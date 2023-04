Renault Austral chạy thử nghiệm quãng đường 75 lần chạy quanh Trái đất

Renault là một nhà sản xuất ôtô có tiếng của Pháp, nằm trong liên minh ôtô Renault-Nissan-Mitsubishi. Để người tiêu dùng có thể trải nghiệm một chiếc xe an toàn, ít hỏng hóc, hãng xe Pháp đã tiến hành hàng loạt các bài thử nghiệm xe SUV Renault Austral trên tất cả các điều kiện đường sá khác nhau ở châu Âu. Theo hãng chia sẻ, chiếc SUV Renault Austral 2023 mới đã trải qua quãng đường thử nghiệm 2,8 triệu km, tương đương chạy quanh Trái đất gần 75 lần. Có 160 chiếc xe sẽ được thử nghiệm đầu tiên tại một đường đua ở Trung tâm Kỹ thuật Aubevoye gần Paris, Pháp. Tại đây, các kỹ thuật viên sẽ thử nghiệm xe thông qua các bài test lội nước, trượt dốc, kiểm tra độ thoải mái khi lái xe cũng như tiếng ồn. Tiếp đó, xe sẽ được chuyển giao cho các tài xế khác để điều khiển, di chuyển trong các điều kiện khác nhau. Có những nhân viên đã thử nghiệm lái chiếc Austral từ 1.000 - 1.500 km mỗi tuần để xem chiếc xe hoạt động như thế nào. Sau mỗi lần trải nghiệm, người này sẽ phải ghi báo cáo chi tiết về quá trình hoạt động của xe thông qua ứng dụng cài đặt trong smartphone. Ví dụ như khi đi qua những cung đường xấu, hệ thống treo, giảm xóc của xe ra sao. Bên trong xe có ồn và ảnh hưởng gì không.Tất cả những trải nghiệm đó đều phải được ghi lại kỹ càng để nhà sản xuất điều chỉnh cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó, những bộ phận khác như màn hình thông tin giải trí, sang số, chất lượng vật liệu… cũng đều được kiểm tra, đánh giá kỹ càng sau những lần chạy thử của các kỹ thuật viên. Mỗi chiếc xe sẽ có một cung đường chạy thử nghiệm khác nhau để đảm bảo kết quả trả về có độ khách quan nhất định. Có thể là xe sẽ chạy qua lại giữa Tây Ban Nha và Pháp. Hoặc có xe sẽ chạy thử ở Đức hoặc Romania, trên cung đường cao tốc Transfagarasan nổi tiếng về độ quanh co và khúc khuỷu. Sau cùng, tất cả các dữ liệu của 160 chiếc xe này sẽ được gửi về nhà máy để các kỹ sư cùng nhau phân tích, giải quyết vấn đề, điều đỉnh để phù hợp nhất với người dùng. Quy trình thử nghiệm Renault Austral khắt khe và khắc nghiệt nhưng không có nghĩa là thành phẩm khi bàn giao đến tay khách hàng sẽ không bị hỏng hóc hay có thể chạy được quãng đường hơn 1,6 triệu km. Tuy nhiên, những chiếc xe này sẽ ít xảy ra lỗi, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Các hãng xe đều mong muốn người dùng hài lòng khi sử dụng xe, họ muốn tránh những hợp phải triệu hồi xe vì những lý do không đáng có và Renault cũng vậy. Video: Renault Austral chạy thử nghiệm tương đương 2,8 triệu km.

