiên phải có lời. Còn showroom đang chào bán Rolls-Royce Phantom Sacred Fire với mức giá 22,5 tỷ đồng, chính là đơn vị đã mua lại chiếc xe này từ phía ngân hàng. Như vậy nếu chốt đơn được chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire với mức giá 22,5 tỷ đồng, chính là đơn vị đã mua lại chiếc xe này từ phía ngân hàng, showroom này kiếm lời gần 6 tỷ đồng. Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được cựu Chủ tịch FLC đặt mua chính hãng, xe nằm trong bộ sưu tập Đông Sơn chỉ sản xuất đúng 6 chiếc dành riêng cho thị trường Việt Nam nhưng chỉ có 1 xe là Rolls-Royce Phantom Sacred Fire được xuất xưởng, 5 xe còn lại đều không tìm thấy ai mua, nên hãng không sản xuất. Được phát triển dựa trên một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II nhưng mẫu xe Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết vẫn có điểm nhấn riêng ở bên ngoài để người xem nhìn vào đủ biết đây là xe độc nhất thế giới. Trên Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng là chi tiết hình trống đồng Đông Sơn cùng với hình ảnh 18 con hạc, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng tại Việt Nam. Trong quá trình lên ý tưởng, hình chim Lạc đã được chỉnh sửa xoay thuận chiều kim đồng hồ thay vì ngược chiều như nguyên bản thường thấy trên trống đồng Đông Sơn. Chi tiết này được nghệ nhân của hãng xe Rolls-Royce vẽ bằng tay. Ngoài ra, điểm nhấn ở bên ngoài chiếc xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire còn có ngoại thất được sơn 2 màu là đỏ Madeira và nửa trên được hoàn thành với tông vàng Sunrise. Màu sắc này là đặc trưng cho một số xe Rolls-Royce Phantom được cá nhân hóa trước đó. Cuối cùng chính là việc phủ lên logo Spirit of Ecstasy lớp mạ vàng bắt mắt. Bên trong khoang lái, hình ảnh 18 con chim hạc được vẽ thủ công xuất hiện bên hông thành cửa, biểu tượng trống đồng hay hình người nhảy múa cũng góp mặt bên trong khoang lái chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có một không hai trên thế giới của đại gia Việt. Cuối cùng là chi tiết trần sao chỉ xuất hiện ở hàng ghế sau và logo Đông Sơn trên bậc cửa hay bảng táp lô, ghế phụ... Tùy chọn tiếp theo mà ông Trịnh Văn Quyết chọn cho khoang lái xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire chính là vách ngăn riêng tư giữa tài xế và chủ nhân, chi tiết này được làm từ kính, có thể cảm thấy rất ưng ý với khoang lái VIP của xe Maybach 62S mà mình sở hữu nên Chủ tịch FLC đã yêu cầu hãng xe Rolls-Royce đưa chi tiết này vào trong xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng. Video: Trải nghiệm Rolls-Royce Phantom Sacred Fire tại Việt Nam.

