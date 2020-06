Ra mắt Toyota Granvia 2020 hơn 3 tỷ đồng tại Việt Nam

Sau 2 tháng kể từ khi chiếc Toyota Granvia 2020 mới bị bắt gặp trên đường vận chuyển tại Việt Nam, ngày hôm nay (8/6/2020) Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu MPV cỡ lớn này ra thị trường. Được phát triển dựa trên nền tảng của “cá mập” Toyota Hiace nhưng lại sở hữu phong cách thiết kế thiên về phong cách của “chuyên cơ mặt đất” Toyota Alphard, “đứa con lai” Toyota Granvia thế hệ mới hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn “mềm mại” hơn cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp hay gia đình lớn có nhu cầu tìm đến một phương tiện chuyên chở cao cấp. Về thiết kế, Toyota Granvia thế hệ hoàn toàn mới không sở hữu diện mạo cầu kỳ như "đàn anh" Alphard mà nó mang hiết kế đơn giản hơn, phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cụm đèn pha dạng led bằng một thanh mạ chrome sáng bóng. Tượng tư, phần đuôi của xe cũng có tạo hình vuông vức hứa hẹn sẽ đem lại khoảng trần rộng rãi cho người ngồi bên trong. Các trang bị ngoại thất gồm có hệ thống đèn full LED, cửa trượt điện, gương chiếu hậu chỉnh điện mạ crôm... Tổng thể chiếc MPV Granvia mới của Toyota thêm sang trọng và năng động hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu. Không giống người anh em Hiace sử dụng hệ thống treo sau dạng lá nhíp (lò xo lá), Granvia được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết nhằm tăng sự thoải mái và êm ái hơn. Nhắm đến phân khúc MPV hạng sang, nội thất của Toyota Granvia 2020 được thiết kế nhắm đến phong cách hiện đại, cao cấp với logo 3 chấu cỡ lớn, ghế bọc da cùng các chi tiết ốp gỗ sáng bóng. Tương tự như Toyota Alphard, cần số của Toyota Granvia 2020 cũng được đặt cao gần về phía táp-lô. Một số tiện nghi đáng nhắc đến như đầu DVD kèm màn hình giải trí 7 inch và hệ thống âm thanh gồm 12 loa, điều hòa tự động, hộc để đồ trang bị đầy đủ cho mỗi hàng ghế, đèn đọc sách và đèn trần,… Đặc biệt, xe cũng được trang bị ghế thương gia ở hàng ghế thứ 2 với tựa đầu và đệm để chân chỉnh điện dễ dàng. Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Toyota Granvia 2020 được trang bị động cơ dầu, 4 xi-lanh, dung tích 2.8L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cho công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại 1600 - 2400 vòng/phút. Các trang bị an toàn giúp Toyota Granvia 2020 đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP bao gồm phanh chống bó cứng ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi,… Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 1 phiên bản duy nhất, giá xe Toyota Granvia 2020 được Toyota Việt Nam ấn định ở mức 3,072 tỷ đồng (thêm 8 triệu đối với bản màu trắng ngọc trai), không khác gì với giá dự kiến được giới tư vấn bán hàng hé lộ trước đây và rẻ hơn gần 1 tỷ đồng so với người anh Toyota Alphard. Video: Xem chi tiết Toyota Granvia 2020 mới.

