Ra mắt siêu wagon Porsche Taycan Cross Turismo 2021 từ 90.900 USD

Porsche Taycan Cross Turismo 2021 mới được lấy cảm hứng từ mẫu xe thử nghiệm Porsche Mission E Cross Turismo ra mắt tại triển lãm Geneva Motorshow 2018. Với mức giá công bố từ 90.900 USD, mẫu xe wagon chạy điện này cao hơn phiên bản sedan Taycan tiêu chuẩn đến 12.000 USD. Tuy nhiên, siêu wagon Taycan Cross Turismo có những tùy chọn tiêu chuẩn như hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khung gầm công nghệ cao, hệ thống treo khí nén thích ứng cũng như cửa sổ trời panorama... vốn là những tùy chọn tính thêm phí trên phiên bản Taycan sedan. Điểm nổi bật của Taycan Cross Turismo chạy điện so với các đối thủ trong phân khúc xe điện như Tesla Model S hay Audi e-tron GT, đó chính là thiết kế wagon với khả năng sử dụng ở nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Phần đầu xe có khá nhiều điểm tương đồng với phiên bản sedan như hệ thống đèn pha Matrix LED 4 điểm đặc trưng, nắp capo kéo dài về trước kết hợp khoang hành lý phía trước có dung tích 82 lít. Mui xe được vuốt dài dần về phía sau giúp tăng không gian trần xe hàng ghế sau thêm 36 mm. Hàng ghế sau cũng có thể gập xuống theo tỷ lệ 40:60, giúp tăng dung tích khoang hành lý sau lên đến 1.212 lít. So với phiên bản Taycan sedan, Taycan Cross Turismo có gầm xe cao hơn khoảng 20 mm. Với gói tùy chọn Off-Road, khoảng sáng gầm xe có thể tăng thêm 30 mm. Ngoài ra, chế độ lái Gravel hỗ trợ người lái với khả năng di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp. Ngoài ra, xe có thể nâng cấp gói ngoại thất Off-Road Design với các chi tiết như ốp vòm bánh xe, ốp cản trước và sau, ốp hông… tối màu. Nội thất Taycan Cross Turismo khá tương đồng với phiên bản sedan như bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm chính cùng màn hình phụ cảm ứng để điều khiển các tính năng tiện nghi... Tương tự như Taycan, Porsche Taycan Cross Turismo được ra mắt với 4 phiên bản: 4, 4S, Turbo và Turbo S. Tất cả phiên bản đều được trang bị 2 motor điện với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất tối đa 380 mã lực, với chế độ Launch Control, con số này sẽ lên đến 476 mã lực. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,1 giây với vận tốc tối đa 220 km/h. Hệ thống pin điện hiệu suất cao Performance Battery Plus 93,4 kWh sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 4S, Turbo và Turbo S. Khả năng di chuyển xa nhất khi được sạc đầy của cả 3 xe lần lượt là 452 km, 452 km và 419 km. Taycan 4S Cross Turismo có công suất tối đa 490 mã lực, và có thể tăng lên đến 571 mã lực với chế độ Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. 2 phiên bản Turbo và Turbo S có công suất tối đa 625 mã lực. Tuy nhiên, khi kích hoạt Launch Control, Taycan Turbo Cross Turismo có công suất lên đến 680 mã lực với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,3 giây. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Taycan Turbo S Cross Turismo có khả năng đạt 761 mã lực với tính năng Launch Control. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 250 km/h, mặc dù khối lượng của xe lên đến 2.358 kg. Bên cạnh việc ra mắt mẫu xe Taycan Cross Turismo, Porsche còn mang đến 2 mẫu xe đạp điện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hãng xe không công bố thông tin cụ thể về khả năng vận hành của mẫu xe đạp điện này. Tại thị trường Anh Quốc, phiên bản thể thao eBike Sport có mức giá lên đến 13.200 USD, còn phiên bản địa hình eBike Cross có mức giá 10.420 USD Khách hàng có thể chuyên chở 3 chiếc xe đạp điện với tùy chọn khung đỡ được lắp đặt sau chiếc Taycan Cross Turismo. Hãng xe còn cho biết cửa khoang hành lý phía sau có thể vận hành bình thường mặc dù có vật thể nằm trên khung đỡ. Porsche Taycan Cross Turismo sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa hè năm nay. Video: Ra mắt siêu wagon Porsche Taycan Cross Turismo 2021.

