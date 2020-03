Ra mắt Suzuki Swift Sport hybrid 2020 từ 449 triệu đồng

Theo trang Autocar, Suzuki Swift Sport 2020 mới sẽ được trang bị động cơ hybrid. Được bán ra tại Anh vào tháng tới, Swift Sport Hybrid là một phần trong kế hoạch "xanh hóa" dòng sản phẩm của Suzuki và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe ở châu Âu. Mẫu xe hatchback Swift Sport 2020 tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp Boosterjet 1.4L sản sinh công suất 138 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 230 Nm. Swift Sport 2020 hybrid mới, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L và động cơ điện 48V, cung cấp thêm 5 Nm mô-men xoắn ở dải tua thấp 2.000-3.500 vòng/phút. Động cơ này sản sinh tổng công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm. Với sức mạnh này, Suzuki Swift Sport có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây, tốc độ tối đa đạt 210 km/h. "Swift Sport không chạy đua sức mạnh. Chúng tôi không xây dựng Swift Sport thành chiếc hatchback mạnh mẽ, thay vào đó là một chiếc xe dễ lái, an toàn và sức mạnh vừa phải với động cơ điện để tối ưu hóa sức kéo ở dải vòng tua thấp", đại diện của Suzuki trả lời trang Autocar. Giá xe Suzuki Swift Sport 2020 mới hiện cao hơn đời cũ đôi chút, khoảng từ 19.400 USD tại Anh (tương đương 449 triệu đồng). Suzuki Swift Sport không phải là mẫu xe xa lạ với thị trường Đông Nam Á. Phiên bản thể thao của Swift đã ra mắt Thái Lan tại triển lãm Bangkok Motor Show 2019. So với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Swift Sport mang nét thể thao và hầm hố hơn. Thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ phong cách xe kei car - xe cỡ nhỏ có kiểu dáng hình hộp - pha trộn với nét hầm hố. Tổng thể, Suzuki Swift Sport gây ấn tượng với phối màu vàng đen lấy cảm hứng từ robot Bumblebee trong loạt phim Transformers. Trên nắp ca-pô, xe nổi bật với sọc kép màu đen và 2 hốc gió tương tự các mẫu xe thể thao hiệu suất cao. Vòm bánh xe trước còn được mở rộng đôi chút và có thêm lỗ thoát khí. Phần chóa đèn trước và sau đều được sơn màu khói, mang đến vẻ thể thao cho xe. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch đi kèm lốp hiệu suất cao Toyo Proxes R888. Bên trong, nội thất của Swift Sport được bao phủ bởi màu đen, đan xen là một số chi tiết màu đỏ. Thế hệ đầu tiên của Suzuki Swift ra mắt vào năm 2004. Cuối năm 2018, Swift thế hệ thứ 3 ra mắt Việt Nam. Mẫu xe đô thị hạng B được ưa chuộng tại nhiều thị trường nhờ thiết kế theo dạng hình hộp nhỏ nhắn nhưng vẫn mang chất thể thao. Tại Việt Nam, Swift vẫn khá chật vật trong việc tìm chỗ đứng. Trong năm 2019, Suzuki Swift có doanh số khá tốt - 1.468 xe. Tuy nhiên, Suzuki chỉ bán được 1 chiếc Swift trong tháng 1/2020. Suzuki Swift sở hữu các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.840 x 1.735 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm. Một số tính năng an toàn trên Swift bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Tại Việt Nam, Suzuki Swift đang được phân phối với 2 phiên bản là GL và GLX, giá bán lần lượt là 499 triệu đồng và 549 triệu đồng. Cả 2 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng dung tích 1.2L, sản sinh công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift Sport 2020 mới.

Theo trang Autocar, Suzuki Swift Sport 2020 mới sẽ được trang bị động cơ hybrid. Được bán ra tại Anh vào tháng tới, Swift Sport Hybrid là một phần trong kế hoạch "xanh hóa" dòng sản phẩm của Suzuki và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe ở châu Âu. Mẫu xe hatchback Swift Sport 2020 tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp Boosterjet 1.4L sản sinh công suất 138 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 230 Nm. Swift Sport 2020 hybrid mới, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L và động cơ điện 48V, cung cấp thêm 5 Nm mô-men xoắn ở dải tua thấp 2.000-3.500 vòng/phút. Động cơ này sản sinh tổng công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm. Với sức mạnh này, Suzuki Swift Sport có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây, tốc độ tối đa đạt 210 km/h. "Swift Sport không chạy đua sức mạnh. Chúng tôi không xây dựng Swift Sport thành chiếc hatchback mạnh mẽ, thay vào đó là một chiếc xe dễ lái, an toàn và sức mạnh vừa phải với động cơ điện để tối ưu hóa sức kéo ở dải vòng tua thấp", đại diện của Suzuki trả lời trang Autocar. Giá xe Suzuki Swift Sport 2020 mới hiện cao hơn đời cũ đôi chút, khoảng từ 19.400 USD tại Anh (tương đương 449 triệu đồng). Suzuki Swift Sport không phải là mẫu xe xa lạ với thị trường Đông Nam Á. Phiên bản thể thao của Swift đã ra mắt Thái Lan tại triển lãm Bangkok Motor Show 2019. So với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Swift Sport mang nét thể thao và hầm hố hơn. Thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ phong cách xe kei car - xe cỡ nhỏ có kiểu dáng hình hộp - pha trộn với nét hầm hố. Tổng thể, Suzuki Swift Sport gây ấn tượng với phối màu vàng đen lấy cảm hứng từ robot Bumblebee trong loạt phim Transformers. Trên nắp ca-pô, xe nổi bật với sọc kép màu đen và 2 hốc gió tương tự các mẫu xe thể thao hiệu suất cao. Vòm bánh xe trước còn được mở rộng đôi chút và có thêm lỗ thoát khí. Phần chóa đèn trước và sau đều được sơn màu khói, mang đến vẻ thể thao cho xe. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch đi kèm lốp hiệu suất cao Toyo Proxes R888. Bên trong, nội thất của Swift Sport được bao phủ bởi màu đen, đan xen là một số chi tiết màu đỏ. Thế hệ đầu tiên của Suzuki Swift ra mắt vào năm 2004. Cuối năm 2018, Swift thế hệ thứ 3 ra mắt Việt Nam. Mẫu xe đô thị hạng B được ưa chuộng tại nhiều thị trường nhờ thiết kế theo dạng hình hộp nhỏ nhắn nhưng vẫn mang chất thể thao. Tại Việt Nam, Swift vẫn khá chật vật trong việc tìm chỗ đứng. Trong năm 2019, Suzuki Swift có doanh số khá tốt - 1.468 xe. Tuy nhiên, Suzuki chỉ bán được 1 chiếc Swift trong tháng 1/2020. Suzuki Swift sở hữu các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.840 x 1.735 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm. Một số tính năng an toàn trên Swift bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Tại Việt Nam, Suzuki Swift đang được phân phối với 2 phiên bản là GL và GLX, giá bán lần lượt là 499 triệu đồng và 549 triệu đồng. Cả 2 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng dung tích 1.2L, sản sinh công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift Sport 2020 mới.