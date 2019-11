Toyota GR Supra thế hệ mới từ 3,8 tỷ đồng tại Thái Lan

Về thiết kế, Toyota Supra 2020 mới ảnh hưởng rất nhiều từ mẫu concept FT-1 mà hãng Toyota đã ra mắt vào năm 2016. Ngoại hình Supra đầy những đường cong gợi cảm tạo nên phong cách thể thao, vạm vỡ và sexy. Mẫu Toyota Supra 2020 tại Thái Lan với 2 phiên bản màu sơn Trắng và Đỏ. Thực tế tại thị trường này, Toyota Supra có đến 7 màu sơn ngoại thất để lựa chọn. Bao gồm: Vàng (Lightning Yellow), Đỏ (Prominence Red), Xám (Ice Gray Metallic), trắng (White Metallic), Bạc (Silver Metallic), Đen (Black Metallic) và Xám mờ (Matte Storm Gray Metallic). Đầu xe nổi bật với hốc gió cỡ lớn được chia làm ba phần, khi nhìn từ phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế nhỏ gọn mảnh mai, đáng chú ý là chi tiết cánh lướt gió cỡ lớn liền thân trên vị trí nắm cốp. Đi kèm với là bộ mâm 5 chấu kép thiết kế sắc cạnh, khuếch tán khí động học mang hơi hướng của xe đua F1 đi cùng với cụm ống xả kép thể thao.

Toyota A90 Supra mới sở hữu nội thất đậm chất thể thao, cabin được thiết kế tập trung vào người lái. Ghế ngồi bọc da đen, chỉnh điện 08 hướng, nội thất được trang trí nhiều sợi carbon. Hệ thống thông tin giải trí Toyota Supra Connect sử dụng màn hình cảm ứng 8,8 inch + dàn âm thanh JBL 12 loa, bộ điều khiển kiểu iDrive (nghe có vẻ giống xe BMW) và màn hình HUD. Nó còn sở hữu cần số điện tử mang thiết kế tương tự như xe BMW. Toyota GR Supra 2020 được trang bị an toàn lên đến 07 túi khí (phía trước, bên hông, rèm và đầu gối người lái), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo, ABS/BA/EBD. Ngoài ra, A90 còn sở hữu gói an toàn Toyota Supra Safety gồm: cảnh báo tiền va chạm, chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điềm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi,… Điểm đặc biệt ở Toyota Supra mới (A90) chính là việc nó chia sẻ chung nền tảng khung gầm với BMW Z4 thế hệ mới. Nhờ đó, Z4 và Supra mới có chung chiều dài cơ sở 2.470 mm (ngắn hơn 100 mm so với người anh em Toyota 86). Nhưng chiều dài 4.380 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều cao 1.295 mm khiến nó dài hơn 56 mm, rộng hơn 1 mm và thấp hơn 9 mm so với 86. Xe sở hữu khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L tăng áp do hãng BMW phát triển, khối động cơ này cho công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 494 Nm có được tại dải vòng tua máy từ 1.550 đến 4.400 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Bên cạnh phiên bản máy I6 3.0L, người anh em của BMW Z4 (G29) mới cũng có phiên bản máy 2.0 lít tăng áp nhỏ hơn mạnh khoảng 195 mã lực + mô-men xoắn cực đại 320 Nm có được từ dải vòng tua 1.450 đến 4.200 vòng/ phút. Giá xe Toyota Supra 2020 tại Thái Lan sẽ bán ra từ 4.999.000 baht (tương đương 3,8 tỷ đồng) Video: Chi tiết xe thể thao Toyota GR Supra Heritage Edition.

