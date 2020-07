Ra mắt Mercedes-Benz GLB 200 từ 2,1 tỷ đồng tại Thái Lan

Mercedes-Benz GLB mới là dòng xe sang 7 chỗ đang được rất nhiều khách hàng Việt mong chờ được ra mắt tại thị trường Việt. Trước đó, GLB có giá bán tạm tính tại Việt Nam từ 1,95 – 2,05 tỷ đồng. Khả năng cao, GLB sẽ ra mắt tại thị trường Việt ngay trong quý 3 năm nay. Tại Thái Lan, phiên bản Mercedes-Benz GLB 200 2020 mới được phân phối (nhập khẩu) thuộc trang bị Tiêu Chuẩn, tức là không có gói trang trí nội ngoại thất như AMG Line. Phiên bản này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 1.3L (1.322cc) tăng áp cho công suất tối đa 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm có được tại dải vòng tua 1.620 – 4.000 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7G DCT). Nhờ đó, chiếc crossover 7 chỗ có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ 9,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 207 km/h. Theo “Mẹc”, GLB 200 có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6.0 – 6.2 L/100 km. Ngoại thất GLB 200 tại Thái Lan sử dụng đèn pha LED hiệu suất cao (LED High Performance), thích ứng (Adaptive Highbeam Assist), “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch (235/55 R18) với 5 chấu tiêu chuẩn. Trong khi đó, GLC 200 với gói trang bị ngoại thất AMG được đồn đoán về Việt Nam được trang bị bộ bodykit thể thao của AMG hấp dẫn hơn, ‘’dàn chân’’ xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép quen thuộc của AMG với kích thước 19 inch. Nội thất GLB 200 tại Thái Lan được trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái & màn hình cảm ứng trung tâm kỹ thuật số kích thước 10,25 inch ‘’chạy’’ hệ điều hành MBUX cho phép người lái điều khiển bằng giọng nói, tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng 3 chấu bọc da tiêu chuẩn. Ghế ngồi bọc da ARTICO, trang bị đèn LED chiếu sáng nội thất 64 màu, điều hoà tự động đa vùng độc lập,... Đi kèm với 4 chế độ lái “DYNAMIC SELECT” gồm: Individual, Sport, Comfort, ECO. Trong khi đó, options chi tiết của GLB 200 AMG tại Việt Nam chưa được tiết lộ. Mercedes-Benz GLB sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.634 x 1.834 x 1.658 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.829 mm. Làm so sánh, GLB ngắn hơn 22mm so với GLC về chiều dài tổng thể, và ngắn hơn 144mm về chiều dài cơ sở. Nhưng GLC chỉ có 5 chỗ ngồi, trong khi GLB có 2 phiên bản là 5 chỗ và 7 chỗ. Hàng ghế thứ 3 của GLB phù hợp với 2 hành khách có chiều cao dưới 1,68 m, nhưng có lẽ phù hợp nhất vẫn là để chở trẻ nhỏ. Sau khi được bán tại Việt Nam trong quý 3 năm nay, Mercedes-Benz GLB chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng Việt đang muốn sở hữu xe sang 7 chỗ với mức giá thấp hơn nhiều so với 2 lựa chọn là GLE ở phân khúc SUV cỡ trung hay GLS ở phân khúc SUV cỡ lớn. Theo nguồn thông tin từ đại lý, giá xe Mercedes-Benz GLB thêm option “AMG Line” tại Việt Nam sẽ bán ra nằm giữa mức giá của GLC 200 4Matic (2,039 tỷ đồng) và GLC 300 4Matic (2,399 tỷ đồng). Có thể khẳng định, GLB sẽ không có đối thủ cạnh tranh nếu so với các dòng xe trong dải sản phẩm của 3 thương hiệu: BMW, Lexus hay Audi. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLB 200 hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz GLB mới là dòng xe sang 7 chỗ đang được rất nhiều khách hàng Việt mong chờ được ra mắt tại thị trường Việt. Trước đó, GLB có giá bán tạm tính tại Việt Nam từ 1,95 – 2,05 tỷ đồng. Khả năng cao, GLB sẽ ra mắt tại thị trường Việt ngay trong quý 3 năm nay. Tại Thái Lan, phiên bản Mercedes-Benz GLB 200 2020 mới được phân phối (nhập khẩu) thuộc trang bị Tiêu Chuẩn, tức là không có gói trang trí nội ngoại thất như AMG Line. Phiên bản này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 1.3L (1.322cc) tăng áp cho công suất tối đa 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm có được tại dải vòng tua 1.620 – 4.000 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7G DCT). Nhờ đó, chiếc crossover 7 chỗ có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ 9,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 207 km/h. Theo “Mẹc”, GLB 200 có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6.0 – 6.2 L/100 km. Ngoại thất GLB 200 tại Thái Lan sử dụng đèn pha LED hiệu suất cao (LED High Performance), thích ứng (Adaptive Highbeam Assist), “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch (235/55 R18) với 5 chấu tiêu chuẩn. Trong khi đó, GLC 200 với gói trang bị ngoại thất AMG được đồn đoán về Việt Nam được trang bị bộ bodykit thể thao của AMG hấp dẫn hơn, ‘’dàn chân’’ xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép quen thuộc của AMG với kích thước 19 inch. Nội thất GLB 200 tại Thái Lan được trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái & màn hình cảm ứng trung tâm kỹ thuật số kích thước 10,25 inch ‘’chạy’’ hệ điều hành MBUX cho phép người lái điều khiển bằng giọng nói, tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng 3 chấu bọc da tiêu chuẩn. Ghế ngồi bọc da ARTICO, trang bị đèn LED chiếu sáng nội thất 64 màu, điều hoà tự động đa vùng độc lập,... Đi kèm với 4 chế độ lái “DYNAMIC SELECT” gồm: Individual, Sport, Comfort, ECO. Trong khi đó, options chi tiết của GLB 200 AMG tại Việt Nam chưa được tiết lộ. Mercedes-Benz GLB sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.634 x 1.834 x 1.658 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.829 mm. Làm so sánh, GLB ngắn hơn 22mm so với GLC về chiều dài tổng thể, và ngắn hơn 144mm về chiều dài cơ sở. Nhưng GLC chỉ có 5 chỗ ngồi, trong khi GLB có 2 phiên bản là 5 chỗ và 7 chỗ. Hàng ghế thứ 3 của GLB phù hợp với 2 hành khách có chiều cao dưới 1,68 m, nhưng có lẽ phù hợp nhất vẫn là để chở trẻ nhỏ. Sau khi được bán tại Việt Nam trong quý 3 năm nay, Mercedes-Benz GLB chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng Việt đang muốn sở hữu xe sang 7 chỗ với mức giá thấp hơn nhiều so với 2 lựa chọn là GLE ở phân khúc SUV cỡ trung hay GLS ở phân khúc SUV cỡ lớn. Theo nguồn thông tin từ đại lý, giá xe Mercedes-Benz GLB thêm option “AMG Line” tại Việt Nam sẽ bán ra nằm giữa mức giá của GLC 200 4Matic (2,039 tỷ đồng) và GLC 300 4Matic (2,399 tỷ đồng). Có thể khẳng định, GLB sẽ không có đối thủ cạnh tranh nếu so với các dòng xe trong dải sản phẩm của 3 thương hiệu: BMW, Lexus hay Audi. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLB 200 hoàn toàn mới.