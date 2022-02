Rivian R1T 2022 chạy điện trình diễn 8 chế độ lái ở mọi địa hình

Hệ truyền động gồm 4 mô tơ điện của Rivian R1T 2022 mới mang lại cho mẫu bán tải này khả năng xử lý tốt trên nhiều địa hình. Để làm nổi bật điều đó, Rivian mới đây đã chia sẻ một video cho thấy tất cả 8 chế độ lái có ở R1T – 4 dành cho đường nhựa và 4 dành cho đường địa hình. Ngoài việc chúng ta có cơ hội được thấy từng chế độ hoạt động ra sao, chúng ta cũng nhận được thông tin chi tiết về từng cài đặt ở mỗi chế độ. Video khởi đầu với chiếc Rivian R1T chạy điện nhanh trên một đường đua ở chế độ Sport – một điều ít ai ngờ từ một chiếc bán tải. Ở chế độ này, khoảng sáng gầm được đặt ở mức 10,5 inch (Low), hệ thống treo khí ở mức cứng nhất (Stiff), hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ở mức giảm bớt (Reduced), và phanh phục hồi ở mức tiêu chuẩn (Standard). Ở chế độ chạy đường đua này, lực mô-men xoắn được áp dụng cho cả 4 bánh. Kết quả, chúng ta thấy chiếc bán tải điện Rivian R1T 2022 chạy như bay trên đường đua và thực hiện drift cả 4 bánh đẹp mắt. Sau đó, Rivian R1T chuyển sang chế độ Off-Road Drift, qua đó nâng hệ thống treo lên mức Standard cao 11,9 inch, trong khi vẫn giứ hệ thống treo ở mức Stiff, tắt hoàn toàn hệ thống kiểm soát cân bằng (Off), và chuyển phanh phục hồi lên mức cao (High). Sự thay đổi này cho phép R1T có thể chạy việt dã tốc độ cao, và thực hiện drift trên đường đua đất. Tiếp theo, video cho thấy công dụng của chế độ All Purpose, một chế độ mà các tài xế sẽ thường sử dụng khi lái xe trên đường nhựa. Chế độ này có khoảng sáng gầm ở mức Standard, hệ thống treo ở mức mềm (Soft), phanh phục hồi ở Standrad, và có kích hoạt hệ thống kiểm soát cân bằng (On). Ở chế độ Off-Road Auto, khoảng sáng gầm sẽ được đặt ở mức cao 13,5 inch, hệ thống treo ở mức Soft, phanh phục hồi ở mức Standard, và có kích hoạt hệ thống kiểm soát cân bằng. Chế độ lái này là cho các con đường địa hình, với video cho thấy chiếc R1T xử lý đường đất, và leo đường mòn núi cao. Đối với những địa hình khó khăn hơn, chế độ Off-Road Rock Crawl sẽ chuyển hệ thống treo sang mức Stiff để leo đá và phanh phục hồi sang mức High để xuống đồi dốc. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát cân bằng vẫn ở được kích hoạt, và khoảng sáng gầm giữ nguyên mức High. Đây là chế độ đi địa hình khủng nhất của R1T. Chế độ Off-Road Rally hạ thấp khoảng sáng gầm xuống mức Standard, và hệ thống kiểm soát cân bằng xuống mức Reduced để chạy nhanh hơn trên địa hình xấu. Hệ thống treo và phanh phục hồi được giữ nguyên lần lượt ở mức Stiff và High. Sau đó, video cho thấy chế độ lái Conserve, một chế độ dùng để bảo toàn sạc pin. Nó chuyển khoảng sáng gầm sang mức thấp nhất 9,9 inch, hệ thống treo ở mức Soft, và hệ thống kiểm soát cân bằng ở mức On, trong khi phanh phục hồi giữ nguyên ở mức High. Không giống những chế độ khác, lực mô-men xoắn chỉ được phân phối đến bánh trước. Cuối cùng là chế độ kéo Towing, nó có khoảng sáng gầm ở mức Standard và hệ thống treo ở mức Stiff, trong khi phanh phục hồi vẫn ở mức High và hệ thống kiểm soát cân bằng được kích hoạt On. Lực mô-men xoắn được áp dụng cho cả 4 bánh xe để đảm bảo lực kéo tốt hơn. Video: Xem Rivian R1T 2022 chạy điện trình diễn 8 chế độ lái.

