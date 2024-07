Rolls-Royce Cullinan rước dâu phủ kín rèm của cậu út nhà tỷ phú Ấn Độ

Mới đây, những hình ảnh về chiếc Rolls-Royce Cullinan rước dâu của Anant Ambani xuất hiện trên mạng đã gây ấn tượng mạnh. Nó ấn tượng không phải đây là một chiếc siêu sang Rolls-Royce, mà là cách trang trí. Ở Ấn Độ, trang trí ôtô rước dâu hoặc trong những sự kiện đặc biệt bằng hoa vốn rất phổ biến. Tuy nhiên trong trường hợp này là một thức khác biệt. Cũng có hoa trên xe SUV Rolls-Royce Cullinan siêu sang, nhưng điều gây chú ý là một lớp trông như rèm phủ kín toàn thân xe, với tông màu vàng và viền đỏ. Thậm chí, có người cho rằng nếu đó là vàng thật thì cũng không có gì ngạc nhiên. Chiếc Rolls-Royce Cullinan tại đám cưới tỷ phú Ấn Độ không phải phiên bản thường, mà là bản đặc biệt Black Badge, nó được tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani tặng vợ là Nita Ambani trong 2023, theo Cartoq. Ngoại thất của phiên bản Rolls-Royce Cullinan Black Badge của tỷ phú Ấn Độ nổi bật với các điểm nhấn màu đen bóng và dòng chữ "Spirit of Ecstasy" mang tính biểu tượng. Đây là điều khiến siêu xe mang vẻ ngoài vương giả này trở nên khác biệt so với các sản phẩm còn lại. Rolls-Royce Cullinan Black Badge là biến thể cao cấp nhất của mẫu Cullinan, nổi tiếng với sự sang trọng và độc quyền. Dưới mui xe, động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít kết hợp hộp số tự động 8 cấp ZF, tạo ra công suất ấn tượng 591 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Song đây không phải chiếc Rolls-Royce đầu tiên nằm trong đội quân xe nhà Ambani. Trên thực tế, bộ sưu tập xe hơi đáng kinh ngạc của họ bao gồm 3 mẫu Phantom, một chiếc Cullinan màu trắng. Garaga xe hơi của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani còn có các mẫu xe đắt tiền bao gồm Bentley Bentayga, Mercedes-Benz S600 Guard, BMW 760Li cùng một số mẫu khác. Ngoài bộ sưu tập sang trọng với dàn xe siêu sang triệu đô, gia đình này còn có một đội xe an ninh được tùy chỉnh để bảo vệ gia đình. Theo GQ India, đội an ninh của Ambani sử dụng Land Rovers và Range Rovers. Video: Rolls-Royce Cullinan rước dâu của cậu út nhà tỷ phú Ấn Độ.

