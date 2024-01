Ra mắt Hyundai Ioniq 5 có thể đi ngang như cua và xoay 360 độ

Đúng như thông tin từ trước đó, trong triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2024 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, chi nhánh Mobis chuyên về mảng công nghệ và linh kiện của hãng xe Hàn Quốc đã chính thức vén màn mẫu xe concept mới mang tên Hyundai Mobion bò ngang như cua. Không nằm ngoài dự đoán, mẫu xe concept này quả thực được phát triển dựa trên SUV Hyundai Ioniq 5 chạy điện. Tuy nhiên, theo Hyundai, Mobion không có mối liên hệ gì với mẫu ôtô điện Ioniq 5 đang bán trên thị trường hay dòng sản phẩm tương lai của hãng. Thay vào đó, Mobion chỉ được ra đời nhằm trình diễn công nghệ của chi nhánh Mobis. Điểm nhấn của Hyundai Mobion nằm ở hệ thống e-Corner do chi nhánh Mobis phát triển. Công nghệ e-Corner này đã từng được hãng Hyundai giới thiệu trên chiếc Ioniq 5 nguyên mẫu vào hồi tháng 1/2023. e-Corner sẽ kết hợp mô-tơ điện với các chức năng của hệ thống lái, hệ thống phanh và hệ thống treo trên xe. Nhờ công nghệ này, 4 bánh xe của Hyundai Mobion có thể hoạt động độc lập với nhau. Cụ thể, e-Corner sẽ mang đến 3 tính năng, bao gồm Zero Turn, Pivot Turn và Diagonal Driving, cho xe. Trong đó, Diagonal Driving cho phép bánh xe xoay tối đa 90 độ. Khi đó, 4 bánh có thể ở vị trí vuông góc với thân xe và giúp xe đi ngang như cua bò. Với tính năng Pivot Turn, 2 bánh trước sẽ giữ nguyên và 2 bánh sau xoay 90 độ. Với tính năng này, xe có thể xoay tròn như một chiếc compa. Với tính năng Zero Turn, bánh xe sẽ xoay một góc 45 độ và bánh trước ngược hướng với bánh sau. Tính năng này cho phép xe xoay 360 độ tại chỗ. Chưa hết, Hyundai Mobion hoàn toàn mới còn được bổ sung cản trước/sau khác biệt so với Ioniq 5 đang bán trên thị trường và trang bị hệ thống đèn mới. Hệ thống đèn này sẽ được dùng để truyền tải thông điệp cho người đi bộ và những tài xế khác. Ví dụ, đèn sau có thể cảnh báo cho tài xế khác về sự xuất hiện của người đi bộ ở vạch kẻ sang đường. Bên cạnh đó là hệ thống đèn chiếu mới, có thể chiếu sáng hướng đi của xe lên mặt đường hoặc chiếu vạch kẻ đường để hỗ trợ người đi bộ. Điểm nhấn còn lại của Hyundai Mobion là 2 cảm biến LiDAR phạm vi gần được đặt gần đèn pha. Trong khi đó, trên đầu xe có thêm 1 cảm biến LiDAR khác với phạm vi lớn. Hyundai Mobis cho biết những cảm biến này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện chuyển động ngang và những vật thể gần, đặc biệt khi xe chuyển làn đường. Lee Seung-Hwan, Phó Chủ tịch của Mobis, cho biết mẫu xe concept này đại diện cho công nghệ lõi của Hyundai. Tất cả những công nghệ này đã sẵn sàng để áp dụng cho xe thương mại của hãng. Video: Giới thiêuyj SUV điện Hyundai Mobion bò ngang như cua.

Đúng như thông tin từ trước đó, trong triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2024 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, chi nhánh Mobis chuyên về mảng công nghệ và linh kiện của hãng xe Hàn Quốc đã chính thức vén màn mẫu xe concept mới mang tên Hyundai Mobion bò ngang như cua. Không nằm ngoài dự đoán, mẫu xe concept này quả thực được phát triển dựa trên SUV Hyundai Ioniq 5 chạy điện. Tuy nhiên, theo Hyundai, Mobion không có mối liên hệ gì với mẫu ôtô điện Ioniq 5 đang bán trên thị trường hay dòng sản phẩm tương lai của hãng. Thay vào đó, Mobion chỉ được ra đời nhằm trình diễn công nghệ của chi nhánh Mobis. Điểm nhấn của Hyundai Mobion nằm ở hệ thống e-Corner do chi nhánh Mobis phát triển. Công nghệ e-Corner này đã từng được hãng Hyundai giới thiệu trên chiếc Ioniq 5 nguyên mẫu vào hồi tháng 1/2023. e-Corner sẽ kết hợp mô-tơ điện với các chức năng của hệ thống lái, hệ thống phanh và hệ thống treo trên xe. Nhờ công nghệ này, 4 bánh xe của Hyundai Mobion có thể hoạt động độc lập với nhau. Cụ thể, e-Corner sẽ mang đến 3 tính năng, bao gồm Zero Turn, Pivot Turn và Diagonal Driving, cho xe. Trong đó, Diagonal Driving cho phép bánh xe xoay tối đa 90 độ. Khi đó, 4 bánh có thể ở vị trí vuông góc với thân xe và giúp xe đi ngang như cua bò. Với tính năng Pivot Turn, 2 bánh trước sẽ giữ nguyên và 2 bánh sau xoay 90 độ. Với tính năng này, xe có thể xoay tròn như một chiếc compa. Với tính năng Zero Turn, bánh xe sẽ xoay một góc 45 độ và bánh trước ngược hướng với bánh sau. Tính năng này cho phép xe xoay 360 độ tại chỗ. Chưa hết, Hyundai Mobion hoàn toàn mới còn được bổ sung cản trước/sau khác biệt so với Ioniq 5 đang bán trên thị trường và trang bị hệ thống đèn mới. Hệ thống đèn này sẽ được dùng để truyền tải thông điệp cho người đi bộ và những tài xế khác. Ví dụ, đèn sau có thể cảnh báo cho tài xế khác về sự xuất hiện của người đi bộ ở vạch kẻ sang đường. Bên cạnh đó là hệ thống đèn chiếu mới, có thể chiếu sáng hướng đi của xe lên mặt đường hoặc chiếu vạch kẻ đường để hỗ trợ người đi bộ. Điểm nhấn còn lại của Hyundai Mobion là 2 cảm biến LiDAR phạm vi gần được đặt gần đèn pha. Trong khi đó, trên đầu xe có thêm 1 cảm biến LiDAR khác với phạm vi lớn. Hyundai Mobis cho biết những cảm biến này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện chuyển động ngang và những vật thể gần, đặc biệt khi xe chuyển làn đường. Lee Seung-Hwan, Phó Chủ tịch của Mobis, cho biết mẫu xe concept này đại diện cho công nghệ lõi của Hyundai. Tất cả những công nghệ này đã sẵn sàng để áp dụng cho xe thương mại của hãng. Video: Giới thiêuyj SUV điện Hyundai Mobion bò ngang như cua.