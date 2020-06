Rolls-Royce Cullinan tại Thái Lan rẻ hơn Việt Nam chục tỷ đồng

Mới đây, Rolls-Royce Motors đã chính thức vén màn phiên bản Black Badge của mẫu SUV siêu sang Cullinan tại thị trường Thái Lan. Giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge khởi điểm từ 37.8 triệu Bath ((khoảng 28 tỷ đồng). Khi so sánh với quốc gia láng giềng Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan Black Badge tại Thái Lan rẻ hơn tới gần chục tỷ đồng. Điều này chắc hẳn sẽ khiến không ít đại gia Việt cảm thấy chạnh lòng. Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2020 mới được ra mắt thế giới hồi tháng 11/2019. Với biệt danh "Vị vua của bóng đêm", khách hàng có thể chọn lựa trong ngân hàng 44.000 sắc độ sơn của Rolls-Royce hoặc yêu cầu tạo ra một sắc độ hoàn toàn mới, nhưng sẽ có rất nhiều khách hàng lựa chọn màu sơn đen tiểu biểu của biến thể Black Badge cho Cullinan. Màu sơn đơn sắc được tạo nên từ nhiều lớp sơn khác nhau là kết quả của một quá trình vô cùng phức tạp. Một trong những đặc điểm nhận dạng của Black Badge là biểu tượng Spirit of Ecstasy - vốn đã được thay đổi nhiều lần trong lịch sử, nay được chế tác bằng cờ - rôm đen bóng, kiêu hãnh vươn mình trên đầu xe. Đây cũng là biểu tượng đầu tiên trong gia đình Black Badge có phần chân đế cũng được làm bằng cờ-rôm đen, tạo nên một tạo hình có sắc độ đen nhất từ trước tới nay. Sự thay đổi này kéo theo các biến đổi khác trên Cullinan Black Badge. Biểu tượng hai chữ R tại các vị trí đầu xe, hai bên hông xe và phần đuôi sau được đổi từ nền bạc chữ đen sang nền đen chữ bạc. Trong khi các bề mặt như đường viền quanh lưới tản nhiệt, nẹp cửa sổ, tay mở nắp khoang hành lý, bậc khoang hành lý, nan hốc hút gió phía dưới và đuôi ống xả được chuyển thành màu đen. Riêng các nan lưới tản nhiệt dù chuyển sang màu đen nhưng vẫn được hoàn thiện bằng lớp cờ-rôm sáng bóng để phản chiếu khung lưới tản nhiệt bao quanh. Diện mạo của SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan một lần nữa được đẩy lên kịch tính hơn với bộ la-dăng rèn 22 inch hoàn toàn mới được chế tác dành riêng cho Black Badge Cullinan. Bộ la-dăng này được thiết kế theo phong cách Black Badge với hình dạng vừa giống bánh răng, vừa giống biểu tượng vô cực để thể hiện khả năng vận hành vô hạn của chiếc xe. Thông thường, khoang hành khách sẽ được thiết kế để tách biệt khách hàng khỏi các bộ phận vận hành trên xe nhưng đối với phiên bản Black Badge các chuyên gia đã khéo léo tạo điểm nhấn để hành khách có thể trải nghiệm sự êm ái, thẩm mỹ táo bạo, vật liệu cao cấp, chế tác tinh xảo nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sức mạnh khả năng vận hành vượt trội của chiếc xe. Cũng như Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt Patheon và hai chữ R lồng vào nhau, trần xe kiểu bầu trời sao cũng trở thành một biểu tượng độc đáo của Rolls-Royce. Sự hiện diện của bầu trời sao trên Black Badge Cullinan càng làm không gian nội thất nổi bật hơn bằng cách chiếu ánh sáng êm dịu lên bề mặt các ghế da cao cấp. Trần xe được hoàn thiện bằng da màu đen và được dệt từ 1.344 sợi quang, tái hiện hình ảnh bầu trời đêm lấp lánh với điểm nhấn là 8 ngôi sao đổi ngôi tuyệt đẹp ở vị trí trần xe phía trước. Điều này một lần nữa nhắc nhớ rằng Cullinan Black Badge là chiếc xe được thiết kế dành cho những chủ nhân thích tự lái. Cho dù công suất bên trong động cơ đã đủ mạnh mẽ, nhưng sự linh hoạt của động cơ V12 tăng áp kép được khai thác để sinh ra thêm 29 mã lực, nâng tổng công suất lên 592 mã lực. Sự truyền động bánh răng được kích lên thêm 50Nm, nâng tổng mô-men xoắn lên 900Nm. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động của ZF. Video: Xem chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

