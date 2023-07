Ra mắt Kia Telluride 2024, "đối thủ" Hyundai Palisade khó về Việt Nam

Kia Telluride là mẫu SUV cỡ lớn rất được yêu thích tại thị trường Mỹ. Trong năm nay, hãng Kia dự kiến sẽ bán được hơn 100.000 chiếc xe này cho khách hàng Mỹ. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Kia chăm chỉ nâng cấp cho mẫu xe này. Mới đây, hãng xe Hàn đã vén màn phiên bản cải tiến Kia Telluride 2024 mới ở thị trường Mỹ. . Do phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của xe mới ra mắt vào năm ngoái nên Kia Telluride 2024 chỉ thay đổi nhẹ ở ngoại thất và trang bị Cụ thể, hãng Kia đã bổ sung dải đèn LED định vị ban ngày màu vàng hổ phách mới cho cụm đèn pha của xe. Riêng Kia Telluride X-Line và X-Pro không sở hữu những điểm nhấn bằng kim loại màu tối như trước. Thay vào đó, 2 phiên bản này có thêm những điểm nhấn màu đen ở cản trước/sau, nẹp trên cửa, viền lưới tản nhiệt và vỏ đèn pha. Ở phiên bản 2024, Kia Telluride bản tiêu chuẩn LX được trang bị khá tốt với hệ thống đèn pha LED trước/sau, vành hợp kim 18 inch, ghế bọc nỉ SynTex, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, khởi động nút bấm và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Trong khi đó, bản cao cấp sở hữu ghế bọc da Nappa, hàng ghế trước/sau sưởi ấm/thông gió, 2 ghế thương gia ở giữa, cửa sổ trời 2 mảnh, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ lớn này còn có những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ/xe đạp, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện đang đến khi mở cửa, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau và camera lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Telluride 2024 là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L như cũ, tạo ra công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn FWD hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu SUV cỡ lớn này là 10,69 lít/100 km ở phiên bản FWD và 11,76 lít/100 km ở phiên bản AWD. Tại thị trường Mỹ, giá xe Kia Telluride 2024 cho tổng cộng 14 phiên bản khởi điểm từ 35.990 USD, tăng nhẹ 100 USD so với trước. Bản cao cấp nhất của xe có giá 53.185 USD. Kia Telluride từng được hé lộ sẽ ra mắt Việt Nam trong sự kiện giới thiệu Carnival thế hệ mới vào hồi tháng 10/2021. Theo tin đồn trước đó, xe sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, mãi đến nay, tin đồn này vẫn chưa trở thành sự thật. Trong khi đó, người anh em cùng tập đoàn của Kia Telluride là Hyundai Palisade đã được xác nhận sẽ bán ở Việt Nam, có thể vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Kia Telluride 2024 mới.

