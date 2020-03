Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ, "mới toanh" trên phố Hà Nội

Bất chấp Covid-19 đang hoành hành, một chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới toanh vẫn xuất hiện trên vỉa hè Hà Nội. Sự có mặt đầy bất ngờ của chiếc Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội đã khiến giới đam mê xe không biết đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan thứ mấy tại Việt Nam. Những chiếc Rolls-Royce Cullinan về nước trước đó khá bí ẩn một phần do chủ sở hữu là những doanh nhân thành đạt ngại lộ mặt trên truyền thông. Dù không rõ đây là chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan thứ bao nhiêu tại Việt Nam nhưng có thể khẳng định mẫu xe này thuộc diện mới toanh dựa theo số đồng hồ công tơ mét của xe chỉ mới lăn bánh khoảng 48 km. Hình ảnh của chiếc Rolls-Royce Cullinan này được một công ty nhập khẩu xe sang ở Hà Nội chia sẻ nên nhiều khả năng xe được nhập khẩu không chính hãng. Tuy hình ảnh những chiếc Rolls-Royce Cullinan không còn quá xa lạ với giới chơi xe Việt nhưng nó vẫn mang trong mình một vẻ đẹp "quý tộc" mà không thể lẫn vào đâu được so với các mẫu xe SUV siêu sang trong cùng phân khúc hay các dòng xe siêu sang trong gia đình Rolls-Royce.Giá xe Rolls-Royce Cullinan không chính hãng khoảng hơn 40 tỷ, tuy nhiên chủ sở hữu phải chi một số tiền khủng trên 46 tỷ mới có thể cho mẫu SUV siêu sang lăn bánh trên đường với chiếc biển trắng. Khá thú vị là chiếc Rolls-Royce Cullinan mới nhập cảnh về Hà Nội lại có ngoại thất và nội thất tông xuyệt tông màu trắng. Rolls-Royce Cullinan hiện đang là 1 trong những chiếc SUV được nhiều người săn đón nhất. Tất nhiên là khi bỏ ra số tiền hơn 2 triệu đô la, khách hàng Việt sẽ nhận về một chiếc xe được mệnh danh là an toàn, êm ái và sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới xuất hiện trên vỉa hè tại Hà Nội thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi, điều này đồng nghĩa ở hàng ghế sau sẽ chỉ có hai ghế ngồi kiểu độc lập và thương gia theo gói tuỳ chọn Individual Seat. Ở giữa hai hàng ghế này có bệ tỳ tay, tủ lạnh, hai chiếc ly và rượu champagne cùng một số tuỳ chọn khác. Phía sau hàng ghế thương gia này còn có một tấm kính để ngăn cách với khoang hành lý. Phần lớn những chiếc xe Rolls-Royce Cullinan về Việt Nam đều thuộc diện nhập khẩu không chính hãng. Chỉ có duy nhất một chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng đã xuất hiện. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được đặt một cái tên khá đặc biệt. Cái tên Cullinan này vốn được đặt theo viên kim cương 3.106 carat đẹp nằm trên vương miện Crown Jewels của Nữ hoàng Anh. Đây cũng chính là viên kim cương thô lớn nhất thế giới. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Video: Ngắm SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan từ Mansory.

Bất chấp Covid-19 đang hoành hành, một chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới toanh vẫn xuất hiện trên vỉa hè Hà Nội. Sự có mặt đầy bất ngờ của chiếc Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội đã khiến giới đam mê xe không biết đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan thứ mấy tại Việt Nam. Những chiếc Rolls-Royce Cullinan về nước trước đó khá bí ẩn một phần do chủ sở hữu là những doanh nhân thành đạt ngại lộ mặt trên truyền thông. Dù không rõ đây là chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan thứ bao nhiêu tại Việt Nam nhưng có thể khẳng định mẫu xe này thuộc diện mới toanh dựa theo số đồng hồ công tơ mét của xe chỉ mới lăn bánh khoảng 48 km. Hình ảnh của chiếc Rolls-Royce Cullinan này được một công ty nhập khẩu xe sang ở Hà Nội chia sẻ nên nhiều khả năng xe được nhập khẩu không chính hãng. Tuy hình ảnh những chiếc Rolls-Royce Cullinan không còn quá xa lạ với giới chơi xe Việt nhưng nó vẫn mang trong mình một vẻ đẹp "quý tộc" mà không thể lẫn vào đâu được so với các mẫu xe SUV siêu sang trong cùng phân khúc hay các dòng xe siêu sang trong gia đình Rolls-Royce. Giá xe Rolls-Royce Cullinan không chính hãng khoảng hơn 40 tỷ, tuy nhiên chủ sở hữu phải chi một số tiền khủng trên 46 tỷ mới có thể cho mẫu SUV siêu sang lăn bánh trên đường với chiếc biển trắng. Khá thú vị là chiếc Rolls-Royce Cullinan mới nhập cảnh về Hà Nội lại có ngoại thất và nội thất tông xuyệt tông màu trắng. Rolls-Royce Cullinan hiện đang là 1 trong những chiếc SUV được nhiều người săn đón nhất. Tất nhiên là khi bỏ ra số tiền hơn 2 triệu đô la, khách hàng Việt sẽ nhận về một chiếc xe được mệnh danh là an toàn, êm ái và sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới xuất hiện trên vỉa hè tại Hà Nội thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi, điều này đồng nghĩa ở hàng ghế sau sẽ chỉ có hai ghế ngồi kiểu độc lập và thương gia theo gói tuỳ chọn Individual Seat. Ở giữa hai hàng ghế này có bệ tỳ tay, tủ lạnh, hai chiếc ly và rượu champagne cùng một số tuỳ chọn khác. Phía sau hàng ghế thương gia này còn có một tấm kính để ngăn cách với khoang hành lý. Phần lớn những chiếc xe Rolls-Royce Cullinan về Việt Nam đều thuộc diện nhập khẩu không chính hãng. Chỉ có duy nhất một chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng đã xuất hiện. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được đặt một cái tên khá đặc biệt. Cái tên Cullinan này vốn được đặt theo viên kim cương 3.106 carat đẹp nằm trên vương miện Crown Jewels của Nữ hoàng Anh. Đây cũng chính là viên kim cương thô lớn nhất thế giới. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Video: Ngắm SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan từ Mansory.