Renault Sandero Stepway "siêu rẻ" tại Việt Nam, chỉ 355 triệu đồng

Renault Sandero Stepway tại Việt Nam xuất hiện vào năm 2016 và phân phối với giá 620 triệu đồng. Dòng xe này không được khách Việt ưa chuộng và nhanh chóng rút khỏi thị trường ngay sau đó. Dù vậy, vẫn có một số ít xe bán ra cho người có nhu cầu. Giá xe Renault Sandero Stepway 2016 hiện đang được chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ với giá chỉ 355 triệu đồng. Xe trong tình trạng còn khá mới do sử dụng khoảng hơn 5 năm, giá bán hiện tại đã bị khấu hao một nửa, nếu tính cả chi phí lăn bánh. Với giá rao bán, chiếc xe hatchback hạng B mang thương hiệu xe Pháp hiện tại còn rẻ hơn một chiếc Kia Morning mới chưa lăn bánh. Hãng xe Pháp tạo hình cho mẫu xe cỡ nhỏ Renault Sandero Stepway theo phong cách khá "cơ bắp" và mang tính việt dã, với vòm lốp mở rộng, giá đồ nóc xe và mặt ca-lăng và tấm gầm sáng màu. Tuy nhiên, về chi tiết trên xe, các đường nét chưa hài hòa và có phần kém hiện đại so với các dòng xe cùng phân hạng. Xếp vào phân khúc xe bình dân, Renault Sandero Stepway cho cảm giác hụt hẫng ngay khi mở cửa xe. Cánh cửa quá nhẹ khiến cho việc đóng cửa đôi khi cũng gặp khó khăn do thiếu lực. Chất liệu nhựa sử dụng trong xe chủ yếu là nhựa cứng. Xe chỉ được trang bị ghế nỉ nhưng có thiết kế bắt mắt, thể thao, vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các cần gạt điều khiển hệ thống âm thanh, giải trí, điện thoại rảnh tay và điều khiển hành trình theo phong cách đặc trưng của Renault. Hệ thống giải trí AM/FM/Radio, các cổng kết nối đa phương tiện USB/AUX, kết nối Bluetooth, hệ thống điều hòa tự động... Renault Sandero Stepway đời 2016 trang bị động cơ 1.6 lít có công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm đạt được ở vòng tua 5.750 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp khiến mẫu xe nặng 1,2 tấn di chuyển khá nặng nề. Hãng xe Pháp trang bị cho mẫu xe giá rẻ này khá nhiều trang thiết bị như hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, kiểm soát hành trình cruise control, giới hạn tốc độ speed limit, điều hòa tự động 1 vùng, sưởi 2 ghế trước và hệ thống 4 túi khí an toàn.Renault Sandero Stepway đời 2016 đã qua sử dụng rao bán với giá 355 triệu đồng được xem là chiếc xe khá hợp lý phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị, cũng như phù hợp với người yêu thích thương hiệu xe châu Âu, thay vì mua xe hạng A mới như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil. Video: Giới thiệu Renault Sandero Stepway của Pháp.

