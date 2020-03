Ra mắt xe thể thao BAC Mono mới từ 212.000 USD

Nâng cấp đầu tiên mà Briggs Automotive Company dành cho mẫu xe BAC Mono 2021 mới này là về sức mạnh. Khối động cơ nhỏ 2,3 lít, 4 xylanh tăng áp vẫn được tin dùng. Các kỹ sư của hãng đã tinh chỉnh lại động cơ này để công suất cực đại đạt được lên mức 332 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng lên thành 400 Nm. Sức mạnh này tăng gần 30 mã lực so với đời trước đây. Sức mạnh vẫn được truyền qua hộp số 7 cấp theo tiêu chuẩn giải đua F3 đến bánh sau, nhờ đó chiếc xe này chỉ cần 2,7 giây để đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên và tốc độ tối đa đạt trên 250 km/h. Ở ngoại thất, hãng xe thể thao BAC cho biết họ đã thổi vào một làn gió mới cho ngoại hình và khoang lái. So sánh với thế hệ trước, Mono (MkII) sẽ có những đường nét nhẹ nhàng và “xanh” hơn với mũi xe thiết kế lại, đèn pha LED được đặt thêm dưới đầu xe, bổ sung thêm cho hai đèn hai bên. Một số thay đổi khác của xe bao gồm gương chiếu hậu chân kép, đuôi xe thấp và dài hơn so với đời trước. Khoang lái chính giữa không có nhiều thay đổi. Vô-lăng sợi carbon vẫn như trước nhưng được làm nhẹ, cùng với đó là hai thanh ốp hông khoang lái bằng sợi carbon. Khung gầm xe được nâng cấp với việc sử dụng sợi carbon gia cường graphene. Kiểu vật liệu carbon này giúp gia tăng thành phần sợi carbon trong khung gầm, làm cho chiếc xe nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo đủ độ cứng để đáp ứng các tiêu chí về mặt cơ khí. Trong khi đó, phanh được cung cấp bởi AP Racing, sàn xe bằng sợi carbon giống trên Mono R, mâm xe mới, khách hàng cũng có thể tùy chọn thêm hệ thống phanh gốm – sợi carbon. Với những thay đổi này, BAC Mono thế hệ mới có trọng lượng chỉ 570 kg. Nhưng nâng cấp này cũng góp phần hạ thấp trọng tâm xe, nhờ đó mà chiếc xe đua đường phố này có cảm giác lái tốt hơn. Hệ thống treo của xe được cải tiến với khả năng điều chỉnh 2 cấp độ. “Khi tiết kế thế hệ tiếp theo của Mono, chúng tôi không chỉ muốn tạo ra sự đổi mới cho mẫu xe này mà còn muốn thiết lập một cấp độ mới cho việc thiết kế siêu xe”, trưởng bộ phận thiết kế của Mono, ông Ian Briggs chia sẻ. Ở thế hệ mới này, giá xe BAC Mono 2021 sẽ bán ra thị trường ở mức 165.950 Bảng Anh, tương đương khoảng 212.000 USD. Video: Ra mắt xe thể thao BAC Mono 2021 mới.

Nâng cấp đầu tiên mà Briggs Automotive Company dành cho mẫu xe BAC Mono 2021 mới này là về sức mạnh. Khối động cơ nhỏ 2,3 lít, 4 xylanh tăng áp vẫn được tin dùng. Các kỹ sư của hãng đã tinh chỉnh lại động cơ này để công suất cực đại đạt được lên mức 332 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng lên thành 400 Nm. Sức mạnh này tăng gần 30 mã lực so với đời trước đây. Sức mạnh vẫn được truyền qua hộp số 7 cấp theo tiêu chuẩn giải đua F3 đến bánh sau, nhờ đó chiếc xe này chỉ cần 2,7 giây để đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên và tốc độ tối đa đạt trên 250 km/h. Ở ngoại thất, hãng xe thể thao BAC cho biết họ đã thổi vào một làn gió mới cho ngoại hình và khoang lái. So sánh với thế hệ trước, Mono (MkII) sẽ có những đường nét nhẹ nhàng và “xanh” hơn với mũi xe thiết kế lại, đèn pha LED được đặt thêm dưới đầu xe, bổ sung thêm cho hai đèn hai bên. Một số thay đổi khác của xe bao gồm gương chiếu hậu chân kép, đuôi xe thấp và dài hơn so với đời trước. Khoang lái chính giữa không có nhiều thay đổi. Vô-lăng sợi carbon vẫn như trước nhưng được làm nhẹ, cùng với đó là hai thanh ốp hông khoang lái bằng sợi carbon. Khung gầm xe được nâng cấp với việc sử dụng sợi carbon gia cường graphene. Kiểu vật liệu carbon này giúp gia tăng thành phần sợi carbon trong khung gầm, làm cho chiếc xe nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo đủ độ cứng để đáp ứng các tiêu chí về mặt cơ khí. Trong khi đó, phanh được cung cấp bởi AP Racing, sàn xe bằng sợi carbon giống trên Mono R, mâm xe mới, khách hàng cũng có thể tùy chọn thêm hệ thống phanh gốm – sợi carbon. Với những thay đổi này, BAC Mono thế hệ mới có trọng lượng chỉ 570 kg. Nhưng nâng cấp này cũng góp phần hạ thấp trọng tâm xe, nhờ đó mà chiếc xe đua đường phố này có cảm giác lái tốt hơn. Hệ thống treo của xe được cải tiến với khả năng điều chỉnh 2 cấp độ. “Khi tiết kế thế hệ tiếp theo của Mono, chúng tôi không chỉ muốn tạo ra sự đổi mới cho mẫu xe này mà còn muốn thiết lập một cấp độ mới cho việc thiết kế siêu xe”, trưởng bộ phận thiết kế của Mono, ông Ian Briggs chia sẻ. Ở thế hệ mới này, giá xe BAC Mono 2021 sẽ bán ra thị trường ở mức 165.950 Bảng Anh, tương đương khoảng 212.000 USD. Video: Ra mắt xe thể thao BAC Mono 2021 mới.