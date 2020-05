Ra mắt SUV BMW XB7 2021 hoàn toàn mới, từ 3,3 tỷ đồng

Mới đây, Alpina đã chính thức vén màn tới công chúng siêu phẩm SUV BMW XB7 2021 mới với sức mạnh khủng lên đến 612 mã lực. So sánh với X7 tiêu chuẩn, XB7 2021 không chỉ mạnh mẽ hơn tới 89 mã lực mà nó còn chứa đựng rất nhiều sự tinh chỉnh của nhà sản xuất nhằm đem đến một hiệu suất hoạt động, một cảm giác lái thực sự đỉnh cao và phấn khích. Tất nhiên, đi kèm với sức mạnh khủng khiếp đó cũng là mức giá xe BMW Alpina XB7 mới vô cùng tương xứng, từ 141.300 USD (khoảng 3,3 tỷ đồng) tại Mỹ. Về thiết kế tổng thể, Alpina XB7 2021 sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt so với X7 thông thường. Sự thay đổi chỉ tới từ một số chi tiết như bộ body-kit mới mang dáng vẻ thể thao với khe hút gió cỡ lớn, ống xả dạng tứ bằng thép không gỉ, cản sau mới cùng logo Alpina trên nhiều chi tiết của xe. Ngoài ra, để tương đồng với ngoại hình to lớn cùng yếu tố giúp cho xe bám đường tốt hơn, Alpina trang bị trên XB7 bộ mâm 20 chấu Classic cùng tuỳ chọn tăng kích cỡ 23 inch. Đối với không gian cabin, Alpina XB7 2021 mang tới cho khách hàng 2 sự lựa chọn về cấu hình ghế ngồi, bao gồm 6 chỗ và 7 chỗ. Tất cả các ghế trong xe và không gian cabin đều được bọc da cao cấp, trần xe bọc da Alcantara, cửa sổ trời toàn cảnh, huy hiệu Alpina bên trong khoang nội thất và đặc biệt là gói tuỳ chọn bầu trời sao, tương tự các mẫu xe Rolls-Royce với 15.000 bóng LED vô cùng đặc biệt. Theo chia sẻ của nhà xuất, BMW Alpina XB7 2021 được trang bị khối động cơ xăng 4.4L V8 tăng áp kép, khối động cơ này dùng chung trên mẫu sedan hiệu suất cao Alpina B7, sản sinh ra công suất tối đa 612 mã lực tại 5.500 - 6.600 vòng/phút và 800 Nm mô-men xoắn cực đại đạt được tại 2.000 - 5.000 vòng/phút So với phiên bản mạnh nhất của BMW X7 thông thường là M50i xDrive, XB7 2021 mạnh hơn 89 mã lực và 50 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số thể thao ZF 8 cấp đã đợc tinh chỉnh lại hiệu suất sang số. Nhờ vậy, Alpina XB7 2021 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4.2 giây. Bên cạnh sự thay đổi về động cơ, XB7 2021 cũng sở hữu nhiều sự nâng cấp khác nhằm mang tới hiệu suất hoạt động tối ưu hơn như hệ thống xDrive AWD mới, hệ thống treo khí nén tinh chỉnh giúp nâng/hạ gầm 40.6mm, hệ thống vi-sai chống trượt ở trục sau, hệ thống đánh lái bánh sau (Integral Active Steering), cửa kính cách âm, bộ lốp hàng hiệu Pirelli đặc chủng dành riêng cho XB7... Theo Alpina, BMW XB7 hoàn toàn mới sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW Spartanburg ở South Carolina và bắt đầu tới tay công chúng tại Mỹ từ tháng 9 này. Video: Ra mắt SUV BMW XB7 2021 hoàn toàn mới.

