Ra mắt Toyota Supra động cơ 2.0 cho thị trường Châu Âu

Sau một năm ra mắt, Toyota mới đây đã bổ sung thêm phiên bản sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp cho Supra ở một thị trường rộng lớn hơn ngoài Nhật Bản. Vẫn như trước đây, động cơ Toyota Supra 2020 mới được lấy từ BMW Z4, mẫu xe được phát triển song song với Supra. Trên Toyota Supra thế hệ mới, động cơ sẽ tạo ra công suất cực đại 255 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn, sức mạnh được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tự động, ly hợp kép 8 cấp. Với sức mạnh này, GR Supra sẽ có khả năng tăng tốc lên 100 km/g trong 5,2 giây, chậm hơn bản sử dụng động cơ 3.0 lít 0,9 giây và tốc độ tối đa vẫn có thể đạt 255 km/h. Mặc dù động cơ nhỏ hơn khiến cho chiếc xe mất đi một phần sức mạnh, tuy nhiên việc trang bị động cơ này phần nào giúp ích cho mẫu xe thể thao này. Động cơ nhỏ hơn của xe giúp Supra 2.0 nhẹ hơn đến 100 kg so với bản sử dụng động cơ 6 xy-lanh, trong khi đó, trọng tâm xe cũng như tỉ lệ phân bổ trọng lượng cũng sẽ tốt hơn, ở mức gần như đạt được 50/50 (trước/sau). Trên phiên bản Toyota Supra động cơ 2.0, xe sẽ được trang bị tiêu chuẩn mâm xe kích thước 18 inch, trong khi đó, nội thất bên trong sẽ sở hữu màn hình 8,8 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và ghế bọc da lộn Alcantara. Những trang bị an toàn tiêu chuẩn cho xe sẽ là hệ thống hỗ trợ tiền va chạm (Pre-Crash Safety) với khả năng nhận dạng người đi bộ, xe đạp, phanh. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) với vô-lăng trợ lực, hệ thống đọc biển báo, hệ thống kiểm soát tốc đô thông minh,… sẽ đều là tiêu chuẩn. Bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn nói trên, khách hàng tại Châu Âu cũng có thể tùy chọn những gói trang bị khác như gói Connect với hệ thống dẫn đường được tích hợp với chức năng hoạt động hòa mạng, gói Sport với vi-sai chủ động, hệ thống treo chủ động và phanh mới. Gói Premium sẽ trang bị thêm cho xe những trang bị sang trọng hơn, như hệ thống loa JBL 14 loa, hắt kính, sạc điện thoại không dây, ghế chỉnh điện có chức năng nhớ ghế cũng như nội thất bọc da màu đen. Ngoài phiên bản 2.0 được ra mắt tại Châu Âu, Toyota cũng ra mắt kèm một phiên bản đặc biệt của Supra tại thị trường này với tên gọi Supra “Fuji Speedway” với chỉ 200 chiếc được sản xuất. Trên “Fuji Speedway” xe sẽ được sơn màu trắng (Fuji White) với ốp gương và cùm phanh màu đỏ cùng bộ mâm 19 inch đen bóng. Nội thất bên trong sẽ được bọc da hai màu đen – đỏ với nhiều chi tiết ốp được làm bằng sợi carbon. Những chiếc GR Supra 2.0 đầu tiên sẽ được hãng xe đến từ Nhật Bản giao đến tay khách hàng Châu Âu vào tháng 3 năm nay. Giá xe Toyota Supra động cơ 2.0 mới hiện chưa được công bố chính thức. Video: Ra mắt Toyota Supra động cơ 2.0 thế hệ mới.

Sau một năm ra mắt, Toyota mới đây đã bổ sung thêm phiên bản sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp cho Supra ở một thị trường rộng lớn hơn ngoài Nhật Bản. Vẫn như trước đây, động cơ Toyota Supra 2020 mới được lấy từ BMW Z4, mẫu xe được phát triển song song với Supra. Trên Toyota Supra thế hệ mới, động cơ sẽ tạo ra công suất cực đại 255 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn, sức mạnh được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tự động, ly hợp kép 8 cấp. Với sức mạnh này, GR Supra sẽ có khả năng tăng tốc lên 100 km/g trong 5,2 giây, chậm hơn bản sử dụng động cơ 3.0 lít 0,9 giây và tốc độ tối đa vẫn có thể đạt 255 km/h. Mặc dù động cơ nhỏ hơn khiến cho chiếc xe mất đi một phần sức mạnh, tuy nhiên việc trang bị động cơ này phần nào giúp ích cho mẫu xe thể thao này. Động cơ nhỏ hơn của xe giúp Supra 2.0 nhẹ hơn đến 100 kg so với bản sử dụng động cơ 6 xy-lanh, trong khi đó, trọng tâm xe cũng như tỉ lệ phân bổ trọng lượng cũng sẽ tốt hơn, ở mức gần như đạt được 50/50 (trước/sau). Trên phiên bản Toyota Supra động cơ 2.0, xe sẽ được trang bị tiêu chuẩn mâm xe kích thước 18 inch, trong khi đó, nội thất bên trong sẽ sở hữu màn hình 8,8 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và ghế bọc da lộn Alcantara. Những trang bị an toàn tiêu chuẩn cho xe sẽ là hệ thống hỗ trợ tiền va chạm (Pre-Crash Safety) với khả năng nhận dạng người đi bộ, xe đạp, phanh. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) với vô-lăng trợ lực, hệ thống đọc biển báo, hệ thống kiểm soát tốc đô thông minh,… sẽ đều là tiêu chuẩn. Bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn nói trên, khách hàng tại Châu Âu cũng có thể tùy chọn những gói trang bị khác như gói Connect với hệ thống dẫn đường được tích hợp với chức năng hoạt động hòa mạng, gói Sport với vi-sai chủ động, hệ thống treo chủ động và phanh mới. Gói Premium sẽ trang bị thêm cho xe những trang bị sang trọng hơn, như hệ thống loa JBL 14 loa, hắt kính, sạc điện thoại không dây, ghế chỉnh điện có chức năng nhớ ghế cũng như nội thất bọc da màu đen. Ngoài phiên bản 2.0 được ra mắt tại Châu Âu, Toyota cũng ra mắt kèm một phiên bản đặc biệt của Supra tại thị trường này với tên gọi Supra “Fuji Speedway” với chỉ 200 chiếc được sản xuất. Trên “Fuji Speedway” xe sẽ được sơn màu trắng (Fuji White) với ốp gương và cùm phanh màu đỏ cùng bộ mâm 19 inch đen bóng. Nội thất bên trong sẽ được bọc da hai màu đen – đỏ với nhiều chi tiết ốp được làm bằng sợi carbon. Những chiếc GR Supra 2.0 đầu tiên sẽ được hãng xe đến từ Nhật Bản giao đến tay khách hàng Châu Âu vào tháng 3 năm nay. Giá xe Toyota Supra động cơ 2.0 mới hiện chưa được công bố chính thức. Video: Ra mắt Toyota Supra động cơ 2.0 thế hệ mới.