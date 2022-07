Tỷ phú châu Á mua Mercedes-Benz G-Class tới 28 tỷ đồng cho vệ sĩ

Bên ngoài biên giới Ấn Độ, tỷ phú Mukesh Ambani là cái tên không được biết đến rộng rãi. Nhưng hình ảnh của Mukesh, và sức mạnh từ khối tài sản ròng hơn 90 tỉ USD mà ông sở hữu có tầm quan trọng lớn ở đất nước 1,4 tỷ dân. Mukesh Ambani là ông trùm Ấn Độ, chủ Tập đoàn Reliance Industries kinh doanh hóa dầu, dầu khí, viễn thông và bán lẻ. Ông sống trong căn nhà trị giá 2 tỷ USD và sở hữu một bộ sưu tập xe hơi hạng sang và hiếm bậc nhất thế giới. Ước tính, số lượng xe mà gia đình Mukesh Ambani sở hữu lên tới 170 chiếc. Là người giàu nhất đất nước, Mukesh Ambani không chỉ có đội ngũ bảo vệ an ninh riêng, ông còn được chính phủ Ấn Độ cung cấp dịch vụ an ninh ở cấp độ cao nhất, chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt như thủ tướng. Chiếc Mercedes-Benz G-Class huyền thoại (thường được gọi là G-Wagen) đã tồn tại hơn 40 năm. Trong khoảng thời gian đó, chiếc SUV đã biến đổi từ một chiếc xe địa hình cứng cáp được chế tạo cho mục đích quân sự trở thành một trong những chiếc xe thời thượng, đẳng cấp. G-Class là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz trong vài năm qua. Vài tháng trước, nhà sản xuất ô tô Đức thông báo rằng họ đã bàn giao được 41.174 xe vào năm 2021, lập kỷ lục bán hàng mới. Theo Luxurylaunches, đã có những thông tin cho rằng G-Class đã kín đơn đặt hàng đến tận năm 2025 khiến nhà sản xuất phải tạm ngừng nhận đơn đặt hàng mới. G-Class được coi là một trong những mẫu xe biểu tượng cho sự giàu có, mẫu xe yêu thích của những ngôi sao Hollywood... Thì với tỷ phú Mukesh Ambani, chiếc G-Class chỉ đủ tốt để làm phương tiện cho các nhân viên an ninh của ông. Năm ngoái, gia đình Ambani đã mua tổng cộng 4 chiếc Mercedes-AMG G63 cho nhân viên. Do phải chịu thuế cao, ước tính giá mỗi chiếc Mercedes-Benz G-Class lên đến 1,2 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng). Phiên bản diesel có giá rẻ hơn cũng đang được bán tại Ấn Độ nhưng gia đình Ambani vẫn lựa chọn AMG hiệu suất cao cho đội xe an ninh. Là người giàu nhất Ấn Độ với giá trị tài sản ròng hơn 90 tỷ USD, việc Mukesh Ambani sở hữu chiếc xe hơi đắt nhất đất nước cũng là điều dễ hiểu. Giá trị ước tính của chiếc xe là 2 triệu USD và không phải là một mẫu hypercar. Đó là một chiếc Rolls-Royce Cullinan thửa riêng. Gia đình Ambani sở hữu tổng cộng 3 chiếc SUV của Rolls-Royce và chiếc thứ ba là đắt nhất (được cho là có giá khoảng 2 triệu USD). Ngoài một danh sách dài các tùy chỉnh và tính năng bổ sung trên chiếc Rolls-Royce Cullinan đắt nhất Ấn Độ, xe còn sở hữu màu sơn ngoại thất đặc biệt được cho là trị giá khoảng 128.000 USD (khoảng 2,98 tỷ đồng). Nhà để xe của Mukesh Ambani được cho là có rất nhiều xe sang như Rolls-Royce Cullinan, Phantom VIII và Bentley Bentayga. Nhưng ngoài ra, gia đình Ambani còn sở hữu những chiếc xe nhập khẩu rất hiếm thấy ở Ấn Độ do chi phí nhập về rất lớn. Dưới đây là một số mẫu xe tiêu biểu mà Mukesh Ambani sở hữu. 1. Mercedes-Benz S600 Guard

Mercedes-Benz S600 Guard là chiếc xe bọc thép nằm trong bộ sưu tập xe hơi của tỷ phú giàu nhất châu Á. Chiếc sedan hạng sang này được trang bị khả năng bảo vệ cấp độ VR10, có nghĩa là nó có thể chống lại các cuộc tấn công trực tiếp bởi đạn lõi thép và khả năng chống chịu sức nổ của 15kg TNT. Mercedes-Benz S600 Guard được trang bị động cơ V12, 6.0L, sản sinh công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 830 Nm. Xe có tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 190 km/h. 2. Cadillac Escalade

Chiếc SUV của Ambani là Escalade thế hệ thứ tư, được bán từ năm 2015 đến năm 2020. Xe được trang bị động cơ xăng V8 6,2 lít. Để có thể đưa chiếc xe này về nước, Mukesh Ambani phải bỏ ra số tiền gần gấp đôi giá ở Mỹ, tức là từ hơn 82.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) lên 152.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng.) 3. Lamborghini Urus

Siêu xe thể thao đa dụng đầu tiên của Lamborghini, Urus, đã trở thành lựa chọn phổ biến của những người nổi tiếng. Cung cấp động cơ V8 4.0 lít và tốc độ tối đa 190 MPH, chiếc xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và tốc độ 4. BMW 760Li

Tương tự như chiếc Mercedes Benz S600 Guard, chiếc BMW 760 Li này cũng được trang bị bộ áo giáp chống đạn. Chiếc sedan đạt mức độ chống đạn Z-level, tức chống được bom nổ, theo Car Blog India. BMW 760Li được trang bị động cơ xăng V12 6.0 lít, sản sinh công suất và mô-men xoắn cực đại lần lượt là 554 mã lực và 750 Nm. Xe nhập từ Đức, đồng nghĩa thuế nhập khẩu 300%, thêm 228.000 USD tiền đăng ký khiến tổng chi phí cho mẫu sedan hạng sang chống đạn là 1,2 triệu USD. 5. Bentley Bentayga

Gia đình Ambani sở hữu tới 2 chiếc Bentley Bentayga. Trong đó một chiếc được trang bị động W12, chiếc còn lại sử dụng động cơ V8. Hai chiếc SUV siêu sang của Ambini. 6. Ferrari 812 Superfast

Là một trong những chiếc xe hiếm nhất do gia đình Ambani sở hữu, Ferrari 812 Superfast có động cơ hút khí tự nhiên mạnh mẽ với tốc độ tối đa 339km/h. Đây là chiếc Ferrari chạy đường trường mạnh mẽ nhất được sản xuất với động cơ V12 mang tính thời đại. 7. Tesla Model S

Cuối cùng, không thể không nhắc tới trong bộ sưu tập xe hơn 100 chiếc của Mukesh Ambani là một mẫu xe không ngốn một giọt xăng nào, Tesla Model S. Chiếc Tesla Model S của Ambani thuộc đời 2019, nhiều khả năng là biến thể 100D. Chiếc sedan chạy điện sử dụng gói pin 100kW, cung cấp phạm vi hơn 500 km. Video: Mercedes-Benz G-Class của vệ sĩ nhà tỷ phú Mukesh Ambani.

