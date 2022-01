Rolls-Royce Ghost 2022 từ 33,7 tỷ đồng chào hàng đại gia Việt

Sau 2 tháng cho ra mắt đại lý xe Rolls-Royce đầu tiên mở tại Sài thành và giới thiệu 2 mẫu xe siêu sang là Phantom thế hệ thứ 8 cũng như Ghost thế hệ mới, đơn vị phân phối thương hiệu xe siêu sang Anh quốc tại Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022 mới với các khách hàng Việt. Sự có mặt của Rolls-Royce Ghost bản Black Badge thế hệ mới theo diện phân phối chính hãng sẽ giúp cho các khách hàng trong nước có nhiều sự lựa chọn để mua. Giá xe Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022 chính hãng tại dải đất hình chữ S bắt đầu từ 33,7 tỷ đồng, mức giá này chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng. So với chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badge đầu tiên về nước cách đây hơn 4 năm, Rolls-Royce Ghost bản Black Badge thế hệ mới có ngoại hình thiết kế mới. Chưa hết, Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022 còn gây ấn tượng khi ngoại thất sử dụng đến 45 kg sơn để giúp bộ áo xe lấp lánh trong 2 mà là đen và neon đúng chất của bản "thêm đen". Rolls-Royce Ghost Black Badge thế hệ mới cũng được trang bị bộ mâm là thương hiệu của phiên bản này với chất liệu nhôm kết hợp cùng 44 lớp sợi carbon tăng vẻ cá tính cho ngoại hình xe. Cuối cùng là các chi tiết vốn được mạ crôm trên bản tiêu chuẩn nay được sơn đen trên Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022 bao gồm luôn logo Spirit of Ecstacy và lưới tản nhiệt Pantheon Grille của xe. Bên trong khoang lái của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022 mới ra mắt tại dải đất hình chữ S có màu xanh dương và đen kết hợp sợi carbon và biểu tượng vô cực ở hàng ghế sau vẫn sẽ xuất hiện để tạo sự khác biệt so với Rolls-Royce Ghost tiêu chuẩn. Ở hệ truyền động của xe, Rolls-Royce Ghost Black Badge thế hệ mới có hệ thống treo với lò xo hấp thụ lực lớn, còn khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít của xe được hiệu chỉnh lại nhằm giúp xe tăng thêm sức mạnh 29 mã lực ở công suất lên 592 mã lực thay vì 563 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của xe cũng được bơm thêm 50 Nm, thành 900 Nm. Sự có mặt của Ghost Black Badge 2022 sẽ giúp bộ sưu tập xe Rolls-Royce của các đại gia Việt trở nên phong phú thêm về mẫu mã. Video: Chi tiết Rolls-Royce Ghost thế hệ mới.

