Hyundai Mobion “bò ngang như cua” sẽ ra mắt cùng bán tải VinFast

Tương tự VinFast, hãng xe Hyundai của Hàn Quốc cũng sẽ góp mặt trong triển lãm CES 2024. Đến với triển lãm này, hàng xe Hàn sẽ trình làng mẫu xe Hyundai Mobion concept mới với khả năng đi ngang như cua bò. Trước thời điểm triển lãm khai mạc, hãng Hyundai đã tung ra đoạn video ngắn hé lộ về mẫu xe concept này. Điểm nhấn của Mobion nằm ở hệ thống hệ thống e-Corner do chi nhánh Hyundai Mobis phát triển. Đây là chi nhánh chuyên về mảng công nghệ và linh kiện của hãng Hyundai. Thực tế, công nghệ e-Corner trên Hyundai Mobion đã từng được hãng giới thiệu trên Ioniq 5 nguyên mẫu vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Cụ thể, e-Corner sẽ mang đến 3 tính năng, bao gồm Zero Turn, Pivot Turn và Diagonal Driving, cho xe. Trong đó, Diagonal Driving cho phép bánh xe xoay tối đa 90 độ. Khi đó, 4 bánh có thể ở vị trí vuông góc với thân xe và giúp xe đi ngang như cua bò. Với tính năng Pivot Turn, 2 bánh trước sẽ giữ nguyên và 2 bánh sau xoay 90 độ. Với tính năng này, xe có thể xoay tròn như một chiếc compa. bên cạnh đó, tính năng Zero Turn, bánh xe sẽ xoay một góc 45 độ và bánh trước ngược hướng với bánh sau. Tính năng này cho phép xe xoay 360 độ tại chỗ. Ngoài công nghệ e-Corner, mẫu xe concept Hyundai Mobion còn sở hữu hệ thống đèn tương tác mang tên Interaction Lighting. Theo đó, Mobion sẽ được trang bị hệ thống đèn chạy từ đầu xe đến hai bên sườn và về phía đuôi xe. Tiếp theo là các dải đèn sáng tuần tự trên cả đầu xe lẫn đuôi xe và logo Mobis tích hợp đèn ẩn. Theo Hyundai, Mobion chỉ được ra đời nhằm trình diễn công nghệ của chi nhánh Mobis. Bên cạnh Mobion, hãng Hyundai còn ra mắt công nghệ màn hình ôtô mới mang tên Innovative Transparent Display trong triển lãm CES 2024. Đây là loại màn hình có thể lật và xoay. Màn hình "trong suốt" này sẽ dùng hình ảnh nổi 3 chiều, hiển thị những thông tin cần thiết cho người lái mà không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Theo Mobis, màn hình lật trong suốt có thể tạo cảm giác mở mà các loại màn hình cố định không thể sánh bằng. Có thể coi Innovative Transparent Display như một bước tiến tiếp theo của công nghệ màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Màn hình này cũng có thể phóng to những hình ảnh trên kính lái để người điều khiển có thể kiểm tra những thông tin quan trọng như dung lượng pin còn lại của xe. Hình ảnh đương nhiên sẽ được đặt ở vị trí trong tầm mắt của người lái nhưng không chắn tầm nhìn. Mobis cho rằng công nghệ màn hình mới này sẽ làm thay đổi nội thất của ôtô trong tương lai. Tương tự Hyundai, VinFast cũng tham gia triển lãm CES 2024 với một mẫu xe concept. Tuy nhiên, xe của VinFast là xe bán tải thuần điện. Bên cạnh đó, VinFast còn giới thiệu mẫu SUV điện đô thị VF3 và xe đạp điện DrgnFly tại triển lãm. Video: Mẫu xe concept Hyundai Mobion sắp ra mắt tại CES 2024.

